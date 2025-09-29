Ft
09. 29.
hétfő
Magyar Péter elvesztette a pert, amit a Tisza kiszivárgott adóterve miatt indított

2025. szeptember 29. 17:27

A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie az Indexnek.

2025. szeptember 29. 17:27
null

Az Index arról ír, pert nyert Magyar Péter és a Tisza Párt ellen. Ismert, a lap augusztus 26-án tette közzé, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék, amit egy, az Index birtokába került, a pártvezetésnek készített belső feljegyzés alapján írtak meg.

Ezt követően

Magyar Péter több Facebook-bejegyzésben becsmérelte a lap munkatársainkat és munkáját, valamint azt is állította, hogy több sajtópert nyert és kezdeményezett az Indexszel szemben.

Azonban az Index hamar tisztázta a helyzetet, mint közölte: az ellenzéki politikus valójában egy pert sem indított a lap ellen. 

Magyar Péter ezután ennél is tovább ment, arra utasította a követőit, hogy ne olvassák az Index híreit, mindeközben több posztjában jogtalanul használta fel a portál képeit.

Az eset abban csúcsosodott ki, hogy a Tisztelet és Szabadság Párt helyreigazítási kérelemmel fordult az Indexhez, amit a lap elutasított. Ennek hatására az Tisza Párt helyreigazítási pert indított az Index ellen. 

A Fővárosi Törvényszék elutasította Magyar Péterék vádjait, tehát az ügyben az Indexnek nem kell helyreigazítást végrehajtania.

Ennek oka, hogy a lap nem tényként közölte a párt adótervét, tehát az ezzel kapcsolatos írások véleménynek minősülnek. 

A bíróság döntése szerint a Tisza Pártnak 200 ezer forint plusz ÁFA perköltséget kell kifizetnie a lapnak.

Az ügyet tetézte, hogy miközben a tárgyalás zajlott, 30 tiszás aktivista a törvényszék épületébe vonulva, tüntetve próbált nyomást gyakorolni a bíróságra. A közhangulatot Magyar Péter is szította Facebook-bejegyzéseivel, melyeknek ilyen és ehhez hasonló szövegezése volt: „Fut, menekül a gyáva propagandalappá silányított Index”.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

