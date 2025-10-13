Ft
intelligencia adatbázis program

Duplázzák a gyermekrákkutatást – az MI segíthet! 

2025. október 13. 19:21

Az USA 100 millió dolláros éves büdzsével új szintre emeli a gyermekrák elleni küzdelmet, és mesterséges intelligencia segíti a kutatókat a gyorsabb gyógyszerfejlesztésben és a hatékonyabb terápiák kidolgozásában. Az áttörést hozó program akár 20-30 százalékkal is lerövidítheti a gyógyszerkutatás időtartamát, miközben csökkenti a kezelések súlyos m

2025. október 13. 19:21
null

Az amerikai elnök a napokban írta alá az Unlocking Cures for Pediatric Cancer with Artificial Intelligence nevű rendeletet, amely 50 millió dolláros befektetéssel megduplázza a Childhood Cancer Data Initiative (CCDI) éves költségvetését, 50-ről 100 millió dollárra emelve azt. A cél  

a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a gyermekkori rák kutatásában és kezelésében. 

A CCDI-program és az MI  

A 2019-ben indult CCDI célja, hogy tíz év alatt 500 millió dollárt gyűjtsön a gyermekrák elleni harcra. A program egy átfogó adatbázist épít elektronikus egészségügyi nyilvántartásokból, genomikai és képalkotó adatokból, lefedve az USA gyermekrákeseteinek 95 százalékát. Az új rendelet az MI-t helyezi előtérbe, hogy prediktív, azaz előre jelző modellekkel gyorsítsa a kutatást, csökkentse a kezelések mellékhatásait és új terápiákat fejlesszen. 

Az MI például képes modellezni a daganatok viselkedését, optimalizálni a kezeléseket és akár 20-30 százalékkal lerövidíteni a gyógyszerkutatási időt.  

Az adatbázis védelméről szigorú szabályok gondoskodnak. A programot a Fehér Ház, a Nemzeti Rákkutató Intézet (NCI) és magánszektorbeli partnerek, például techóriások támogatják. 
A gyermekkori rák az USA-ban (is) súlyos probléma: évente 15 ezer új esetet diagnosztizálnak, és ez a vezető halálok az 1–19 éves korosztályban. Az esetszám 1975 óta 40 százalékkal nőtt, ám ez részben a fejlettebb technológia által a fiatalabb korban észlelhető tüneteknek és a szélesebb körű diagnosztikának tudható be.  

A túlélési arány 60-ról 85 százalékra javult, ám többségük élethosszig tartó mellékhatásokkal – például szívproblémákkal, termékenységi zavarokkal vagy másodlagos daganatokkal – küzd. 

Van, ahonnan pénzt vettek el 

Trump rendelete példaértékű, de ellentmondásos: miközben az MI-kutatást támogatja, a kormányzat más biotechnológiai forrásokat a takarékossági intézkedések jegyében csökkent. Az USA ezzel erősíti a globális MI-fölényét, ami más országok számára is követhető példa lehet. Így például az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (EESZT) is egy hasonló adatbázist kínál, amelyre akár anonim módon egy CCDI-szerű programot lehetne indítani. Évente mintegy 200 új gyermekrákesetet regisztrálnak nálunk, és az MI-alapú prediktív modellek javíthatnák a terápiák hatékonyságát, csökkenthetnék a mellékhatásokat és gyorsíthatnák a kutatást. Azaz egy magyar vagy EU-s program – például a Horizon Europe keretében – nemcsak életeket menthet, hanem a hazai MI-ökoszisztémát is fejlesztheti, vonzva a befektetőket.  

 

Kapcsolódó: 

 

 

További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.   
További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.eu oldalon.   

Nyitókép: Damien MEYER / AFP

sagirdilsiz-2
2025. október 13. 19:50
Szentpéterváron Putyin az alábbi módon nyitotta ki az illusztris vendégek pénztárcáját, amikor a gyermekrák gyógyításra gyűjtöttek. Putin singing - Blueberry Hill / with piano solo nézd meg a youtube-on.
