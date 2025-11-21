Gulácsi drámai vallomása: A társadalomban betöltött szerepünk miatt nem kellene ennyi pénzt keresnünk

Gulácsi Péter tudja, mi történt a harmadik ír gól előtt – nem az, amire sokan gondolnak
A magyar futballba áramló állami támogatás, a labdarúgók kiemelt keresete, illetve az a bizonyos poszt, amiről mindenkinek volt véleménye. Gulácsi Péter Friderikusz Sándor vendége volt.
A német RB Leipzig labdarúgócsapatának 35 éves kapusa, a magyar válogatottól nemrég visszavonult Gulácsi Péter Friderikusz Sándor podcastműsorában vendégeskedett, ahol egy igen tartalmas, másfél órás beszélgetésen vett részt. A műsorvezető többek közt a magyar futballba áramló állami pénzekről is kérdezte az 58-szoros válogatott játékost.
Elmagyarázta a szituációt.
„Tudjuk jól, hogy a sportba és a fociba mennyi állami pénz jut, ezért szerintem ez okozhat konfliktust, vagy külső nyomást” – idézi Gulácsi szavait a Csakfoci. – Azok, akik itthon futballoznak, ugyanúgy csapatokban játszanak, ugyanúgy kapják a fizetéseket, nyilván ők nem tehetnek arról, hogy ez a pénz honnan és hogy kerül oda. Nyugat-Európában piaci alapon működik a futball, éppen ezért ez a kérdés abszolút nem merül fel, itthon sokkal inkább, viszont ettől függetlenül azok a játékosok is a maximumra törekednek, akik itthon játszanak, ebből a sportból szeretnének megélni. Nyilván tudjuk jól, hogy a miniszterelnöknek fontos a futball.
Amit a fociban átéltünk fejlődést az elmúlt tíz évben, például, hogy ilyen stadionban játszhatunk hazai pályán, ilyen körülmények között készülhetünk, nagyon pozitív dolog nekünk futballistáknak. Mi, amit érzékelünk, az infrastruktúra fejlődése, a körülmények javulása. A válogatottnál minden olyan szakmai, technikai háttér jelen van, ami topteljesítményhez szükséges, ezáltal is tudunk jó teljesítményt nyújtani. Nyomás lehet azzal kapcsolatban, hogy mennyi pénz áramlik a futballba.”
A labdarúgók kimagasló fizetése is szóba került, amit Gulácsi Péter szerint alapvetően a piac határoz meg.
„Ha összehasonlítom azzal, hogy Liverpoolban mik voltak a topfizetések, amikor ott voltam, és mik ma, akkor ég és föld a különbség. A jéghegy csúcsa például a Liverpool, a Real Madrid, vagy például a Bayern München, de ehhez eszméletlen teljesítményre, hihetetlen munkabírásra, nyomáselviselésre, teljesítőképességre van szükség, amit a piac határozott meg, hiszen ezeket a játékosokat, termékeket millióan követik, minden mozdulatukat a pályán és pályán kívül is, és ennyi az értékük. Ha azt nézzük, filmsztárok is eszméletlen összeget keresnek.
A társadalmi szerepünk nem adná ezt nekünk, hogy ennyi pénzt keressünk, mert a mi személyünk nem áll bárki felett, nem vagyunk jobb emberek, nem tudunk többet, csak egy olyan hivatást végzünk, amit milliók, vagy milliárdok néznek meg a tévében és ez generálja ezeket a pénzeket.”
Elárulta: 26-27 éves volt, amikor a Lipcsével először írt alá már komolyabb összegről szóló szerződést.
„Ekkor már a jövőre nézve is tudtam építkezni, de 19-20 évesen még nem kerestem olyan pénzeket, hogy azzal igazán durva dolgokat tudtam volna csinálni. Olyan családból is jövök, ahol a tervezés, az átgondoltság, az anyagi szituáció kezelése egy alapvető dolog, édesapám a Richter gazdasági igazgatója volt sokáig, tehát valamennyire a pénzügyi dolgokat magammal hoztam. Ha jó környezete van az embernek, az segítséget tud jelenteni, de egy rossz környezet is tud rossz irányba vinni.”
2021-ben Gulácsi kiállt a szivárványcsaládok mellett
„A célunk az volt, hogy megszólaljunk egy erkölcsi és társadalmi témában, ami számunkra fontos, és ahol úgy éreztük, hogy a mi értékeinkkel szembemennek a dolgok. Hogy egy gyermek egy szerető családban nőhessen fel, annál fontosabb dolog nincsen. A nővérem rengeteg gyermekotthonban dolgozott, látta az ottani helyzeteket, ezért nekünk is volt egy minimális rálátásunkra a dolgokra. Ezt az esélyt elvenni tőlük nem politikai, hanem erkölcsi kérdés. Sosem szerettünk volna ebből politikai témát csinálni, az, hogy ez így lett felkapva, már nem a mi kezünkben volt. Viszont maga az üzenet fontos volt, mert olyan értékeket próbálunk közvetíteni a mai napig is, és a saját gyermekeinknek is átadni, amiket mi is hozunk otthonról, ez a szeretet, az elfogadás, az egymás iránti tisztelet, a nyitottság.”
Viszont arra egyáltalán nem számított, hogy ekkora visszhangot fog kelteni a posztja.
„Nem mondom, hogy könnyű időszak volt, rengeteg támadás ért emiatt. A válogatottban, itthon ezt nem annyira érzékeltem, keveset voltam itthon, de az online felületeken szembesültem ezzel. Egyébként nagyon sokan gratuláltak személyesen is a kiálláshoz és az értékekhez, amit közvetítettünk. Ki az, aki nem szeretne szeretetben, tiszteletben, elfogadás mellett élni? Ilyen ember szerintem a világon nincsen, éppen ezért sosem volt bennem az, hogy bárcsak ne tettem volna ezt a kijelentést. Lipcsében a klubom nem is tudta, hogy én ezt ki fogom posztolni, de az a szellemiség, amit a klubom képvisel, az ezzel teljesen egybefügg. Azt is megkaptam, hogy ezt a klubom nyomására kellett kitennem, ami nem így van, ez a mi döntésünk volt a feleségemmel, ez a mi meggyőződésünk, értékrendünk, gondolkodásmódunk.
Itthon sokáig nem is volt válogatott összetartás és mire újra találkoztunk, ez a téma már lecsengett, sose volt téma a csapaton belül.”
A beszélgetésből az is kiderült, hogy akkoriban miért hallgatott.
„Én akkor a magyar válogatott tagja voltam és az Eb-re készültünk, viszont azt tiszteletben tartottam, hogy van egy nagyon fontos nemzeti érdek, csapatérdek, hogy mi sikeresek legyünk az Eb-n, amit ráadásul a történelem során először hazai pályán játszhattunk le, ami nagyon különleges volt.
Az, hogy van egy játékos a csapaton belül, aki maga ellen fordítja a közvélemény egy részét, az nem feltétlenül fér bele az adott helyzetbe, éppen ezért a válogatott karrierem alatt sosem nyilvánultam és sosem reagáltam erre a témára, ami egy tudatos döntés volt. Nem szerettem volna bárkinek támadási felületet adni az én személyemre, mint válogatott kapus és ezáltal a válogatottra.
Most már sokkal szabadabban tudok más témákban is megnyilvánulni, mert ez a kötelezettségem a válogatott felé azzal, hogy visszavonultam, már megszűnt.”
Nyitókép: MTI/EPA/Filip Singer