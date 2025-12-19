Ft
Dárdai Márton Bundesliga Hertha BSC

Kórházban kezelték a magyar válogatott játékost, három órán keresztül kapta az infúziót

2025. december 19. 20:32

Kénytelen kiülni a Hertha péntek esti bajnokiját. Dárdai Márton a kórházat sem úszta meg.

2025. december 19. 20:32
null

Váratlanul kimaradt a Hertha BSC péntek esti meccskeretéből Dárdai Márton. A hiányzás okára a Nemzeti Sport adott választ: a magyar válogatott légiósa egy hányással és hasmenéssel járó vírusos megbetegedés miatt péntek hajnalban az egyik berlini klinikán három órán keresztül infúziós kezelést kapott, emiatt kell kihagynia az Arminia Bielefeld elleni Bundesliga 2-összecsapást. A két korábbi élvonalbeli együttes közül a fővárosiak 16 forduló után a 7., az bielefeldiek a 12. helyen állnak. Érdekesség, Márton édesapja, Dárdai Pál éppen a héten jelentette be, hogy hosszú idő után elhagyja a berlini klubot, és hazatérve január 1-jétől az Újpest sportigazgatói pozícióját tölti be.

Dárdai Márton Hertha
Dárdai Márton kiüli a Hertha pénteki bajnokiját / Fotó: herthabsc.com

 

