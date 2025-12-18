Elkezdődött: kizárhatják az egyik fociválogatottat, veszélyben a vb-részvétel

Újabb döbbenetes fordulatot hozott a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra való kvalifikációs időszak. Ezúttal Afrikában áll a bál: Nigéria azért tett feljelentést a FIFA-nál, mert az elveszített sorsdöntő selejtezőjén állítása szerint jogosulatlanul szerepeltek játékosok a kongói csapatban.

A nigériaiak véleménye szerint a kongói együttes legalább hat, maximum kilenc játékosa jogtalanul szerepelt azon a selejtezőn, amelyet egy hónapja egymás ellen játszottak. Mint ismert, az 1–1-es eredmény után Nigéria végül tizenegyesekkel 5–4-re kikapott és ezzel kiesett, Kongó pedig készülhet az interkontinentális pótselejtezőre: az Új-Kaledónia–Jamaica-mérkőzés győztesével találkoznának, ha a FIFA engedélyt ad az összecsapásra – írja az Index.