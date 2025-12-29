Tiszás csoportterápia miszter hányingerrel

„Az alapgondolat persze érthető. A kutatások szerint ugyanis a nők jelentős része – teljes joggal – kap lábrázást a Magyar-féle, kontrollmániás közéleti bántalmazóktól, a humort hírből sem ismerő, önimádó, nárcisztikus agresszoroktól.

Az ő meggyőzésükhöz bizony láthatóan nem elég a menetrendszerűen érkező ünnepi cukiszelfi a gyerekekkel, nem elég a csónak orrában pantomimezés, a lucernásban fetrengve csücsörítés, és a nagyi odakozmált, habos almása is kevéske, mint platóhuszárunkban az önreflexió.