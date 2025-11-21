Gulácsi drámai vallomása: A társadalomban betöltött szerepünk miatt nem kellene ennyi pénzt keresnünk

„A célunk az volt, hogy megszólaljunk egy erkölcsi és társadalmi témában, ami számunkra fontos, és ahol úgy éreztük, hogy a mi értékeinkkel szembemennek a dolgok. Hogy egy gyermek egy szerető családban nőhessen fel, annál fontosabb dolog nincsen. A nővérem rengeteg gyermekotthonban dolgozott, látta az ottani helyzeteket, ezért nekünk is volt egy minimális rálátásunkra a dolgokra. Ezt az esélyt elvenni tőlük nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Sosem szerettünk volna ebből politikai témát csinálni, az, hogy ez így lett felkapva, már nem a mi kezünkben volt. Viszont maga az üzenet fontos volt, mert olyan értékeket próbálunk közvetíteni a mai napig is, és a saját gyermekeinknek is átadni, amiket mi is hozunk otthonról, ez a szeretet, az elfogadás, az egymás iránti tisztelet, a nyitottság.”

Viszont arra egyáltalán nem számított, hogy ekkora visszhangot fog kelteni a posztja.

„Nem mondom, hogy könnyű időszak volt, rengeteg támadás ért emiatt. A válogatottban, itthon ezt nem annyira érzékeltem, keveset voltam itthon, de az online felületeken szembesültem ezzel. Egyébként nagyon sokan gratuláltak személyesen is a kiálláshoz és az értékekhez, amit közvetítettünk. Ki az, aki nem szeretne szeretetben, tiszteletben, elfogadás mellett élni? Ilyen ember szerintem a világon nincsen, éppen ezért sosem volt bennem az, hogy bárcsak ne tettem volna ezt a kijelentést. Lipcsében a klubom nem is tudta, hogy én ezt ki fogom posztolni, de az a szellemiség, amit a klubom képvisel, az ezzel teljesen egybefügg. Azt is megkaptam, hogy ezt a klubom nyomására kellett kitennem, ami nem így van, ez a mi döntésünk volt a feleségemmel, ez a mi meggyőződésünk, értékrendünk, gondolkodásmódunk.

Itthon sokáig nem is volt válogatott összetartás és mire újra találkoztunk, ez a téma már lecsengett, sose volt téma a csapaton belül.”

A beszélgetésből az is kiderült, hogy akkoriban miért hallgatott.