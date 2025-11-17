A „suttyó paraszttól” a lúzereken át a falábú válogatottig – így „szurkoltak” a nemzeti csapatnak az ellenzéki oldalon

Szoboszlai Dominik „egy suttyó paraszt volt”, a foci pedig „nemzetbetegség” – így értékelte az magyar–ír meccset a tiszás történész
Stefano Bottoni a közösségi médiában ócsárolta a magyar válogatottat.
Egészen felháborító tartalom.
Ép ésszel felfoghatatlan, hogyan tudnak az ellenzéki közéleti szereplők örömködni a magyar válogatott írek elleni vasárnapi veresége után, de minden alkalommal sikerül egyre mélyebbre süllyedniük. Ahogy Hont András publicista fogalmazott, „kárörvendeni azon, hogy más magyarok most bánatosak, perverz beteg dolog.”
A Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottoni például továbbra sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot, amire csak rátett egy lapáttal, miután este az olaszok is kikaptak hazai pályán.
Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában.
Úgy fogalmazott, a magyar kormányfő keressen magának másik villámhárítót, Szoboszlait pedig egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta.
A tiszás pártelnök, Magyar Péter a közösségi oldalán így kommentelt a mérkőzés alatt: „Három a magyar igazság. Lőjetek még egyet!” Mint arra a hozzászólók is gyorsan felhívták a figyelmet, rendkívül rosszul öregedett a fenti mondat, nem hiába találgatták, hogy vajon kinek szurkolhatott a liberális politikus...
„A falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn, így eldőlt, hogy nem lehet ott jövőre a világbajnokságon” – írta örömködve Facebook-oldalán Dániel Péter nemzetközi ügyvéd az Írország elleni vereség után. Miközben az ország nagy része gyászol, a szélsőbalos botrányhős kapva kapott az alkalmon, hogy kiélhesse minden politikai frusztrációját Hatvanpusztától a stadionokig.
Na mi van hatvanpusztai zebrapásztor, most nem nyitsz nagy pofát az oldaladon? A fideszes birkanyáj meg nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!”
– tette hozzá sírva nevetős emojik kíséretében.
Miután kiörömködte magát a magyarok vereségén, gratulált az íreknek.
Semmi baj azzal, ha valakit hidegen hagy a foci, én sem szeretem a balettet.
Jámbor András József- és Ferencváros országgyűlési képviselője a közösségi oldalán számolt be róla, hogyan élte meg az írek harmadik gólját: „Most mi kaptuk azt, amit korábban Izland és Bulgária ellen mi hoztunk.”
Havas Henrik sem állta meg, hogy odaszúrjon egyet, mint írta: „Sajnálom, de nem lepett meg!”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert