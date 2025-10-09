Kínos: olyan bizonyítékok kerülhettek elő a Tisza adatszivárgási botrányában, amelyek megcáfolják Magyar Péterék magyarázkodását

és személyes adatokkal való visszaélés miatt rövidesen feljelentést is tesznek. Radnai úgy véli, hogy az „illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akció egyetlen célja elbizonytalanítani a közösségünk tagjait”, ám – tette hozzá – „őket azonban nem lehet megfélemlíteni.”

Radnai hazudhatott: új bizonyítékok kerülhettek elő

Csakhogy az ügyben új bizonyítékok kerülhettek elő, amelyek azt bizonyíthatják, hogy Radnai magyarázata merő kitaláció.

A posztok.hu ugyanis nyilvánosságra hozott két képernyőfotót is, melyekből az alábbi következtetéseket lehet levonni: