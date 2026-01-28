Gulácsiról cikkezik a Sky Sports – sürgős választ várnak tőle

Csak pislognak Németországban a magyar láttán – a legenda a fasorban sincs
Gulácsi Péter még mindig a legjobbak között van.
Szorítja az idő a lipcseieket. Továbbra is bizonytalan Gulácsi Péter jövője.
A szezon végén több alapembernek is lejár a szerződése a német labdarúgó Bundesliga magyaros élcsapatánál, az RB Leipzig együttesénél: Gulácsi Péter és az osztrák középpályás, Xaver Schlager jövője pedig továbbra is bizonytalan. A klubot sürgeti az idő, mihamarabb választ vár a két labdarúgótól, hogy megfelelően felkészülhessen a jövőre.
Mindkét játékos kulcsszereplő Ole Werner vezetőedző irányítása alatt, de nagy kérdés, a következő szezonban is számolhat-e velük a 37 éves szakember. A Sky Sport szerint a klub elöljárói nemrégiben eredményes tárgyalásokat folytattak a két játékos képviselőivel, és minél előbb választ várnak.
Gulácsi az RB Leipzig legendája: a magyar kapus 2015 óta játszik Németországban, 358 tétmérkőzésen lépett pályára lipcsei mezben, míg Schlager 2022 nyarán igazolt a VfL Wolfsburgtól a Bikákhoz.
Mint arról korábban írtunk, a korral csak nemesedik a rutinos magyar kapus, a német Bundesligában még mindig a legjobbak között szerepel a különböző rangsorokban. A Kicker őszi statisztikái világosan megmutatták, hogy a magyar hálóőr mutatta be az egyik legtöbb védést az idény első felében:
a kapujára érkező lövések 69,8 százalékát hárította ebben az idényben, ami a második leghatékonyabb teljesítmény a Bundesligában.
Ha az osztrák középpályás a távozás mellett dönt, az alábbi kiszemeltek érkezhetnek a helyére: a Sky Sport arról ír, a Borussia Mönchengladbachtól Rocco Reitz, a Celtictől Arne Engels, a Herthától Kenneth Eichhorn, az Anderlechttől pedig Nathan De Cat szerepel a listán.
