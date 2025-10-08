Lebuktak a tiszások: borult a bili, köpött Magyar Péter párttársa (VIDEÓ)

A Hír TV riporterének ismerte el a Tisza EP-képviselője, Lakos Eszter, hogy bizony kiszivárogtak a személyes adatok a Tiszától.

Az adatok kiszivárgásokat vizsgálják, és úgy tudom, hogy ez egy adatfeltörés volt”

– fogalmazott a politikus.

Ennek kapcsán Deák Dániel is kifejtette a véleményét a Facebook-oldalán: „mindez azért érdekes, mert pár napja Magyar Péter még ezt nyilatkozta, hogy semmilyen adatszivárgás nem történt”. „Lakos Eszter beismerése után már Magyar Péter sem tudott mit tenni. Ő is elismerte a Facebook-oldalán az adatszivárgást” – tette hozzá a politológus.

Figyelmeztették a tiszásokat