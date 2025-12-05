Feltépték a régi sebeket Romániában: így még talán soha nem ijedtek meg egy magyar ajánlattól

Bevitték Magyarországnak a kegyelemdöfést a lengyelek: ők is részt vettek Erdély elcsatolásának ünnepén
Óriási felvonulás volt Bukarestben.
Nagyon megrémültek a magyar befolyástól.
A MOL, amelyet Orbán Viktor kormánya irányít, jelezte amerikai tisztviselőknek érdeklődését a Lukoil európai finomítói és benzinkútjai, valamint kazahsztáni és azerbajdzsáni termelői eszközei iránt – írja az Adevărul.
Orbán Viktor Donald Trumppal is egyeztetett erről novemberi washingtoni találkozójukon; ennek eredményeként Magyarország egyéves mentességet kapott az orosz energiaimportot érintő amerikai szankciók alól.
Románia 2024 nyarán elutasította a MOL ajánlatát stratégiai aggályokra hivatkozva, különösen a Fekete-tengeri Trident gázmező és a romániai finomítópiac feletti magyar befolyás miatt.
A MOL továbbra is vizsgálja az akvizíciós lehetőségeket Európában – írta a lap.
