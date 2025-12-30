Kulcsszerep a világpolitikában: komoly nemzetközi asztaltársaságban tűnt fel Orbán Viktor neve

Az orosz elnöki hivatal közleménye szerint Vlagyimir Putyin a közelgő 2026-os új év és a karácsony alkalmából küldött üdvözlő üzeneteket külföldi állam- és kormányfőknek. A névsor alapján Orbán Viktor azon kevés európai uniós vezető közé tartozik, akik névre szóló köszöntést kaptak.

A felsorolásból ugyanakkor hiányoznak a legnagyobb nyugati hatalmak vezetői. Nem szerepel rajta sem Németország, sem az Egyesült Királyság, sem Franciaország első embere, és az Európai Unió intézményi vezetői sem kaptak személyes megszólítást.