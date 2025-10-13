Duplázzák a gyermekrákkutatást – az MI segíthet! 

Az amerikai elnök a napokban írta alá az Unlocking Cures for Pediatric Cancer with Artificial Intelligence nevű rendeletet, amely 50 millió dolláros befektetéssel megduplázza a Childhood Cancer Data Initiative (CCDI) éves költségvetését, 50-ről 100 millió dollárra emelve azt. A cél

a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása a gyermekkori rák kutatásában és kezelésében.

A CCDI-program és az MI

A 2019-ben indult CCDI célja, hogy tíz év alatt 500 millió dollárt gyűjtsön a gyermekrák elleni harcra. A program egy átfogó adatbázist épít elektronikus egészségügyi nyilvántartásokból, genomikai és képalkotó adatokból, lefedve az USA gyermekrákeseteinek 95 százalékát. Az új rendelet az MI-t helyezi előtérbe, hogy prediktív, azaz előre jelző modellekkel gyorsítsa a kutatást, csökkentse a kezelések mellékhatásait és új terápiákat fejlesszen.

Az MI például képes modellezni a daganatok viselkedését, optimalizálni a kezeléseket és akár 20-30 százalékkal lerövidíteni a gyógyszerkutatási időt.