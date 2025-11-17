Ft
A „suttyó paraszttól” a lúzereken át a falábú válogatottig – így „szurkoltak” a nemzeti csapatnak az ellenzéki oldalon

2025. november 17. 10:49

Egészen felháborító tartalom.

2025. november 17. 10:49
null

Ép ésszel felfoghatatlan, hogyan tudnak az ellenzéki közéleti szereplők örömködni a magyar válogatott írek elleni vasárnapi veresége után, de minden alkalommal sikerül egyre mélyebbre süllyedniük. Ahogy Hont András publicista fogalmazott, „kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog.”

A Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottoni például továbbra sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot, amire csak rátett egy lapáttal, miután este az olaszok is kikaptak hazai pályán.

Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában.

Úgy fogalmazott, a magyar kormányfő keressen magának másik villámhárítót, Szoboszlait pedig egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta.

Ezt is ajánljuk a témában

 

A tiszás pártelnök, Magyar Péter a közösségi oldalán így kommentelt a mérkőzés alatt: „Három a magyar igazság. Lőjetek még egyet!” Mint arra a hozzászólók is gyorsan felhívták a figyelmet, rendkívül rosszul öregedett a fenti mondat, nem hiába találgatták, hogy vajon kinek szurkolhatott a liberális politikus...

„A falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn, így eldőlt, hogy nem lehet ott jövőre a világbajnokságon”írta örömködve Facebook-oldalán Dániel Péter nemzetközi ügyvéd az Írország elleni vereség után. Miközben az ország nagy része gyászol, a szélsőbalos botrányhős kapva kapott az alkalmon, hogy kiélhesse minden politikai frusztrációját Hatvanpusztától a stadionokig.

Na mi van hatvanpusztai zebrapásztor, most nem nyitsz nagy pofát az oldaladon? A fideszes birkanyáj meg nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!”

– tette hozzá sírva nevetős emojik kíséretében.

Jámbor András József- és Ferencváros országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be róla, hogyan élte meg az írek harmadik gólját: „Most mi kaptuk azt, amit korábban Izland és Bulgária ellen mi hoztunk.”

Havas Henrik sem állta meg, hogy odaszúrjon egyet, mint írta: „Sajnálom, de nem lepett meg!”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

