„Hatalmas veszteség” – eldőlt Gulácsi sorsa Lipcsében

Gulácsiról cikkezik a Sky Sports – sürgős választ várnak tőle
Szorítja az idő a lipcseieket. Továbbra is bizonytalan Gulácsi Péter jövője.
A német sajtó szerint eldőlt az RB Leipzig magyar kapusának sorsa. Gulácsi Péterrel ugyan terveznek hosszabbítani, de a kezdőben elfoglalt helye mellett rengeteg pénzről is le kell mondania.
Az RB Leipzig magyar kapusa, Gulácsi Péter már 35 éves, és bár ebben az évadban még ő az első számú hálóőre a lipcsei gárdának, egyre több a találgatás a sajtóban a jövőjével kapcsolatban. Sőt, most már nem is találgatnak annyira, ugyanis a Kicker és a Bild is úgy tudja, a magyar válogatottságot már korábban lemondó kapus 2027-ig fogja meghosszabbítani nyáron lejáró szerződését a német klubbal.
Igen ám, de mindennek ára van – nem is kevés. A csakfoci.hu szúrta ki, hogy a Bild szerint Gulácsi hierarchiában elfoglalt helyét és a fizetését is jelentősen módosítja majd az új kontraktus, „hatalmas veszteséget” lesz kénytelen elkönyvelni.
A hírek szerint ugyanis Gulácsi a következő évadban már csak második számú kapus lesz Maarten Vandevoordt mögött, míg a mostani, akár 5.5 millió eurós éves fizetése az új megállapodás szerint maximum 3 millió euró lesz.
„Gazdasági szempontokat is figyelembe kell vennünk. Szeretnénk megőrizni az egészséges egyensúlyt a bérköltségek terén” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban a német lapnak a Marcel Schäfer, az RB Leipzig sportigazgatója.
A Bild egy másik cikkében megjegyzi:
Gulácsi fogja segíteni belga posztriválisát abban, hogy topkapussá válhasson, ráadásul így a Lipcsének lesz egy olyan második számú kapusa, aki beugorva bármikor BL-szinten tud védeni.
A magyar hálóőr 2015-ben igazolt Lipcsébe a Red Bull Salzburg csapatától, 359 mérkőzésen védett eddig, nyert két Német Kupát és szerepelt a Bajnokok Ligája elődöntőjében is.
Frissítés: Gulácsi Péter a hivatalos Instagram-oldalán bejelentette, hogy megtörtént a szerződéshosszabbítás.
