Hatalmasat húztak „Mr. Orbannal” a németek

Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Willi góllal járult hozzá az RB Leipzig 2–0-s sikeréhez a Freiburg elleni német bajnoki mérkőzésen. A Flashscore-nál csak a lipcseiek balhátvédje, David Raum (8.8) kapott jobb értékekést Orbánnál (8.5), míg a csapat szurkolói a magyar válogatott védőt választották a meccs legjobbjának.

Ezt a Leipzig a következő bejegyzéssel adta a világ tudtára a Facebookon: