Kórházban kezelték a magyar válogatott játékost, három órán keresztül kapta az infúziót

Váratlanul kimaradt a Hertha BSC péntek esti meccskeretéből Dárdai Márton. A hiányzás okára a Nemzeti Sport adott választ: a magyar válogatott légiósa egy hányással és hasmenéssel járó vírusos megbetegedés miatt péntek hajnalban az egyik berlini klinikán három órán keresztül infúziós kezelést kapott, emiatt kell kihagynia az Arminia Bielefeld elleni Bundesliga 2-összecsapást. A két korábbi élvonalbeli együttes közül a fővárosiak 16 forduló után a 7., az bielefeldiek a 12. helyen állnak. Érdekesség, Márton édesapja, Dárdai Pál éppen a héten jelentette be, hogy hosszú idő után elhagyja a berlini klubot, és hazatérve január 1-jétől az Újpest sportigazgatói pozícióját tölti be.

Dárdai Márton kiüli a Hertha pénteki bajnokiját / Fotó: herthabsc.com