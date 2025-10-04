Hosszú a lista: őket fenyegette meg eddig Magyar Péter

„Tőzsdefelügyelet megfenyegetve, újságírók megfenyegetve, bíróságok megfenyegetve: még 195 nap, és helyreáll a népi demokrácia” – írta a Facebookon Schiffer András, még hétfőn enyhe iróniával fűszerezve, miután Magyar Péter hevesen megtámadta az Index elleni sajtóperben a pártja keresetét elutasító bírót, erről maga a lap számolt be.

„Botrány. A mai ítélet a jogállam totális megcsúfolása” – jegyezte meg a Tisza Párt elnöke, és hozzátette: „195 nap és az igazságszolgáltatás is független lesz”.

Ez utóbbi mondatra utalt bejegyzésében Schiffer András is, és egyben emlékeztetett, hogy a pártelnök már korábban is többször fenyegetően nyilvánult meg a legkülönbözőbb állami szervek és a sajtó képviselőivel szemben is.

Az Index kiemelte a Fővárosi Törvényszék által közzétett hosszú közleményt, ami jól mutatja, hogy a bíróságok Magyar Péter általi megfenyegetését érdemes komolyan venni. A közleményben többek között az áll: „Sajnálatos módon a peres felek, közülük is jellemzően a pervesztes felek – érték- és/vagy érdekorientációjuktól függően – gyakorta gondolják és/vagy nyilatkozzák azt, hogy az ügyükben eljáró bíró velük szemben elfogult volt, sőt mi több: az egész igazságszolgáltatási rendszer függetlenségét megkérdőjelezik.” Hozzáteszik azt is: