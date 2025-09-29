„Szóval Magyar Péternek nem tetszik a független magyar bíróság ítélete, ami vele szemben az Indexnek adott igazat. Pedig 20-30 aktivistát is odarendelt, a biztonság kedvéért…

Erre ráuszítja a radikális híveit a brutális és hazug rágalmakkal betámadott Semjén Zsoltra. Ez lenne egy emberséges Magyarország!?

Rémálom!”