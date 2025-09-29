Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
09. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország aktivista bíróság index Semjén Zsolt Magyar Péter rágalom per

Magyar Péternek nem tetszik a független magyar bíróság ítélete, ami vele szemben az Indexnek adott igazat

2025. szeptember 29. 19:25

Erre ráuszítja a radikális híveit a brutális és hazug rágalmakkal betámadott Semjén Zsoltra. Ez lenne egy emberséges Magyarország!?

2025. szeptember 29. 19:25
null
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel
Facebook

„Szóval Magyar Péternek nem tetszik a független magyar bíróság ítélete, ami vele szemben az Indexnek adott igazat. Pedig 20-30 aktivistát is odarendelt, a biztonság kedvéért…

Erre ráuszítja a radikális híveit a brutális és hazug rágalmakkal betámadott Semjén Zsoltra. Ez lenne egy emberséges Magyarország!?

Rémálom!”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fortissima
2025. szeptember 29. 20:13
Mondjuk, így szűk körben elismerhetjük, hogy az ítélet nonszensz. Vélemény, ja...
Válasz erre
0
3
Amerigo
2025. szeptember 29. 19:58
A kanmajom úrrrfyyyt ideje komolyan venni. A hergelései és mocskolódásai oda vezethetnek, hogy agyhalottai tettlegességre fognak vetemedni!? Nem kellene ezt megvárni!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!