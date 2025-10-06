Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fenyegetés Magyar Péter újságírók sajtó

Pártja legújabb botránya után megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter

2025. október 06. 16:28

Aki az Index hazugságait terjeszti, viselnie kell a felelősséget – üzente a Tisza vezére.

2025. október 06. 16:28
null

Nem hazudtolta meg magát Magyar Péter: gyakorlatilag ismét az egész magyar sajtónak nekirontott pártja legújabb adatszivárgási botránya kapcsán. Ahogy azt lapunk is az Index cikke nyomán megírta, egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a párt Tisza Világ nevű applikációjának fejlesztésén. 

Ráadásul úgy, hogy közben csaknem húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az appból.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Index megkereste a Tiszát az ügyben, de csak a szokásos propagandázást kapták érdemi válaszok helyett. 

Később ugyanakkor Magyar Péter kétszer is posztolt az ügyről, az egyikben pedig nem csak Indexnek, hanem az egész magyar sajtónak „üzent”

Azon túl, hogy a portált az orbáni propaganda fegyverének nevezte, azt is írta, hogy amely független médium az Index hazugságait terjeszti, annak plusz felületet ad, és az egyértelműen részévé válik a hazug kormánypropagandának. 

És ezért viselnie kell a jövőben az ezzel járó erkölcsi és jogi felelősséget is.

„Azon sajtótermékektől különösen visszatetsző, hogy felülnek az orbáni propaganda hazugságvonatára, amelyek pár hónapja még százmillió forintokat kalapoztak össze a civilektől, arra hivatkozással, hogy ez az aljas, korrupt hatalom meg fogja szüntetni a sajtószabadságot. Most pedig ugyanők teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni” – folytatta Magyar Péter, feltehetően a Telexnek címezve az üzenetet, amelynek egyébként végül pártja bővebben válaszolt.

Ebben azt írták, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik.

Azt is írták, hogy a Tisza sajtóosztálya azt is közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették. A Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt – közölte a párt. 

A fenyegetés mindenesetre hatott, mert a többi „független médium” nem számolt be az ügyről, 

  • sem a HVG, 
  • sem a 444.hu, 
  • sem a Magyar Hang, 
  • sem a Kontroll. 

A 24.hu végül fél négykor jelentetett meg egy rövid cikket a történetről, de már a Telexnek küldött válasszal együtt. 

Nem ez az első eset, hogy Magyar a sajtót fenyegeti, igaz, lassan nem marad már olyan szakma vagy társadalmi csoport, amelynek tagjaival ne tette volna meg ugyanezt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az újságíróknak szánt üzenetei közül kiemelkedik az a kiszivárgott hangfelvétel, amelyen kijelentette, hogy 

a számára nem kívánatos sajtó munkatársait belöki a Dunába.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péteréknek egyébként rendre meggyűlik a bajuk a biztonságos adatkezeléssel. Júniusban az Átlátszó írta meg, hogy a Tisza Párt egyik Discord-szerveréről több száz aktivista személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Magyar Péter akkor azzal védekezett, hogy egy lejárató akcióról van szó.

A júniusi tiszás adatszivárgás miatt még a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálatot indított.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. október 06. 16:51
Mert kétféle ember létezik: Az egyiket szarnak nevezik, A másik az, aki tovább megy úgy is, ha elveszik.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. október 06. 16:49
Mi van, "csakis_a_tisza" ügynöknick? Ekkora a pánik? Már csak a külső beavatkozásban bíztok? Te kis demokrata, te.
Válasz erre
2
0
totumfaktum-2
2025. október 06. 16:47
A gyenge ember viselkedik így. Pánikol.
Válasz erre
3
0
elégia
2025. október 06. 16:43
Nem lenne meglepő, ha poloska a jövő évi választásokat már egy intézet zárt osztályán élné meg, kellőképpen lenyugtatva. Ilyen mennyiségű őrjöngést ugyanis még egy kötélidegzetű, birka természetű, egészséges ember sem bírna ki, nemhogy egy ilyen pszichopata.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!