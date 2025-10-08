Ft
Lebuktak a tiszások: borult a bili, köpött Magyar Péter párttársa (VIDEÓ)

2025. október 08. 19:41

Nem tudtak tovább tagadásban élni.

2025. október 08. 19:41
null

A Hír TV riporterének ismerte el a Tisza EP-képviselője, Lakos Eszter, hogy bizony kiszivárogtak a személyes adatok a Tiszától.

Az adatok kiszivárgásokat vizsgálják, és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”

– fogalmazott a politikus.

Ennek kapcsán Deák Dániel is kifejtette a véleményét a Facebook-oldalán: „mindez azért érdekes, mert pár napja Magyar Péter még ezt nyilatkozta, hogy semmilyen adatszivárgás nem történt”. „Lakos Eszter beismerése után már Magyar Péter sem tudott mit tenni. Ő is elismerte a Facebook-oldalán az adatszivárgást” – tette hozzá a politológus.

Figyelmeztették a tiszásokat

Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy miután ukrán fejlesztők készítették a Tisza alkalmazását, félő, hogy sok ember személyes adata került Ukrajnába.

Kedves tiszás hívek, készüljetek az ukrán telefonokra és az ukrán csalókra”

jelentette ki a politológus.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

5m007h 0p3ra70r
•••
2025. október 08. 20:00 Szerkesztve
A HVG meg izomból rúgott beléjük: “a HVG birtokába került egy korábban lementett verzió, amelyben furcsaság, hogy a több, mint 18 ezer kiszivárgott név között 935 mellett van földrajzi koordináta, ám ezek közül 359 Csádba, 32 Líbiába mutat, és csak a maradék Magyarországra.” hvg.hu/itthon/20251008_Tisza-Part-Tisza-Vilag-adatszivargas-ebx Tehát nem vietnámiak a “lájkolók” hanem afrikaiak. 🤣🤣🤣🤣
nemecsekerno-007-01
2025. október 08. 19:59
zsugabubus-2 2025. október 08. 19:48 ,, :))) Szegények, ha tudnák, hogy nem a TiSzába léptek be...,, 10/10 :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
5m007h 0p3ra70r
2025. október 08. 19:58
Feltörték az Amazon szerverét a tiszaszopik adatai miatt. Aha, aha. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2025. október 08. 19:56
»és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt« Ez még a Tarrnál is ostobább! 🤣🤣🤣🤣
