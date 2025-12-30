Ft
szélesi zoltán ute Újpest Hertha Dárdai Pál NB I

Hivatalos: Szélesi otthagyja az U21-es válogatottat az Újpest kispadjáért

2025. december 30. 17:02

Kedden biztossá vált, amit már eddig is tudni lehetett. A játékosként tősgyőkeres újpesti, a klubbal anno bajnok és kupagyőztes Szélesi Zoltán veszi át a lila-fehérek irányítását.

2025. december 30. 17:02
null

Az NB I-ben szereplő UTE kedd délután hivatalossá tette Szélesi Zoltán vezetőedzői kinevezését. A bejelentés gyakorlatilag már csak formaságnak volt tekinthető azok után, hogy az új sportigazgató, a Szélesivel köztudottan jó kapcsolatot ápoló Dárdai Pál korábban őt javasolta a lila-fehérek kispadjára. 

SZÉLESI Zoltán
Szélesi Zoltán edzőként tér vissza korábbi sikerei színhelyére (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

 

Szélesi leadja az U21-et

A játékosként tősgyökeres újpesti szakember mostanáig a magyar U21-es válogatott szövetségi edzőjeként dolgozott az MLSZ alkalmazásában, a klubvezetőedzői kinevezéssel együtt tehát az is eldőlt, hogy ezt a megbízatását nem folytatja a jövőben. „Szeretném megköszönni a Magyar Labdarúgó-szövetségnek mindazt, amit kaptam. Hogy számtalan utánpótlás-válogatottat vezethettem, megbízott szövetségi kapitányként a nemzeti tizenegy kispadján ülhettem, és azt, hogy mindenben a segítségemre voltak. Most azonban új fejezet kezdődik! 

Hiszek a munkában, hiszek a saját képességeimben és abban, hogy megfelelő felkészülés után egy sikeres tavaszi hadjárat következik Újpesten”

– mondta Szélesi a klubhonlapnak a kötelező körök lefutása után. Dárdai Pál természetesen örömét fejezte ki, hogy barátját „sikerült megnyerni az Újpest számára, hiszen, ha valaki, ő tudja, mit jelent ez a klub. Játékosként kevesen futottak be ilyen karriert, mint ő, és edzőként is minden korábbi állomáshelyén bizonyította, hogy a rendelkezésére álló játékosokból, lehetőségekből a lehető legtöbbet tudja kihozni. 

Komoly tapasztalattal rendelkezik, és olyan friss, versenyképes tudással, ami az egész Újpest számára segítséget jelent.” 

Más kérdés, a lila-fehér drukkerek nem feltétlenül osztják az egykori szövetségi kapitány hurráoptimizmusát, ők már eddig sem voltak elragadtatva Szélesi vezetőedzői kinevezésétől. 

Dárdai Pál nem tétlenkedik, új munkahelyén egyből körbevette magát ismerős arcokkal: Szélesi mellett azt az Admir Hamzagicsot is Újpestre csábította, aki előző kenyéradója, a Hertha Berlin második csapatának segédedzőjeként dolgozott ezidáig.

(Nyitókép: ujpestfc.hu)

