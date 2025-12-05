Ft
12. 05.
péntek
Lukoil Magyarország ajánlat MOL benzinkút Orbán Viktor Románia

Feltépték a régi sebeket Romániában: így még talán soha nem ijedtek meg egy magyar ajánlattól

2025. december 05. 11:54

Nagyon megrémültek a magyar befolyástól.

2025. december 05. 11:54
null

A MOL, amelyet Orbán Viktor kormánya irányít, jelezte amerikai tisztviselőknek érdeklődését a Lukoil európai finomítói és benzinkútjai, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni termelői eszközei iránt – írja az Adevărul.

Orbán Viktor Donald Trumppal is egyeztetett erről novemberi washingtoni találkozójukon; ennek eredményeként Magyarország egyéves mentességet kapott az orosz energiaimportot érintő amerikai szankciók alól.

Románia 2024 nyarán elutasította a MOL ajánlatát stratégiai aggályokra hivatkozva, különösen a Fekete-tengeri Trident gázmező és a romániai finomítópiac feletti magyar befolyás miatt.

A MOL továbbra is vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket Európában – írta a lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 11 komment

apro_marosan_petergabor
2025. december 05. 13:24
Az oláhok nem tudnak szabadulni az orgazda-tolvaj rettegésétől. Ahelyett, hogy tisztességes útra terelnék a dolgot, a Maros-Magyar köztársaság szerű megoldás irányába, azaz autonómiát Székelyföldnek!
Válasz erre
2
0
Palakon
•••
2025. december 05. 12:53 Szerkesztve
Offtopic. Szerintetek mi lenne ma Magyarorszagon, ha a kormany annak idejen nem vasarolja vissza a MOL-t? Komolyan kerdezem.
Válasz erre
3
0
almafa123456789
2025. december 05. 12:45
"A MOL továbbra is vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket Európában" Jobb volna, ha már ott tartanánk, hogy a mostani EU elit számára- érdemeik elismerése mellett-inkább az inkvizíciós lehetőségeket keresnénk!
Válasz erre
5
0
billysparks
2025. december 05. 12:19
Ezt szeretem az Európai Unióban. A tőke szabad mozgását.
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!