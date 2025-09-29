Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított

Azonban az Index hamar tisztázta a helyzetet, mint közölte: az ellenzéki politikus valójában egy pert sem indított a lap ellen.

Magyar Péter ezután ennél is tovább ment, arra utasította a követőit, hogy ne olvassák az Index híreit, mindeközben több posztjában jogtalanul használta fel a portál képeit.

Az eset abban csúcsosodott ki, hogy a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult az Indexhez, amit a lap elutasított. Ennek hatására az Tisza Párt helyreigazítási pert indított az Index ellen.

A Fővárosi Törvényszék elutasította Magyar Péterék vádjait, tehát az ügyben az Indexnek nem kell helyreigazítást végrehajtania.

Ennek oka, hogy a lap nem tényként közölte a párt adótervét, tehát az ezzel kapcsolatos írások véleménynek minősülnek.