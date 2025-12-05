Feltépték a régi sebeket Romániában: így még talán soha nem ijedtek meg egy magyar ajánlattól

A MOL, amelyet Orbán Viktor kormánya irányít, jelezte amerikai tisztviselőknek érdeklődését a Lukoil európai finomítói és benzinkútjai, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni termelői eszközei iránt – írja az Adevărul.

Orbán Viktor Donald Trumppal is egyeztetett erről novemberi washingtoni találkozójukon; ennek eredményeként Magyarország egyéves mentességet kapott az orosz energiaimportot érintő amerikai szankciók alól.