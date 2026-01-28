Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
01. 28.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 28.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szerződés RB Leipzig Gulácsi Péter

Gulácsiról cikkezik a Sky Sports – sürgős választ várnak tőle

2026. január 28. 17:16

Szorítja az idő a lipcseieket. Továbbra is bizonytalan Gulácsi Péter jövője.

2026. január 28. 17:16
null

A szezon végén több alapembernek is lejár a szerződése a német labdarúgó Bundesliga magyaros élcsapatánál, az RB Leipzig együttesénél: Gulácsi Péter és az osztrák középpályás, Xaver Schlager jövője pedig továbbra is bizonytalan. A klubot sürgeti az idő, mihamarabb választ vár a két labdarúgótól, hogy megfelelően felkészülhessen a jövőre.

Gulácsi
Gulácsi Péter a lipcsei klub legendájává vált az elmúlt évtizedben
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Választ várnak Gulácsitól

Mindkét játékos kulcsszereplő Ole Werner vezetőedző irányítása alatt, de nagy kérdés, a következő szezonban is számolhat-e velük a 37 éves szakember. A Sky Sport szerint a klub elöljárói nemrégiben eredményes tárgyalásokat folytattak a két játékos képviselőivel, és minél előbb választ várnak.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke

Szégyenpadra került Von der Leyen: ennél súlyosabb kritikát nem is kaphatott volna az Európai Bizottság elnöke
Tovább a cikkhezchevron

Gulácsi az RB Leipzig legendája: a magyar kapus 2015 óta játszik Németországban, 358 tétmérkőzésen lépett pályára lipcsei mezben, míg Schlager 2022 nyarán igazolt a VfL Wolfsburgtól a Bikákhoz.

Mint arról korábban írtunk, a korral csak nemesedik a rutinos magyar kapus, a német Bundesligában még mindig a legjobbak között szerepel a különböző rangsorokban. A Kicker őszi statisztikái világosan megmutatták, hogy a magyar hálóőr mutatta be az egyik legtöbb védést az idény első felében:

a kapujára érkező lövések 69,8 százalékát hárította ebben az idényben, ami a második leghatékonyabb teljesítmény a Bundesligában.

Ha az osztrák középpályás a távozás mellett dönt, az alábbi kiszemeltek érkezhetnek a helyére: a Sky Sport arról ír, a Borussia Mönchengladbachtól Rocco Reitz, a Celtictől Arne Engels, a Herthától Kenneth Eichhorn, az Anderlechttől pedig Nathan De Cat szerepel a listán.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!