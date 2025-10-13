Duplázzák a gyermekrákkutatást – az MI segíthet! 

Az adatbázis védelméről szigorú szabályok gondoskodnak. A programot a Fehér Ház, a Nemzeti Rákkutató Intézet (NCI) és magánszektorbeli partnerek, például techóriások támogatják.
A gyermekkori rák az USA-ban (is) súlyos probléma: évente 15 ezer új esetet diagnosztizálnak, és ez a vezető halálok az 1–19 éves korosztályban. Az esetszám 1975 óta 40 százalékkal nőtt, ám ez részben a fejlettebb technológia által a fiatalabb korban észlelhető tüneteknek és a szélesebb körű diagnosztikának tudható be.
A túlélési arány 60-ról 85 százalékra javult, ám többségük élethosszig tartó mellékhatásokkal – például szívproblémákkal, termékenységi zavarokkal vagy másodlagos daganatokkal – küzd.
Van, ahonnan pénzt vettek el
Trump rendelete példaértékű, de ellentmondásos: miközben az MI-kutatást támogatja, a kormányzat más biotechnológiai forrásokat a takarékossági intézkedések jegyében csökkent. Az USA ezzel erősíti a globális MI-fölényét, ami más országok számára is követhető példa lehet. Így például az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (EESZT) is egy hasonló adatbázist kínál, amelyre akár anonim módon egy CCDI-szerű programot lehetne indítani. Évente mintegy 200 új gyermekrákesetet regisztrálnak nálunk, és az MI-alapú prediktív modellek javíthatnák a terápiák hatékonyságát, csökkenthetnék a mellékhatásokat és gyorsíthatnák a kutatást. Azaz egy magyar vagy EU-s program – például a Horizon Europe keretében – nemcsak életeket menthet, hanem a hazai MI-ökoszisztémát is fejlesztheti, vonzva a befektetőket.