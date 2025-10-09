Radnai Márk levélben mentegetőzik a tiszás adatszivárgási botrány kapcsán: szerinte áruló van köztük

Mint arról mi is beszámoltunk: újabb adatszivárgási botrány rázta meg Magyar Péter pártját. A Tisza Világ alkalmazásból mintegy 20 ezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Bár Magyar Péter napokig azt hazudta, nem történt adatszivárgás, tegnap egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében.

Az Index információi szerint, a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésében is részt vehetnek. A portál erre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is, amelyek közt található egy ukrán férfi is, bizonyos Miroslav Tokar.

Kicsoda Miroslav Tokar? Az Index Tokarról kiderítette, hogy ungvári illetőségű, és webfejlesztőként dolgozik. Mégpedig nem máshol, mint a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél, amely többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás – fideszes hazugságról beszélt és a sajtót fenyegette.

Arról is beszámoltunk, hogy eközben Lakos Eszter, a Tisza Párt EP-képviselője Hír TV riporterének ismerte el, hogy bizony kiszivárogtak a személyes adatok a Tiszától.