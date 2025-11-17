Ft
11. 17.
hétfő
Újabb tiszás káröröm: Bruti is megpróbált vicces lenni a vasárnapi vereség után

2025. november 17. 15:19

Nem jött össze.

2025. november 17. 15:19
null

Ép ésszel továbbra is felfoghatatlan, hogyan tudja annyira elborítani az ellenzékieket a gyűlölet, hogy jó ötletnek tartják a többi magyaron való gúnyolódást a magyar válogatott írek elleni vasárnapi veresége után, de az ellenzéki közéleti szereplők még mindig tudnak örömködni. Minden alkalommal sikerül mélyebbre süllyedniük, pedig ahogy Hont András publicista fogalmazott, „kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog.”

Ezúttal a magát humoristaként aposztrofáló (fontos egyértelműsíteni, mert nem jutott volna eszünkbe róla) Bruti szólalt meg a közösségi oldalán, bár ne tette volna.

Mint a tiszás előadó írta, szerette volna, ha kijut a csapat, a következő mondattal mégis sikerült egy jókorát rúgni a magyar válogatottba, illetve a nemzeti csapat jóérzésű szurkolóiba.

Legalább most volt ok énekelni a Nélküledet”

– utalt a válogatott mérkőzéseken rendszeresen felhangzó, Ismerős Arcok által írt slágerre.

Nem Bruti az egyetlen a tiszások közül, aki örvendezik az eredmény láttán. Stefano Bottoni sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot. Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában.

Úgy fogalmazott, a magyar kormányfő keressen magának másik villámhárítót, Szoboszlait pedig egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta.

Dániel Péter nemzetközi ügyvéd sem rejtette véka alá elégedettségét az Írország elleni vereség után.

„A falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn, így eldőlt, hogy nem lehet ott jövőre a világbajnokságon”írta örömködve Facebook-oldalán Dániel. Miközben az ország nagy része gyászol, a szélsőbalos botrányhős kapva kapott az alkalmon, hogy kiélhesse minden politikai frusztrációját Hatvanpusztától a stadionokig.

Na mi van hatvanpusztai zebrapásztor, most nem nyitsz nagy pofát az oldaladon? A fideszes birkanyáj meg nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!”

Szép kis csapat, a tagjai megint a magyarok ellen fordultak. Lelkük rajta.

Fotó: képernyőkép/YouTube

geyza999
2025. november 17. 17:26
Valójában szóra sem lennének érdemesek ezek a valakik, akik magukat véleményvezérnek képzelik. Ennyi.
geyza999
2025. november 17. 17:24
Wass Albert ma is aktuális gondolatai: “Gond embernek lenni, igaz embernek meg kettőzött gond éppen. Igaz magyar embernek lenni pedig akkora teher, hogy aki sokat viseli, megerősödik.” “Nem mindenki magyar még, aki magyarul beszél, bármilyen szépen hangzó neve is legyen. Magyar ma az, aki magyarul érez. Aki vállalja a magyarsággal járó felelősséget. Magyarnak lenni ma hűséget jelent és cselekvést a hűség jegyében.” “Ez a mai nemzedék, ez kapott ötven évi agymosást, néppé gyúrták a nemzetet. Az üzenetem az, hogy ébredjetek föl magyarok és legyetek újra nemzet, váljatok újra nemzetté! Ahol nem az a fontos, hogy ki mennyi pénzt hoz az országba, hanem hogy ki mennyi jót, szépet és hasznosat tud cselekedni a magyar közösségért.”
Gasztronauta
2025. november 17. 17:21
Tökéletes kép a bamba marháról.
Welszibard
2025. november 17. 17:18
A Tiszás kárörvendés eddigi csúcsa nyilvánvalóan az "ami a Fidesz szavazóknak rossz, az nekünk meg az EU-nak jó" nagy nyilvánosság előtt kárörvendő, torz vigyorral előadott Kinga Kollárova deklarácó volt. Dante Poklának mély bugyraiban fog kárhozatban főni ez a lakás spekuláns nőszemély.
