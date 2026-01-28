Gulácsiról cikkezik a Sky Sports – sürgős választ várnak tőle

Gulácsi az RB Leipzig legendája: a magyar kapus 2015 óta játszik Németországban, 358 tétmérkőzésen lépett pályára lipcsei mezben, míg Schlager 2022 nyarán igazolt a VfL Wolfsburgtól a Bikákhoz.

Mint arról korábban írtunk, a korral csak nemesedik a rutinos magyar kapus, a német Bundesligában még mindig a legjobbak között szerepel a különböző rangsorokban. A Kicker őszi statisztikái világosan megmutatták, hogy a magyar hálóőr mutatta be az egyik legtöbb védést az idény első felében:

a kapujára érkező lövések 69,8 százalékát hárította ebben az idényben, ami a második leghatékonyabb teljesítmény a Bundesligában.

Ha az osztrák középpályás a távozás mellett dönt, az alábbi kiszemeltek érkezhetnek a helyére: a Sky Sport arról ír, a Borussia Mönchengladbachtól Rocco Reitz, a Celtictől Arne Engels, a Herthától Kenneth Eichhorn, az Anderlechttől pedig Nathan De Cat szerepel a listán.