Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
politikus Index fenyegetés jegybank bíróság Magyar Péter

Hosszú a lista: őket fenyegette meg eddig Magyar Péter

2025. október 04. 16:40

A bíróságokat is megfenyegette Magyar Péter, miután megtudta, hogy elvesztette az Index ellen indított sajtóperét. Nem ez volt az első alkalom.

2025. október 04. 16:40
null

„Tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap, és helyreáll a népi demokrácia” – írta a Facebookon Schiffer András, még hétfőn enyhe iróniával fűszerezve, miután Magyar Péter hevesen megtámadta az Index elleni sajtóperben a pártja keresetét elutasító bírót, erről maga a lap számolt be.

„Botrány. A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása” – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke, és hozzátette: „195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz”.

Ez utóbbi mondatra utalt bejegyzésében Schiffer András is, és egyben emlékeztetett, hogy a pártelnök már korábban is többször fenyegetően nyilvánult meg a legkülönbözőbb állami szervek és a sajtó képviselőivel szemben is.

Az Index kiemelte a Fővárosi Törvényszék által közzétett hosszú közleményt, ami jól mutatja, hogy a bíróságok Magyar Péter általi megfenyegetését érdemes komolyan venni. A közleményben többek között az áll: „Sajnálatos módon a peres felek, közülük is jellemzően a pervesztes felek – érték- és/vagy érdekorientációjuktól függően – gyakorta gondolják és/vagy nyilatkozzák azt, hogy az ügyükben eljáró bíró velük szemben elfogult volt, sőt mi több: az egész igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét megkérdőjelezik.” Hozzáteszik azt is:

az eljáró bíró a – valamennyi demokratikus jogrendszerben biztosított – függetlensége keretei között határozta meg a peres eljárás lefolytatásának mikéntjét, és hozta meg nem jogerős döntését. A továbbiakban is irányadónak tekintik a bírósági szervezetrendszer által számtalan hasonló esetet követően megfogalmazott azon kijelentést, miszerint: az ítéletek nyilvános kritikájának helye van, de mindenkor csak a véleménynyilvánítási szabadság alkotmányos keretei között.

Akik már kaptak a pártelnök fenyegetéséből

„Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek, ha hallgatnak bűnrészesek lesznek, ha engedelmesnek, bűnrészesek lesznek. Vannak bűncselekmények, amelyek csak évtizedek alatt vagy soha nem évülnek el. Ezért jelzem, most van az utolsó utáni pillanat” – fenyegetőzött Magyar Péter, még egy május 26-án közzétett videóban, miután kiderült, hogy a Tisza Pártot erősítő Ruszin Szendi Romulusz kapcsolatban állhatott az ukrán kémként azonosított, és letartóztatott Holló Istvánnal.

De nem ez volt az egyetlen eset, hogy Magyar Péter megpróbálta nyomás alá helyezni bíróságok és az ügyészség dolgozóit. „A kormányváltás után újra lesz független ügyészség és bíróság. Magyarul: indul az út a börtönbe program” – zárta egyik áprilisi bejegyzését Magyar Péter, miközben nyitva hagyta a kérdést, hogy vajon csak a politikusokra, vagy az állami szervek munkatársaira is érti-e mindezt.

A lap felidézte azt az esetet is, amikor Magyar Péter felhívta a bennfentes kereskedési ügyét hivatalból vizsgáló MNB-s ügyintéző hölgyet, és megfenyegette. Az történtek kapcsán a Nemzeti Bank közleményében úgy fogalmazott: „Az egyik politikai párt vezetője 2025. április 22. napján telefonon, ingerült hangnemben kérte számon a Magyar Nemzeti Bank hölgymunkatársát, miután a jegybank törvényi kötelezettségének eleget téve hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított több személlyel szemben bennfentes kereskedelem gyanúja miatt. A politikus indulatosan kifogásolta a nyilatkoztató végzésben számára feltett kérdéseket, majd a jövő évi országgyűlési választásokra utalva változásokat helyezett kilátásba.”

