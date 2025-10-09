Ennél nem kell nagyobb beismerés: az adatvédelmi hivatal felé is jelezték Magyar Péterék, hogy szimpatizánsaik adatai kiszivárogtak

Robban a Tisza-botrány: Magyar Péter végül beismerő vallomást tett!
Nagyon gyanús az ukrán szál, Orbán Viktor is megszólalt.
A NAIH emailben válaszolt a Mandiner megkeresésére, melyből az is kiderült, hogy jelenleg is zajlik a hatósági ellenőrzés az ügyben.
Mint arról többször is beszámoltunk, hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjában. Október 6-án az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából
csaknem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.
A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is.
Az Index az adatbázisban kiszúrta az ungvári illetőségű Miroslav Tokar webfejlesztő nevét is, aki a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél dolgozik. E vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, aki Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.
A Mandiner a történtek kapcsán több megkeresést is küldött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH). Arra a kérdésünkre, hogy a Tisza Párt jelezte-e a Hatóság felé az adatszivárgási incidenst, azt a választ kaptuk Péterfalvi Attila elnöktől, hogy
a TISZA Világ mobilalkalmazást érintő adatvédelmi incidenst a Tisztelet és Szabadság Párt 2025. október 8. napján jelentette feléjük.
A Hatósági jelenleg az ügyben hatósági ellenőrzést folytat, ennek lezárultáig az eljárás kapcsán nem tud további információval szolgálni.
Lapunkkal Péterfalvi Attila korábban azt is közölte, hogy a NAIH hivatalból október 6-án indította el az említett hatósági ellenőrzést
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének a tárgyában.”
