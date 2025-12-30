El Último Lobo

A bevásárlóközpontokban kódorgó tömegek a különféle ruha- és telefonmárkák kultuszának rabjai és ápolói. Ha valami véletlen folytán ötezer év múlva kiásnának a földből egy bevásárlóközpontot, a jövő régészei logikusan következtethetnének arra az eléjük táruló látványból, hogy ez az épület minden bizonnyal templom lehetett, ahol apró oltárokra helyezett, ismeretlen rendeltetésű szobrocskákat imádtak. Nem tudnák, hogy ezek a kultikus tárgyak telefonok, és a nagy mennyiségben előkerült textilmaradványok nem áldozati adományok, hanem a butikok százaiban árusított, egykori divatos cuccok.

A templomrom belsejében egy amerikai pár „élőzik”, a lány videózza a fiút, ahogy az magyaráz éppen, hogy milyen fantasztikus helyen vannak. Egy német lány szelfizik az egykori bejáratnál, csücsörít a szájával, ami régi megfigyelésem szerint a szelfizéshez elengedhetetlen. A vidék túlzás nélkül árkádiai hangulatot áraszt, az időjárás és a vegetáció nagyjából a mi tájainkon májusban szokásos állapotokat mutatja. Miközben december közepe van. Harsányan zöld mezők, mandarintól roskadozó fák, és a levegőben valami édeskés, ismeretlen illat.

Egyáltalán nem csodálkoznék, ha az egyik közeli ligetből egy faun lépne elő.

Nyáron itt nyilván elviselhetetlen a hőség, de ezen a decemberi napon itt tényleg minden az örök tavasz jegyében áll, és azokban a ritka pillanatokban, amikor nem hallom sem az autókat, sem a sziget fölött ötpercenként elhúzó repülőket, mintha érzékelném azt a csendet is, amely itt évezredeken keresztük honolt.

Az utazásra egyetlen könyvet hoztam magammal, egy vékonyka könyvet, Krasznahorkai László Az utolsó farkas című elbeszélésének kétnyelvű (spanyol–magyar) kiadását. Az elbeszélést évekkel ezelőtt olvastam, és nem is tudnám megmondani, miért épp ezt a könyvet gyömöszöltem a hátizsákba. Nyilván nem a mostanában aktuális, és az aktualitása miatt logikusan túltolt Krasznahorkai-reneszánsz okán, hanem mert talán egyszerűen kíváncsi voltam, milyen MOST Krasznahorkai, milyen sok évvel később elolvasni valamelyik korábban olvasott művét. És persze az is szempont volt, hogy ez a valamelyik műve ne legyen túlságosan terjedelmes. Erre a célra Az utolsó farkas (El Último Lobo a borítón szereplő spanyol cím) éppen megfelelt.