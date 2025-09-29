Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított
A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.
Erre ráuszítja a radikális híveit a brutális és hazug rágalmakkal betámadott Semjén Zsoltra. Ez lenne egy emberséges Magyarország!?
„Szóval Magyar Péternek nem tetszik a független magyar bíróság ítélete, ami vele szemben az Indexnek adott igazat. Pedig 20-30 aktivistát is odarendelt, a biztonság kedvéért…
Rémálom!”
Nyitókép: Képernyőfotó