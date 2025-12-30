Kulcsszerep a világpolitikában: komoly nemzetközi asztaltársaságban tűnt fel Orbán Viktor neve

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Szűk körnek küldött névre szóló újévi és karácsonyi köszöntőt az orosz elnök. A felsorolás alapján Orbán Viktor olyan állam- és kormányfők társaságába került, ahol a nyugati nagyhatalmak vezetői viszont feltűnően nem szerepelnek.
Az orosz elnöki hivatal közleménye szerint Vlagyimir Putyin a közelgő 2026-os új év és a karácsony alkalmából küldött üdvözlő üzeneteket külföldi állam- és kormányfőknek. A névsor alapján Orbán Viktor azon kevés európai uniós vezető közé tartozik, akik névre szóló köszöntést kaptak.
A felsorolásból ugyanakkor hiányoznak a legnagyobb nyugati hatalmak vezetői. Nem szerepel rajta sem Németország, sem az Egyesült Királyság, sem Franciaország első embere, és az Európai Unió intézményi vezetői sem kaptak személyes megszólítást.
Az orosz elnöki hivatal közlése szerint az uniós tagállamok közül mindössze Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő szerepel a listán. Rajtuk kívül elsősorban Európán kívüli vezetők kaptak üzenetet.
A köszöntöttek között található Donald Trump, Hszi Csin-ping, valamint XIV. Leó pápa is. A lista alapján az orosz elnök főként globális súlyú vagy stratégiai jelentőségű partnereit szólította meg.
A közlemény szerint az üdvözleteket a karácsony és a közelgő 2026-os új év alkalmából küldték meg az érintetteknek. A névsor összeállítása ugyanakkor világosan jelzi, kiket tart Moszkva jelenleg kiemelten fontos közéleti szereplőknek a világpolitikában. A felsorolásban Vlagyimir Putyin olyan államfőkkel és kormányfőkkel együtt említi Orbán Viktort, akik a nemzetközi politikában meghatározó pozíciót töltenek be, miközben a nyugati nagyhatalmak vezetői teljes egészében kimaradtak a személyes köszöntésből.
Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP