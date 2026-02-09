Ft
Bundesliga RB Leipzig Gulácsi Péter

„Hatalmas veszteség” – eldőlt Gulácsi sorsa Lipcsében

2026. február 09. 17:05

A német sajtó szerint eldőlt az RB Leipzig magyar kapusának sorsa. Gulácsi Péterrel ugyan terveznek hosszabbítani, de a kezdőben elfoglalt helye mellett rengeteg pénzről is le kell mondania.

2026. február 09. 17:05
null

Az RB Leipzig magyar kapusa, Gulácsi Péter már 35 éves, és bár ebben az évadban még ő az első számú hálóőre a lipcsei gárdának, egyre több a találgatás a sajtóban a jövőjével kapcsolatban. Sőt, most már nem is találgatnak annyira, ugyanis a Kicker és a Bild is úgy tudja, a magyar válogatottságot már korábban lemondó kapus 2027-ig fogja meghosszabbítani nyáron lejáró szerződését a német klubbal.

A hírek szerint ugyanis Gulácsi a következő évadban már csak második számú kapus lesz Maarten Vandevoordt mögött, míg a mostani, akár 5.5 millió eurós éves fizetése az új megállapodás szerint maximum 3 millió euró lesz.

Gulácsi
Gulácsi Péternek sok pénzről kell lemondania. Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

„Gazdasági szempontokat is figyelembe kell vennünk. Szeretnénk megőrizni az egészséges egyensúlyt a bérköltségek terén” – nyilatkozta ezzel kapcsolatban a német lapnak a Marcel Schäfer, az RB Leipzig sportigazgatója.

Gulácsi Péter klasszist nevelhet

A Bild egy másik cikkében megjegyzi: 

Gulácsi fogja segíteni belga posztriválisát abban, hogy topkapussá válhasson, ráadásul így a Lipcsének lesz egy olyan második számú kapusa, aki beugorva bármikor BL-szinten tud védeni.

A magyar hálóőr 2015-ben igazolt Lipcsébe a Red Bull Salzburg csapatától, 359 mérkőzésen védett eddig, nyert két Német Kupát és szerepelt a Bajnokok Ligája elődöntőjében is.

Frissítés: Gulácsi Péter a hivatalos Instagram-oldalán bejelentette, hogy megtörtént a szerződéshosszabbítás.

Nyitókép: Ulrik Pedersen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Interista
2026. február 09. 18:17
Elvileg bruttó 3 millió euró. Éhen fog halni szivárványoséknál. Szegény, úgy sajnálom. Ha,igazi sportember, akkor megy Lipcséből. A Bundesligában is sokan vinnék. Az első osztályban. Simán van benne még 3-4 év top szinten. Úgy látszik Lipcsében nem tudják, hogy kit veszítenek el, ha távozik.
Válasz erre
2
0
Búvár Kund
2026. február 09. 17:46
Nem volt elég szivárványos, hiába mutogatta a tenyerét.
Válasz erre
2
0
monuskaroly
2026. február 09. 17:12
Valahogy csak ellesz a 3 millióval is!!!!!
Válasz erre
5
0
