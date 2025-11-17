Ft
magyar válogatott Stefano Bottoni Tisza

Gyomorforgató – továbbra is jól szórakozik a tiszás történész a magyar válogatotton (FOTÓ)

2025. november 17. 08:35

Nem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel.

2025. november 17. 08:35
null

Egészen gyomorforgató: továbbra sem tud leállni a kárörvendő megjegyzésekkel a labdarúgó-válogatott vasárnapi veresége után a Tisza Párt környékén legyeskedő Stefano Bottoni. Mint arról beszámoltunk, a tiszás történész már nem sokkal a lefújást követően elkezdte ócsárolni a közösségi médiában a nemzeti csapatot, amire csak rátett egy lapáttal, hogy este az olaszok is kikaptak hazai pályán. A norvégoktól kapott csúnya pofon után őket legalább az vigasztalhatja, hogy csoportmásodikként a playoffban még kiharcolhatják a vb-részvételt.

A magyar válogatott már írek elleni vereség megkapta a magáét a magyar-olasz történésztől, aki látványosan nem a sportág szerelmese, meglehetősen éles hangon kritizálta a nemzeti válogatottat, és természetesen a kormányt.

Véleménye szerint a mostani eredmény is egyértelműen Orbán Viktor hibája lehetett, akit meg is jelölt a Marco Rossi szövetségi kapitány értékeléséhez fűzött Facebook-posztjában. Úgy fogalmazott, a magyar kormányfő keressen magának másik villámhárítót, Szoboszlait pedig egyenesen „suttyó parasztnak” titulálta.

Az olaszok esti veresége után is folytatta, kárörvendően vesztesekként jellemezte a két országot...

Milyen lelkiállapot kell az ilyen bejegyzésekhez?!

 

A történész egyébként még a nyáron tűnt fel a Tisza Párt környékén. Ekkor két fővárosi Tisza Sziget fórumán értekezett arról, hogy Magyar Pétert „nem pusztán a karizmája vagy jogi tudása különbözteti meg másoktól, hanem az, hogy”

  • páratlan munkabírása van,
  • közvetlen, emberközeli politikát folytat,
  • újfajta kampánymódszerekkel (országjárások, személyes találkozók) építi a közösséget.

Mint a rendezvényről szóló posztban szerepel:

Bottoni szerint a Tisza előretörése nem csupán politikai siker, hanem a társadalom változás iránti igényének tükre: az emberek egy igazságosabb, szolidárisabb Magyarországot akarnak.”

Fotó: Facebook/Stefano Bottoni

