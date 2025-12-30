Ft
Kulcsszerep a világpolitikában: komoly nemzetközi asztaltársaságban tűnt fel Orbán Viktor neve

2025. december 30. 16:49

Szűk körnek küldött névre szóló újévi és karácsonyi köszöntőt az orosz elnök. A felsorolás alapján Orbán Viktor olyan állam- és kormányfők társaságába került, ahol a nyugati nagyhatalmak vezetői viszont feltűnően nem szerepelnek.

2025. december 30. 16:49
null

Az orosz elnöki hivatal közleménye szerint Vlagyimir Putyin a közelgő 2026-os új év és a karácsony alkalmából küldött üdvözlő üzeneteket külföldi állam- és kormányfőknek. A névsor alapján Orbán Viktor azon kevés európai uniós vezető közé tartozik, akik névre szóló köszöntést kaptak.

A felsorolásból ugyanakkor hiányoznak a legnagyobb nyugati hatalmak vezetői. Nem szerepel rajta sem Németország, sem az Egyesült Királyság, sem Franciaország első embere, és az Európai Unió intézményi vezetői sem kaptak személyes megszólítást.

Orbán Viktor a kiválasztott uniós vezetők között

Az orosz elnöki hivatal közlése szerint az uniós tagállamok közül mindössze Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Robert Fico szlovák kormányfő szerepel a listán. Rajtuk kívül elsősorban Európán kívüli vezetők kaptak üzenetet.

Orbán Viktor megkapta Putyin újévi üdvözletét, a nyugati elit viszont lemaradt. A lista sokat elárul a jelenlegi erőviszonyokról.
Orbán Viktor megkapta Putyin újévi üdvözletét, a nyugati elit viszont lemaradt. A lista sokat elárul a jelenlegi erőviszonyokról.
Forrás: Mikhail METZEL / POOL / AFP

A köszöntöttek között található Donald Trump, Hszi Csin-ping, valamint XIV. Leó pápa is. A lista alapján az orosz elnök főként globális súlyú vagy stratégiai jelentőségű partnereit szólította meg.

A közlemény szerint az üdvözleteket a karácsony és a közelgő 2026-os új év alkalmából küldték meg az érintetteknek. A névsor összeállítása ugyanakkor világosan jelzi, kiket tart Moszkva jelenleg kiemelten fontos közéleti szereplőknek a világpolitikában. A felsorolásban Vlagyimir Putyin olyan államfőkkel és kormányfőkkel együtt említi Orbán Viktort, akik a nemzetközi politikában meghatározó pozíciót töltenek be, miközben a nyugati nagyhatalmak vezetői teljes egészében kimaradtak a személyes köszöntésből.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

falcatus-2
2025. december 30. 19:29
re:Grogu Latrinás Grogu is büszke lehetne magára, ha definiálni tudná a diktátor fogalmát és ez alapján az általa felsorolt választott vezetőket más is be tudná diktátorként azonosítani. Pl. Orbán Viktor miért került a listájára??
Válasz erre
0
0
Grogu
2025. december 30. 19:22
Na erre aztán büszke lehet minden turbókeresztény hazafi polgártárs! Itt a válogatott diktátorlista: Európából Orbán Viktoron kívül Aljakszandr Lukasenka belarusz diktátor A török önkényúr Recep Tayyip Erdoğan Az azeri erősember Ilham Aliyev A szerb elnök, Aleksandar Vucic A szlovák miniszterelnök, Robert Fico És Vahagn Hacsaturján örmény elnök Amerikából Donald Trump elnök és XIV Leó pápa És még Nicolás Maduro venezuelai diktátor To Lam, a vietnami kommunista állampárt főtitkára Kim Dzsongun észak-koreai diktátor Hszi-Csinping kínai elnök Miguel Díaz-Canel Bermúdez kubai elnök A myanmari katonai juntát vezető Min Aung Hlaing Lula da Silva brazil elnök Futottak még Raul Castro , Nursultan Nazarbajev és Gerhard Schroeder. Bravo, éljen a front, szorgos népünk győzni fog!
Válasz erre
0
0
szantofer
2025. december 30. 19:13
"Gyönyörű" társaságba került.
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
2025. december 30. 18:55
Nem bonyolult ez... Orbánt minden hibája ellenére egy olyan politikusként tartják számon, aki a lehetőségei mentén igyekszik Magyarország érdekeit szem előtt tartva alakítani a külpolitikáját. Az élni és élni hagyni elve szerint.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!