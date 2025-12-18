Ft
12. 18.
csütörtök
Aaron Wan-Bissaka világbajnokság Nigéria Donald Trump Kongó

Elkezdődött: kizárhatják az egyik fociválogatottat, veszélyben a vb-részvétel

2025. december 18. 14:09

Áll a bál a fekete kontinensen.

2025. december 18. 14:09
null

Újabb döbbenetes fordulatot hozott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra való kvalifikációs időszak. Ezúttal Afrikában áll a bál: Nigéria azért tett feljelentést a FIFA-nál, mert az elveszített sorsdöntő selejtezőjén állítása szerint jogosulatlanul szerepeltek játékosok a kongói csapatban.

A nigériaiak véleménye szerint a kongói együttes legalább hat, maximum kilenc játékosa jogtalanul szerepelt azon a selejtezőn, amelyet egy hónapja egymás ellen játszottak. Mint ismert, az 1–1-es eredmény után Nigéria végül tizenegyesekkel 5–4-re kikapott és ezzel kiesett, Kongó pedig készülhet az interkontinentális pótselejtezőre: az Új-Kaledónia–Jamaica-mérkőzés győztesével találkoznának, ha a FIFA engedélyt ad az összecsapásra – írja az Index.

A jogtalan szereplést azzal indokolják, hogy a Kongói Demokratikus Köztársaság alkotmánya nem ismeri el a kettős állampolgárságot,

miközben például a Premier League-ben szereplő Aaron Wan-Bissaka (a nyitóképen) nem mondott le az angol állampolgárságáról. A védő Angliában született, korábban pályára lépett a szigetországiak utánpótlás-válogatottaiban is, életvitelszerűen az országban él, így esze ágában sincs maga mögött hagyni anyaországát.

Miután rájöttek, hogy milyen lehetőség hullhat az ölükbe, a nigériai szövetség főtitkára, Sanusi Mohammed azonnal feljelentést tett a FIFA-nál, abban bízva, hogy hazája legjobbjai utazhatnak majd a pótselejtezőre.

Bajban az afrikaiak is

Közben az Egyesült Államok kormánya által kedden elrendelt új utazási tilalmak azzal fenyegetnek, hogy kizárják Szenegál és Elefántcsontpart szurkolóit a 2026-os tornáról.

Kedden Trump elnök aláírt egy nyilatkozatot, amely részleges utazási tilalmat vezetett be két további nemzetre, amelyek részt vesznek a világbajnokságon, míg az iráni és haiti állampolgárok már most is korlátozásokkal szembesülnek az Egyesült Államokba utazáskor.

Fotó: Martin Keep/AFP

 

