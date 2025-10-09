Megszereztük a Tisza belső levelét: újabb komoly bizonyíték Magyar Péterék ukrán adatszivárgási botrányában

Robban a Tisza-botrány: Magyar Péter végül beismerő vallomást tett!
Újabb adatszivárgási botrány rázta meg Magyar Péter pártját: a Tisza Világ alkalmazásból mintegy 20 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Bár Magyar Péter napokig azt hazudta, nem történt adatszivárgás, most egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében.
Hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjában. Az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából majdnem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre. A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is. A kiszivárgott adatbázis szerint az alkalmazás adminjai között megtalálható egy ukrán férfi, bizonyos Miroslav Tokar.
Róla az Index azt derítette ki, hogy ungvári illetőségű és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás, és fideszes hazugságról beszélt, és a sajtót fenyegette. Ugyanakkor kedden már a 444 is elkezdte felhívogatni a kiszivárgott adatbázisban szereplő embereket, akik magukra ismertek. Így teljesen tarthatatlanná vált Magyar Péter azon állítása, hogy nem történt adatszivárgási botrány. Éppen ezért szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a TISZA Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény.” (…) „Rövidesen minden TISZA Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”
A Mandiner most megszerezte a levelet, amit Magyar Péter írt az applikáció felhasználóinak.
Fontos itt megjegyezni, hogy hétfőtől egészen szerda délelőttig a teljes Tisza Párt és annak politikusai azt hazudták, hogy nem történt semmilyen adatszivárgás.
A mostani levélben arra konkrétan nem térnek ki, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak a tényét. A felhasználóknak küldött levélben minden átmenet nélkül arról kezdenek írni, hogy eddig is lehetett az applikációt inkognitó módban használni. A probléma ezzel az volt, hogyha valaki inkognitó módban használta az alkalmazást, akkor nem tudott kapcsolódni a többi felhasználóhoz. A levélben közlik, hogy hamarosan bevezetnek egy új módot a kapcsolódásra más felhasználókkal, de az egyelőre nem készült el.
Mire lehet ebből következtetni?
Most pedig a fenti probléma megoldására bevezetik azt, hogy az inkognitó módban is lehessen egymással kommunikálni az applikáción belül. Az utóbbi fejlesztés egyébként pedig még nem készült el, tehát aki továbbra is nem inkognitó módban van, annak az adatait most is ellophatják.
Alább láthatják a felhasználóknak küldött levelet:
Érdemes felidézni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Még júniusban ezelőtt súlyos adatszivárgás történt a Tisza Pártnál, amelynek során több száz aktivista személyes és szenzitív adatai került napvilágra.
Az adatbázisban a szimpatizánsok alapadatain kívül osztályozták, minősítették és megjegyzésekkel illették saját támogatóikat.
A listázottak nevei mellett, a megjegyzés rovatban olyan megállapítások szerepeltek, mint:
„Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebook-ja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”.
„Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”. „Valami szellemi probléma…” „Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”.
„Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak” „A helyesírás és a koherens beszéd nem erősségei”.
Magyar Péter a botrány kirobbanása után megint lejáratásról beszélt, de később
a Tisza Párt elnöke a Hír TV-nek adott rövid interjújában nem tagadta, hogy címkézték az embereket.
Az aktivisták teljesen kiakadtak az adatszivárgás miatt, de azon is, hogy még csak bocsánatot sem kértek tőlük. A botrány kapcsán akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) hivatalból hatósági ellenőrzést indított.
