Ennél nem kell nagyobb beismerés: az adatvédelmi hivatal felé is jelezték Magyar Péterék, hogy szimpatizánsaik adatai kiszivárogtak

Mint arról többször is beszámoltunk, hétfőn újabb botrány robbant ki Magyar Péter pártjában. Október 6-án az Index számolt be arról, hogy a párt Tisza Világ elnevezésű mobiltelefonos alkalmazásából

csaknem húszezer Tisza-szimpatizáns adatai kerültek ki az internetre.

A lap azt írta, hogy a Tisza mobilalkalmazásán ukránok is dolgozhattak, sőt, az üzemeltetésben is részt vehetnek. A portál minderre abból következtetett, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek a Tisza-applikáció hét adminjának adatai is.

Az Index az adatbázisban kiszúrta az ungvári illetőségű Miroslav Tokar webfejlesztő nevét is, aki a PettersonApps nevű, több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cégnél dolgozik. E vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh, aki Volodimir Zelenszkij támogatója, és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.