Ft
Ft
13°C
9°C
Ft
Ft
13°C
9°C
11. 17.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 17.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
adatbázis Tisza Magyar Péter esély Fidesz

A tiszás jelöltek a politikában járatlan, zöldfülű személyek lesznek

2025. november 17. 17:20

Az egyenlőtlenek harca indul el.

2025. november 17. 17:20
null
Nagy Attila Tibor
Nagy Attila Tibor
Facebook

„Az egyenlőtlenek harca indul el – legalábbis az egyéni választókerületek szintjén. Ha Magyar Péter tartja a korábbi ígéretét, hogy nem vesz be korábbi politikusokat, akkor bizony a tiszás jelöltek a politikában járatlan, zöldfülű személyek lesznek, akiknek csak rövid idő jut megismertetni magukat és akik ellen mindent elő fognak hozni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Velük szemben áll a Fidesz bejáratott, bevált kampányhadserege, frissülő adatbázissal, tapasztalt politikusokkal. Magyar Péter esélye, hogy rávegye a szavazókat: ne azt nézzük, hogy nem ismerik különösebben a tiszás jelölteket, hanem a Tisza logót, a rendszerváltás ügyét nézzék, mondtam az Ultrahangban.”

Nyitókép: Képernyőkép/atv.hu

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 17. 19:52
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 17. 19:40
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Válasz erre
0
0
Box Hill
2025. november 17. 19:34
Pedig volt idő a képzésükre. Már igen korán tudták mi Ukrajna zászlószíne.
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. november 17. 19:26
Ez a rosszfogú asszonyképű már láta a listát? Hun van? Vagy le kell tölteni hozzá ukránul a pisappot?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!