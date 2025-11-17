A „suttyó paraszttól” a lúzereken át a falábú válogatottig – így „szurkoltak” a nemzeti csapatnak az ellenzéki oldalon

Ép ésszel felfoghatatlan, hogyan tudnak az ellenzéki közéleti szereplők örömködni a magyar válogatott írek elleni vasárnapi veresége után, de minden alkalommal sikerül egyre mélyebbre süllyedniük. Ahogy Hont András publicista fogalmazott, „kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog.”

A Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottoni például továbbra sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot, amire csak rátett egy lapáttal, miután este az olaszok is kikaptak hazai pályán.

Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában.