Újpest FC Hertha BSC Dárdai Pál

Csodálatos, fantasztikus, leírhatatlan – a szurkolók hálája örökké üldözni fogja Dárdai Pált

2025. december 18. 23:25

Ellepték a Hertha közösségi oldalát a szurkolói kommentek. Az Újpestre hazatérő Dárdai Páltól búcsúznak a drukkerek.

2025. december 18. 23:25
null

Mint arról mi is beszámoltunk a Mandineren, Dárdai Pál saját kezdeményezésére elhagyta a Hertha BSC-t, és az Újpest FC sportigazgatójaként folytatja a munkát. Az 50. életévét jövő márciusban betöltő szakember játékosként és edzőként is a legnagyobbak közé emelkedett a berlini klubnál, amelynél az elmúlt másfél évben kelet-európai játékosmegfigyelőként és márkanagykövetként dolgozott. A Hertha szurkolói sosem fogják elfelejteni, Dárdai milyen sokat tett az egyesületért, a szurkolók a közösségi médiában fejezték ki hálájukat a magyar sportember felé.

Dárdai Pál, Ratatics Péter, Újpest, Hertha
Dárdai Pál (balra) mellett Ratatics Péter, az Újpest elnöke (Fotó: MTI / Kocsis Zoltán)

„Köszönjük az együtt töltött időt. Mindig mindent megtettél a Hertháért. Fantasztikus labdarúgó és kiváló edző voltál. Csodálatos munkát végeztél az akadémiánkon, s bár az Öreg Hölgy (a Hertha beceneve – a szerk.) nem mindig bánt veled a megérdemelt tisztelettel, hűséges maradtál a klubhoz, és mindig előléptél, amikor szükségünk volt rád. Minden jót és sok sikert kívánok otthon az új munkádhoz!” – írta egy drukker a berliniek Facebook-oldalán.

„Egy legenda vagy, akihez hasonlót valószínűleg soha többé nem fogunk látni. Mindig nyitva lesz a Hertha ajtaja előtted és Mónika (Dárdai felesége) előtt. Te és a fiaid egyedülállót alkottatok a klubnál, amit köszönünk. Örökké a Hertha szurkolója maradsz!” – kommentelte egy másik.

 

  • „Csodás lenne méltó módon elbúcsúztatni ezt az embert. Amit a Hertháért tett, szavakkal le sem lehet írni. Véleményem szerint soha nem kapta meg azt az elismerést és hálát, amit megérdemel” – fejtette ki gondolatait egy harmadik. 
  • „Minden jót, haver! Bárhol is jársz, mindig egy leszel közülünk” – búcsúztatta Dárdait egy negyedik. 
  • „Köszönünk mindent! A Herthának nem szabad tovább várnia, a stadionban, a pályán és a szurkolók előtt is az őt megillető búcsúztatást kell kapnia” – adta ki a parancsot egy ötödik.

Ezt is ajánljuk a témában

Dárdai Pál hivatalosan január elsejétől tölti be a sportigazgatói tisztséget Újpesten.

Nyitókép: CHRISTOF STACHE / AFP

