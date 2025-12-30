Hivatalos: Szélesi otthagyja az U21-es válogatottat az Újpest kispadjáért

Szélesi leadja az U21-et

A játékosként tősgyökeres újpesti szakember mostanáig a magyar U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott az MLSZ alkalmazásában, a klubvezetőedzői kinevezéssel együtt tehát az is eldőlt, hogy ezt a megbízatását nem folytatja a jövőben. „Szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó-szövetségnek mindazt, amit kaptam. Hogy számtalan utánpótlás-válogatottat vezethettem, megbízott szövetségi kapitányként a nemzeti tizenegy kispadján ülhettem, és azt, hogy mindenben a segítségemre voltak. Most azonban új fejezet kezdődik!

Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten”

– mondta Szélesi a klubhonlapnak a kötelező körök lefutása után. Dárdai Pál természetesen örömét fejezte ki, hogy barátját „sikerült megnyerni az Újpest számára, hiszen, ha valaki, ő tudja, mit jelent ez a klub. Játékosként kevesen futottak be ilyen karriert, mint ő, és edzőként is minden korábbi állomáshelyén bizonyította, hogy a rendelkezésére álló játékosokból, lehetőségekből a lehető legtöbbet tudja kihozni.