Pártja legújabb botránya után megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter

Ukrán cég dolgozhatott a Tisza Párt applikációján – közel húszezer felhasználó adatai szivárogtak ki
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Aki az Index hazugságait terjeszti, viselnie kell a felelősséget – üzente a Tisza vezére.
Nem hazudtolta meg magát Magyar Péter: gyakorlatilag ismét az egész magyar sajtónak nekirontott pártja legújabb adatszivárgási botránya kapcsán. Ahogy azt lapunk is az Index cikke nyomán megírta, egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a párt Tisza Világ nevű applikációjának fejlesztésén.
Ráadásul úgy, hogy közben csaknem húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az appból.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem ez az első alkalom, hogy az ellenzéki párt háza táján komoly adatszivárgás történik.
Az Index megkereste a Tiszát az ügyben, de csak a szokásos propagandázást kapták érdemi válaszok helyett.
Később ugyanakkor Magyar Péter kétszer is posztolt az ügyről, az egyikben pedig nem csak Indexnek, hanem az egész magyar sajtónak „üzent”.
Azon túl, hogy a portált az orbáni propaganda fegyverének nevezte, azt is írta, hogy amely független médium az Index hazugságait terjeszti, annak plusz felületet ad, és az egyértelműen részévé válik a hazug kormánypropagandának.
És ezért viselnie kell a jövőben az ezzel járó erkölcsi és jogi felelősséget is.
„Azon sajtótermékektől különösen visszatetsző, hogy felülnek az orbáni propaganda hazugságvonatára, amelyek pár hónapja még százmillió forintokat kalapoztak össze a civilektől, arra hivatkozással, hogy ez az aljas, korrupt hatalom meg fogja szüntetni a sajtószabadságot. Most pedig ugyanők teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni” – folytatta Magyar Péter, feltehetően a Telexnek címezve az üzenetet, amelynek egyébként végül pártja bővebben válaszolt.
Ebben azt írták, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik.
Azt is írták, hogy a Tisza sajtóosztálya azt is közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették. A Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt – közölte a párt.
A fenyegetés mindenesetre hatott, mert a többi „független médium” nem számolt be az ügyről,
A 24.hu végül fél négykor jelentetett meg egy rövid cikket a történetről, de már a Telexnek küldött válasszal együtt.
Nem ez az első eset, hogy Magyar a sajtót fenyegeti, igaz, lassan nem marad már olyan szakma vagy társadalmi csoport, amelynek tagjaival ne tette volna meg ugyanezt.
Ezt is ajánljuk a témában
A bíróságokat is megfenyegette Magyar Péter, miután megtudta, hogy elvesztette az Index ellen indított sajtóperét. Nem ez volt az első alkalom.
Az újságíróknak szánt üzenetei közül kiemelkedik az a kiszivárgott hangfelvétel, amelyen kijelentette, hogy
a számára nem kívánatos sajtó munkatársait belöki a Dunába.
Ezt is ajánljuk a témában
„A fasza ki van mindenkinek az empatákból” – fejtegette a Tisza Párt elnöke.
Magyar Péteréknek egyébként rendre meggyűlik a bajuk a biztonságos adatkezeléssel. Júniusban az Átlátszó írta meg, hogy a Tisza Párt egyik Discord-szerveréről több száz aktivista személyes adatai kerültek nyilvánosságra. Magyar Péter akkor azzal védekezett, hogy egy lejárató akcióról van szó.
A júniusi tiszás adatszivárgás miatt még a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság is vizsgálatot indított.
Ezt is ajánljuk a témában
A nyilvánosságra került információk szerint osztályozták, számozták, minősítették a párthoz jelentkezőket.
Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP