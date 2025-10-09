Ft
Tisza Párt incidens Péterfalvi Attila ellenőrzés applikáció adatszivárgás NAIH

Ennél nem kell nagyobb beismerés: az adatvédelmi hivatal felé is jelezték Magyar Péterék, hogy szimpatizánsaik adatai kiszivárogtak

2025. október 09. 13:27

A NAIH emailben válaszolt a Mandiner megkeresésére, melyből az is kiderült, hogy jelenleg is zajlik a hatósági ellenőrzés az ügyben.

2025. október 09. 13:27
null

Mint arról többször is beszámoltunk, hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjában. Október 6-án az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából 

csaknem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.

A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is. 

Az Index az adatbázisban kiszúrta az ungvári illetőségű Miroslav Tokar webfejlesztő nevét is, aki a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél dolgozik. E vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, aki Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

Hatósági ellenőrzés indult a Tisza legújabb adatbotránya kapcsán

A Mandiner a történtek kapcsán több megkeresést is küldött a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH). Arra a kérdésünkre, hogy a Tisza Párt jelezte-e a Hatóság felé az adatszivárgási incidenst, azt a választ kaptuk Péterfalvi Attila elnöktől, hogy 

a TISZA Világ mobilalkalmazást érintő adatvédelmi incidenst a Tisztelet és Szabadság Párt 2025. október 8. napján jelentette feléjük. 

A Hatósági jelenleg az ügyben hatósági ellenőrzést folytat, ennek lezárultáig az eljárás kapcsán nem tud további információval szolgálni.

Lapunkkal Péterfalvi Attila korábban azt is közölte, hogy a NAIH hivatalból október 6-án indította el az említett hatósági ellenőrzést 

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) foglalt adatkezelői kötelezettségek teljesítésének a tárgyában.”

Nyitókép: Facebook

balatontihany-25
2025. október 09. 15:26
Nyilván a Zorbán, meg a Rogán tehetnek erről is...
Kétes
2025. október 09. 14:14
Majd Fleck Zotyó nyomást gyakorol a NAIH elnökére, hogy ne büntesse meg őket. NAIH elnök vagy köztársasági elnök, neki biztosan egyre megy. A lényeg a nyomásgyakorlás, meg az hogy elterelje a figyelmet arról, hogy az adatvédelmi incidenst nem jelentették be, pedig elmondásuk szerint egy személyt már ki isrúgtak, akit szerintük valamilyen titkosszolgálat épített be közéjük, legalábbis ez hámozható ki a sajtóhírekből, meg Radnaiék kommunikációjából.
Kemenesfalvi
2025. október 09. 14:05
A jelentés megtételéig viszont ócska fideszesrogánosneresorbáni propaganda hazugság volt, amiből egy szó sem volt igaz, N E M S Z I V Á R G O T T K I S E M M I ! ! !
totumfaktum-2
2025. október 09. 13:56
"2025. október 8. napján jelentette feléjük" Az tegnap volt. Legalább 3 napja tudják, és ennek ellenére csak tegnap jelezték????
