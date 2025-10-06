Pártja legújabb botránya után megint a sajtót fenyegeti Magyar Péter

Azon túl, hogy a portált az orbáni propaganda fegyverének nevezte, azt is írta, hogy amely független médium az Index hazugságait terjeszti, annak plusz felületet ad, és az egyértelműen részévé válik a hazug kormánypropagandának.

És ezért viselnie kell a jövőben az ezzel járó erkölcsi és jogi felelősséget is.

„Azon sajtótermékektől különösen visszatetsző, hogy felülnek az orbáni propaganda hazugságvonatára, amelyek pár hónapja még százmillió forintokat kalapoztak össze a civilektől, arra hivatkozással, hogy ez az aljas, korrupt hatalom meg fogja szüntetni a sajtószabadságot. Most pedig ugyanők teret adnak az egyértelmű hazugságoknak, hogy addig se a valóságról kelljen beszélni” – folytatta Magyar Péter, feltehetően a Telexnek címezve az üzenetet, amelynek egyébként végül pártja bővebben válaszolt.

Ebben azt írták, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás a Tisza Világ applikációval összefüggésben, a felhasználók adatait a jogszabályoknak megfelelően és a felhasználói szerződés betartásával kezelik.

Azt is írták, hogy a Tisza sajtóosztálya azt is közölte, hogy az applikációt magyar szakemberek fejlesztették. A Tisza Világ fejlesztésében a PettersonApps nevű ukrán cég nem vett részt – közölte a párt.