Gyomorforgató – továbbra is jól szórakozik a tiszás történész a magyar válogatotton (FOTÓ)

Egészen gyomorforgató: továbbra sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel a labdarúgó-válogatott vasárnapi veresége után a Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottoni. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot, amire csak rátett egy lapáttal, hogy este az olaszok is kikaptak hazai pályán. A norvégoktól kapott csúnya pofon után őket legalább az vigasztalhatja, hogy csoportmásodikként a playoffban még kiharcolhatják a vb-részvételt.