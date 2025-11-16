„A fideszes birkanyáj nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!” – így ünnepelte az írek győzelmét Dániel Péter

„A falábú, túlfizetett magyar válogatott kikapott 3-2-re hazai pályán Írországtól a vb-selejtezőn, így eldőlt, hogy nem lehet ott jövőre a világbajnokságon” – írta örömködve Facebook-oldalán Dániel Péter nemzetközi ügyvéd az Írország elleni vasárnapi mérkőzés után. Miközben az ország nagy része gyászol, a szélsőbalos botrányhős kapva kap az alkalmon, hogy kiélhesse minden politikai frusztrációját Hatvanpusztától a stadionokig.

Na mi van hatvanpusztai zebrapásztor, most nem nyitsz nagy pofát az oldaladon? A fideszes birkanyáj meg nemzeti gyásznapot tart? Jót röhögtem megint!”

– írja sírva nevetős emojik kíséretében.

„Megérte a sok drága luxus-stadion, minden libalegelőn? Szánalmas közpénz-szivattyúk! Ez bizony sportnak gyenge, viccnek pedig erős!” – gyalázkodik, majd a végén még gratulál az ír válogatottnak.

„Szép volt fiúk!” – zárja a bejegyzést.