A telefonhívás megtörténtét Magyar Péter is elismerte, amikor a Facebookon azt írta:

tegnap felhívtam a nemzeti banki ügyintézőt és jeleztem neki, hogy a legtöbb felesleges és álságos kérdésre egy bohóc jelet fogok rajzolni”.

A Tisza Párt elnöke arról is beszámolt, hogy megkérte az ügyintézőt, adja át a jegybank vezetőinek az üzenetet, miszerint a leendő TISZA-kormány mindent meg fog tenni a világ eddigi legnagyobb bankrablását elkövető politikusok és jegybanki vezetők felelősségre vonásáért.

Ez nem fenyegetés. Ez egy ígéret, amit be is fogunk tartani”

 – jelentette ki a politikus.

A sajtóra is folyamatosan nyomást gyakorol a Tisza elnöke

Magyar Péternek a médiával sem felhőtlen a viszonya. Többször is fenyegetően és agresszívan lépett fel az újságírókkal szemben is. A legismertebb eset talán az volt, amikor egy kiszivárgott hangfelvételen az EP-választások előtt nem sokkal arról beszélt, hogy nem fogja beengedni az M1 és a HírTV munkatársait a Tisza Párt eredményvárójára.

Belököm őket a Dunába”

– mondta Magyar arról, mit tesz majd a neki nem tetsző újságírókkal, akik megkísérelnek tudósítani az eseményről. Egy másik alkalommal az M1 brüsszeli tudósítójába állt bele Magyar Péter. „Szégyellje magát! Szerkesztő asszony! Aki ehhez adja a nevét, az szégyellje magát, és a sokmillió forintért. Mindent ki fogunk vizsgálni a következő években, mindent. Az önök fizetését, a lakását, mindent” – kiabált magából kikelve az ellenzéki politikus.

Az Index továbbá azt is felidézte, amikor állásuk elvesztésével fenyegette a sajtó munkatársait Magyar Péter, aki tavaly októberben azt mondta: „Innen is javaslom a propagandistáknak, hogy legkésőbb 2026 márciusában kezdjék el nézegetni az álláshirdetéseket, és a helyükben az utóbbi pár évet kitörölném az önéletrajzomból, és inkább azt mondanám, hogy családi okokból otthon tartózkodtak, vagy nem tudom.”

A Tisza Párt elnökének tavaszi országjárása során ráadásul még olyan is előfordult, hogy a színpadon állva, az összegyűlt szimpatizánsaival körülvéve gyalázta az eseményről tudósító egyik újságírót. „Aljas mocskos senkik vagytok, Hazaárulók!” – közölte ekkor a pártelnök.

Hiába perelte az Indexet Magyar Péter, nekünk volt igazunk

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Magyar Péter azután indított helyreigazítási pert az Index ellen, hogy 2025. augusztus 26-án megírták, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhet a Tisza Párt. 

Erre ráuszítja a radikális híveit a brutális és hazug rágalmakkal betámadott Semjén Zsoltra. Ez lenne egy emberséges Magyarország!?

Ekkor Magyar Péter elkezdte módszeresen lejáratni az Indexet és több Facebook-bejegyzésben becsmérelte a lap munkatársait és tevékenységét, sőt volt olyan posztja is, amelyben azt állította, hogy több sajtópert nyert és/vagy kezdeményezett az Indexszel szemben. Utóbbit a lap jelezte is az ellenzéki politikus felé.

A pártelnök vádaskodásának a mélypontja az volt, amikor valótlanságokat állítva, és az Index szakmaiságát kétségbe vonva arra kérte a követőit, hogy kövessék ki az Index Facebook-oldalát és ne olvassák az oldalt.

Végül 2025. augusztus 29-én Magyar Péter pártelnök megbízásából a Tisza Párt helyreigazítási kérelemmel fordult az Indexhez, aminek nem adtak helyt. Ennek következtében Magyarék bírósághoz fordultak és a helyreigazítási pert azonban elvesztették. Ezután a közösségi médiában Magyar Péter újabb lejárató kampányt indított lapunk ellen, és közzétette azt a bejegyzést, amire Schiffer András is reagált a már fentebb is említett posztjában.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

 

