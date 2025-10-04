Hosszú a lista: őket fenyegette meg eddig Magyar Péter

Akik már kaptak a pártelnök fenyegetéséből
„Most szólok minden politikusnak, ügyésznek, rendőrnek, katonának, titkosszolgának, bírónak, ha ebben részt vesznek, bűnrészesek lesznek, ha hallgatnak bűnrészesek lesznek, ha engedelmesnek, bűnrészesek lesznek. Vannak bűncselekmények, amelyek csak évtizedek alatt vagy soha nem évülnek el. Ezért jelzem, most van az utolsó utáni pillanat” – fenyegetőzött Magyar Péter, még egy május 26-án közzétett videóban, miután kiderült, hogy a Tisza Pártot erősítő Ruszin Szendi Romulusz kapcsolatban állhatott az ukrán kémként azonosított, és letartóztatott Holló Istvánnal.
De nem ez volt az egyetlen eset, hogy Magyar Péter megpróbálta nyomás alá helyezni bíróságok és az ügyészség dolgozóit. „A kormányváltás után újra lesz független ügyészség és bíróság. Magyarul: indul az út a börtönbe program” – zárta egyik áprilisi bejegyzését Magyar Péter, miközben nyitva hagyta a kérdést, hogy vajon csak a politikusokra, vagy az állami szervek munkatársaira is érti-e mindezt.
A lap felidézte azt az esetet is, amikor Magyar Péter felhívta a bennfentes kereskedési ügyét hivatalból vizsgáló MNB-s ügyintéző hölgyet, és megfenyegette. Az történtek kapcsán a Nemzeti Bank közleményében úgy fogalmazott: „Az egyik politikai párt vezetője 2025. április 22. napján telefonon, ingerült hangnemben kérte számon a Magyar Nemzeti Bank hölgymunkatársát, miután a jegybank törvényi kötelezettségének eleget téve hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított több személlyel szemben bennfentes kereskedelem gyanúja miatt. A politikus indulatosan kifogásolta a nyilatkoztató végzésben számára feltett kérdéseket, majd a jövő évi országgyűlési választásokra utalva változásokat helyezett kilátásba.”
A telefonhívás megtörténtét Magyar Péter is elismerte, amikor a Facebookon azt írta: