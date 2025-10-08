Lebuktak a tiszások: borult a bili, köpött Magyar Péter párttársa (VIDEÓ)

Sarokba szorították Magyar Pétert: erre a kínos kérdésre se köpni, se nyelni nem tudott
„Ez a lelketeken szárad” – lesz min gondolkodnia a liberális politikusnak.
Nem tudtak tovább tagadásban élni.
A Hír TV riporterének ismerte el a Tisza EP-képviselője, Lakos Eszter, hogy bizony kiszivárogtak a személyes adatok a Tiszától.
Az adatok kiszivárgásokat vizsgálják, és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”
– fogalmazott a politikus.
Ennek kapcsán Deák Dániel is kifejtette a véleményét a Facebook-oldalán: „mindez azért érdekes, mert pár napja Magyar Péter még ezt nyilatkozta, hogy semmilyen adatszivárgás nem történt”. „Lakos Eszter beismerése után már Magyar Péter sem tudott mit tenni. Ő is elismerte a Facebook-oldalán az adatszivárgást” – tette hozzá a politológus.
Deák Dániel arra is felhívta a figyelmet, hogy miután ukrán fejlesztők készítették a Tisza alkalmazását, félő, hogy sok ember személyes adata került Ukrajnába.
Kedves tiszás hívek, készüljetek az ukrán telefonokra és az ukrán csalókra”
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert