Ft
Ft
5°C
-4°C
Ft
Ft
5°C
-4°C
12. 29.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 29.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nárcisztikus rákay philip Magyar Péter Szily Nóra

Tiszás csoportterápia miszter hányingerrel

2025. december 29. 06:15

Szinte látom magam előtt, ahogy kiötlötték a nagyívű kommunikációs ötletet: valahogy el kellene adni Pétert a női szavazóknak.

2025. december 29. 06:15
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Az alapgondolat persze érthető. A kutatások szerint ugyanis a nők jelentős része – teljes joggal – kap lábrázást a Magyar-féle, kontrollmániás közéleti bántalmazóktól, a humort hírből sem ismerő, önimádó, nárcisztikus agresszoroktól.

Az ő meggyőzésükhöz bizony láthatóan nem elég a menetrendszerűen érkező ünnepi cukiszelfi a gyerekekkel, nem elég a csónak orrában pantomimezés, a lucernásban fetrengve csücsörítés, és a nagyi odakozmált, habos almása is kevéske, mint platóhuszárunkban az önreflexió.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Más kell ide, gondolták, s elő is húzták a közéleti elfekvőből a pszichológus végzettségű Szily Nórát, aki önként és dalolva vállalta azt a kedves megbízatást, hogy – lágyan körbegurgulázva az ápoltat – bemutatja a Tisza-vezér empatikus emberarcát, Grál-lovagokat megszégyenítő, unikális énjét, a nőkhöz fűződő legendás viszonyát.

Pedig sem coachnak, sem szakembernek nem kell lenni ahhoz, hogy a Holdról, hunyorítva, félhomályban is bárki érzékelhesse: beszélgetőtársa egy virtigli szociopata, beteges hazudozó, nárcisztikus személyiségzavaros, mitomániás manipulátor, egy két lábon járó, szánalmas közhelygyűjtemény. Csak Nóra nem látja mindezt kóros elfogultságában, közéleti vakságában senyvedve.”

Nyitókép forrása: Rákay Philip Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!