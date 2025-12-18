Elkezdődött: kizárhatják az egyik fociválogatottat, veszélyben a vb-részvétel

Miután rájöttek, hogy milyen lehetőség hullhat az ölükbe, a nigériai szövetség főtitkára, Sanusi Mohammed azonnal feljelentést tett a FIFA-nál, abban bízva, hogy hazája legjobbjai utazhatnak majd a pótselejtezőre.
Bajban az afrikaiak is
Közben az Egyesült Államok kormánya által kedden elrendelt új utazási tilalmak azzal fenyegetnek, hogy kizárják Szenegál és Elefántcsontpart szurkolóit a 2026-os tornáról.
Kedden Trump elnök aláírt egy nyilatkozatot, amely részleges utazási tilalmat vezetett be két további nemzetre, amelyek részt vesznek a világbajnokságon, míg az iráni és haiti állampolgárok már most is korlátozásokkal szembesülnek az Egyesült Államokba utazáskor.