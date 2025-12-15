Csak pislognak Németországban a magyar láttán – a legenda a fasorban sincs

A lista legnagyobb meglepetése a Bayern München kapuslegendájához, Manuel Neuerhez kapcsolódik. A 39 éves klasszis mindössze a lövések 60,9 százalékát védte ki, ami a vonatkozó rangsorban a tizennegyedik helyre elég – a 18 kapus rangsorában csak a hátsó régióhoz.

Az elmúlt időszakban rendre téma a helyi sajtóban, hogy eljárt az idő Gulácsi fölött, a teljesítményével azonban rendre rácáfol ezekre a hangokra a magyar válogatott korábbi hálóőre. Ami biztos, a jelenlegi szerződése a szezon végéig érvényes Lipcsében.