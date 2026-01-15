Ft
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország Orbán Willi Bundesliga RB Leipzig

Hatalmasat húztak „Mr. Orbannal” a németek

2026. január 15. 18:31

A Leipzig szerdán megnyerte az idei első mérkőzését a Bundesligában. A szurkolók a vezető gólt szerző Orbán Willit választották meg a Freiburg elleni meccs legjobbjának.

2026. január 15. 18:31
null

Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Willi góllal járult hozzá az RB Leipzig 2–0-s sikeréhez a Freiburg elleni német bajnoki mérkőzésen. A Flashscore-nál csak a lipcseiek balhátvédje, David Raum (8.8) kapott jobb értékekést Orbánnál (8.5), míg a csapat szurkolói a magyar válogatott védőt választották a meccs legjobbjának.

Ezt a Leipzig a következő bejegyzéssel adta a világ tudtára a Facebookon:

A mérkőzés embere nálatok nem más, mint Mr. Orban.

 

A posztot a megjelenés óta több mint 2300-an lájkolták.

Orbánnak középhátvéd létére a szerdai már a 27. találata volt a Bundesligában.

A magyar játékost a klub hivatalon honlapján a Bayern München elleni szombati rangadóról kérdezték. A két csapat tavaly augusztusi mérkőzésén az első fordulóban a bajorok 6–0-s győzelmet arattak.

Természetesen meg akarjuk mutatni, hogy annál tudunk jobban is játszani. Új meccs lesz, amely nulla–nulláról indul. Nincs veszítenivalónk. Mindent bele akarunk adni és szeretnénk élvezni a mérkőzést, annak ellenére is, hogy tudjuk, egy nagyon erős csapattal állunk majd szemben

– mondta Orbán.

A Leipzig–Bayern ütközet szombaton 18.30 órakor kezdődik.

Nyitókép: RONNY HARTMANN / AFP

RB Leipzig–Freiburg 2–0

 

 

