Újabb tiszás káröröm: Bruti is megpróbált vicces lenni a vasárnapi vereség után

A „suttyó paraszttól” a lúzereken át a falábú válogatottig – így „szurkoltak” a nemzeti csapatnak az ellenzéki oldalon
Egészen felháborító tartalom.
Nem jött össze.
Ép ésszel továbbra is felfoghatatlan, hogyan tudja annyira elborítani az ellenzékieket a gyűlölet, hogy jó ötletnek tartják a többi magyaron való gúnyolódást a magyar válogatott írek elleni vasárnapi veresége után, de az ellenzéki közéleti szereplők még mindig tudnak örömködni. Minden alkalommal sikerül mélyebbre süllyedniük, pedig ahogy Hont András publicista fogalmazott, „kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog.”
Ezúttal a magát humoristaként aposztrofáló (fontos egyértelműsíteni, mert nem jutott volna eszünkbe róla) Bruti szólalt meg a közösségi oldalán, bár ne tette volna.
Mint a tiszás előadó írta, szerette volna, ha kijut a csapat, a következő mondattal mégis sikerült egy jókorát rúgni a magyar válogatottba, illetve a nemzeti csapat jóérzésű szurkolóiba.
Legalább most volt ok énekelni a Nélküledet”
– utalt a válogatott mérkőzéseken rendszeresen felhangzó, Ismerős Arcok által írt slágerre.
Nem Bruti az egyetlen a tiszások közül, aki örvendezik az eredmény láttán. Stefano Bottoni sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot. Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában.
Úgy fogalmazott, a magyar kormányfő keressen magának másik villámhárítót, Szoboszlait pedig egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta.
Dániel Péter nemzetközi ügyvéd sem rejtette véka alá elégedettségét az Írország elleni vereség után.
„A falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn, így eldőlt, hogy nem lehet ott jövőre a világbajnokságon” – írta örömködve Facebook-oldalán Dániel. Miközben az ország nagy része gyászol, a szélsőbalos botrányhős kapva kapott az alkalmon, hogy kiélhesse minden politikai frusztrációját Hatvanpusztától a stadionokig.
Na mi van hatvanpusztai zebrapásztor, most nem nyitsz nagy pofát az oldaladon? A fideszes birkanyáj meg nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!”
Szép kis csapat, a tagjai megint a magyarok ellen fordultak. Lelkük rajta.
Fotó: képernyőkép/YouTube