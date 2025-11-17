A tiszás jelöltek a politikában járatlan, zöldfülű személyek lesznek
2025. november 17. 17:20
Az egyenlőtlenek harca indul el.
„Az egyenlőtlenek harca indul el – legalábbis az egyéni választókerületek szintjén. Ha Magyar Péter tartja a korábbi ígéretét, hogy nem vesz be korábbi politikusokat, akkor bizony a tiszás jelöltek a politikában járatlan, zöldfülű személyek lesznek, akiknek csak rövid idő jut megismertetni magukat és akik ellen mindent elő fognak hozni.
Velük szemben áll a Fidesz bejáratott, bevált kampányhadserege, frissülő adatbázissal, tapasztalt politikusokkal. Magyar Péter esélye, hogy rávegye a szavazókat: ne azt nézzük, hogy nem ismerik különösebben a tiszás jelölteket, hanem a Tisza logót, a rendszerváltás ügyét nézzék, mondtam az Ultrahangban.”
Nyitókép: Képernyőkép/atv.hu
Összesen 38 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 17. 19:52
Magyar Péter el akarja törölni a rezsicsökkentést és a rezsitámogatást. A rezsicsökkentés eltörlésével a családok és nyugdíjasok tömegeit nyomorítja meg anyagilag. A rezsitámogatás eltörlésével az oktatási, egészségügyi és szociális intézmények tömegeit sodorja lehetetlen helyzetbe, továbbá számos kis- és középvállalkozót lehetetlenít el. Magyar Péter a nemzet ellensége! Önsorsrontó aki Magyar Pétert támogatja!
tapir32
2025. november 17. 19:40
Szabadságot Ukrajnának! Le a Zselenszkij diktatúrával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
Box Hill
2025. november 17. 19:34
Pedig volt idő a képzésükre. Már igen korán tudták mi Ukrajna zászlószíne.
Obsitos Technikus
2025. november 17. 19:26
Ez a rosszfogú asszonyképű már láta a listát? Hun van? Vagy le kell tölteni hozzá ukránul a pisappot?
