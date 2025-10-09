Kínos: olyan bizonyítékok kerülhettek elő a Tisza adatszivárgási botrányában, amelyek megcáfolják Magyar Péterék magyarázkodását

Radnai Márk levélben mentegetőzik a tiszás adatszivárgási botrány kapcsán: szerinte áruló van köztük
A Tisza Párt politikusa újabb abszurd sztorival állt elő: az orbáni titkosszolgálat beépített emberéről beszél.
A tiszás Radnai Márk azt állította, hogy szeptember 12-én azonnali hatállyal kizárták az adatszivárogtató önkéntest, csakhogy az újabb bizonyítékok arra engednek következtetni, hogy az adatszivárogtatás a tiszás politikus által megjelölt időpont után történt.
Mint ismert, a tiszás Radnai Márk nemrég előállt egy magyarázattal pártja adatszivárgási botránya kapcsán. Állítása szerint nem egyszerű adatvédelmi incidensről, hanem „összehangolt orbáni titkosszolgálati támadásról lehet szó” a párt adatbázisait ért támadás kapcsán.
A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt”
– fogalmazott Radnai a Tisza Világ-tagoknak írt levélben.
A levél szerint az érintett önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből,
és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést is tesznek. Radnai úgy véli, hogy az „illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségünk tagjait”, ám – tette hozzá – „őket azonban nem lehet megfélemlíteni.”
Csakhogy az ügyben új bizonyítékok kerülhettek elő, amelyek azt bizonyíthatják, hogy Radnai magyarázata merő kitaláció.
A posztok.hu ugyanis nyilvánosságra hozott két képernyőfotót is, melyekből az alábbi következtetéseket lehet levonni:
Ezek alapján tehát nem követhette el az adatszivárogtatást egy olyan „beépített ember”, aki – Radnai állítása szerint – legkésőbb szeptember 12-én lebukott és azonnali hatállyal eltávolították a szervezetből.
A képernyőfotókat alább mi is közöljük, de az adatbázisból természetesen a személyiségi jogok védelme érdekében csak a dátumokat mutatjuk meg.
Mint arról mi is beszámoltunk: újabb adatszivárgási botrány rázta meg Magyar Péter pártját. A Tisza Világ alkalmazásból mintegy 20 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Bár Magyar Péter napokig azt hazudta, nem történt adatszivárgás, tegnap egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében.
Az Index információi szerint, a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésében is részt vehetnek. A portál erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is, amelyek közt található egy ukrán férfi is, bizonyos Miroslav Tokar.
Kicsoda Miroslav Tokar?
Az Index Tokarról kiderítette, hogy ungvári illetőségű, és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás – fideszes hazugságról beszélt és a sajtót fenyegette.
Arról is beszámoltunk, hogy eközben Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője a Hír TV riporterének ismerte el, hogy bizony kiszivárogtak a személyes adatok a Tiszától.
Az adatkiszivárgásokat vizsgálják; úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”
– fogalmazott a politikus.
Nem sokkal később Orbán Viktor is megszólalt az ügy kapcsán:
Közben látom, hogy az ukránok a Tiszánál nemhogy a spájzban, már az applikációban is benne vannak. Az adatok meg tömegesen kiszivárognak. Megint lebuktak. Minden nap lebuknak. Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen!”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Később, miután már a 444 is elkezdte felhívogatni a kiszivárgott adatbázisban szereplő embereket, akik magukra is ismertek, Magyar Péter kénytelen volt beismerni a történteket. Közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény (...) Rövidesen minden Tisza Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”
A Magyar Péter által emlegetett tájékoztató levél az lehetett, amiben Radnai a fentebb is tárgyalt, abszurd, gyenge lábakon álló magyarázatot adta.
Arról is írtunk már, hogy Szentkirályi Alexandra közölte: a Tisza alelnöke, Radnai Márk is érintett az adatszivárgási ügyben, aki az alkalmazás fejlesztéséért volt felelős, és adminként szerepelt.
„Ő korábban egy amerikai fejlesztést kotyogott el, de most az alelnök mellett egy másik gyanús alak is adminként szivárgott ki, ő Miroslav Tokar ukrán webfejlesztő, aki egy ukrán appkészítő cégnél dolgozik” – jegyezte meg ennek kapcsán Szentkirályi.
Hozzátette: „Vajon mit keresett Radnai mellett adminként? Talán ez az ukrán cég készítette a Tisza alkalmazását? Ha igen, miért pont ők? Mi közük lehet az adatszivárgáshoz?
Mit keresett a Tisza alelnöke mellett adminként egy ukrán vállalkozó?”
„Szedjétek már össze magatokat! Egy normális, biztonságos applikációt sem tudtok lefejleszteni? Hány tíz- vagy százezer magyar ember adatait szeretnétek még hagyni, hogy kiszivárogjon a jó ég tudja, kinek? Ide most édeskevés lesz a szokásos félrebeszélés meg fröcsögés. Vállald a felelősséget, és adj magyarázatot!” – szólította fel Magyar Pétert Szentkirályi Alexandra.
Hatósági vizsgálat indult
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból értesült az incidensről, és október 6-án megkezdte az ügy kivizsgálását. A Mandiner megkeresésére a hatóság válaszában arról tájékoztatott, hogy az incidenst a Tisza Párt is jelezte feléjük, de csak két nappal a vizsgálat elindítása után, október 8-án.
A NAIH emailben válaszolt a Mandiner megkeresésére, melyből az is kiderült, hogy jelenleg is zajlik a hatósági ellenőrzés az ügyben.
