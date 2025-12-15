Csak pislognak Németországban a magyar láttán – a legenda a fasorban sincs

„Ilyen szituációban sosem voltam még” – továbbra sem dőlt el a nagy kérdés, ami régóta lázban tartja a magyarokat
Megy vagy marad? Egyelőre nem tudni.
Gulácsi Péter még mindig a legjobbak között van.
A korral csak nemesedik Gulácsi Péter. A német labdarúgó Bundesligában szereplő RB Leipzig 35 éves kapusa még mindig a legjobbak között szerepel a különböző rangsorokban. A Kicker közzétette őszi statisztikáit, amely világosan megmutatja, hogy a magyar hálóőr mutatta be az egyik legtöbb védést az idény első felében.
A Kicker kimutatása szerint büszke lehet magára Gulácsi Péter, a kapujára érkező lövések 69,8 százalékát hárította ebben az idényben, ami a második leghatékonyabb teljesítmény a Bundesligában. Kizárólag a Borussia Dortmund svájci válogatott kapusa, Gregor Kobel tudott ennél jobb mutatót 73,8 százalékkal.
Ők ketten a kapott gól nélküli meccsek tekintetében is a legjobbak, ősszel egyaránt hétszer óvták meg kapujukat a góltól, amely a legtöbb a mezőnyben!
A lista legnagyobb meglepetése a Bayern München kapuslegendájához, Manuel Neuerhez kapcsolódik. A 39 éves klasszis mindössze a lövések 60,9 százalékát védte ki, ami a vonatkozó rangsorban a tizennegyedik helyre elég – a 18 kapus rangsorában csak a hátsó régióhoz.
Az elmúlt időszakban rendre téma a helyi sajtóban, hogy eljárt az idő Gulácsi fölött, a teljesítményével azonban rendre rácáfol ezekre a hangokra a magyar válogatott korábbi hálóőre. Ami biztos, a jelenlegi szerződése a szezon végéig érvényes Lipcsében.
Fotó: Ronny Hartmann/AFP