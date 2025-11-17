Újabb tiszás káröröm: Bruti is megpróbált vicces lenni a vasárnapi vereség után

Nem Bruti az egyetlen a tiszások közül, aki örvendezik az eredmény láttán. Stefano Bottoni sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot. Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában.

Úgy fogalmazott, a magyar kormányfő keressen magának másik villámhárítót, Szoboszlait pedig egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta.

Dániel Péter nemzetközi ügyvéd sem rejtette véka alá elégedettségét az Írország elleni vereség után.

„A falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn, így eldőlt, hogy nem lehet ott jövőre a világbajnokságon” – írta örömködve Facebook-oldalán Dániel. Miközben az ország nagy része gyászol, a szélsőbalos botrányhős kapva kapott az alkalmon, hogy kiélhesse minden politikai frusztrációját Hatvanpusztától a stadionokig.