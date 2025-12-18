Csodálatos, fantasztikus, leírhatatlan – a szurkolók hálája örökké üldözni fogja Dárdai Pált

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, Dárdai Pál saját kezdeményezésére elhagyta a Hertha BSC-t, és az Újpest FC sportigazgatójaként folytatja a munkát. Az 50. életévét jövő márciusban betöltő szakember játékosként és edzőként is a legnagyobbak közé emelkedett a berlini klubnál, amelynél az elmúlt másfél évben kelet-európai játékosmegfigyelőként és márkanagykövetként dolgozott. A Hertha szurkolói sosem fogják elfelejteni, Dárdai milyen sokat tett az egyesületért, a szurkolók a közösségi médiában fejezték ki hálájukat a magyar sportember felé.

Dárdai Pál (balra) mellett Ratatics Péter, az Újpest elnöke (Fotó: MTI / Kocsis Zoltán)

„Köszönjük az együtt töltött időt. Mindig mindent megtettél a Hertháért. Fantasztikus labdarúgó és kiváló edző voltál. Csodálatos munkát végeztél az akadémiánkon, s bár az Öreg Hölgy (a Hertha beceneve – a szerk.) nem mindig bánt veled a megérdemelt tisztelettel, hűséges maradtál a klubhoz, és mindig előléptél, amikor szükségünk volt rád. Minden jót és sok sikert kívánok otthon az új munkádhoz!” – írta egy drukker a berliniek Facebook-oldalán.