Marco Rossi magyar válogatott Fodor Csenge Bognár György Liverpool Dibusz Dénes Kerkez Milos Orbán Viktor Gulácsi Péter

Lemarad a vb-ről a magyar válogatott kulcsjátékosa, kinézték Marco Rossi utódját

2025. november 22. 07:02

Az Írország elleni dráma utózöngéi, Fodor Csenge balszerencsés sérülése, valamint Orbán Viktor Bognár Györggyel közösen uralta a sportszekciót a Mandineren. A hét legolvasottabb hírei nem meglepő módon mind a magyar válogatotthoz kapcsolódnak.

2025. november 22. 07:02
null

Sokszor volt már szó arról, hogy Kerkez Milos (illetve a többi nyári szerzemény) szenvedős liverpooli rajtjáért nem kizárólag a játékosok okolhatók, hanem legalább akkora felelőssége van benne Arne Slot vezetőedzőnek is. A Premier League-idény tíz legrosszabb igazolása közé is beválasztott magyar balbekkel, Szoboszlai Dominik klub- és honfitársával kapcsolatban például rendre a holland szakember szemére vetik, hogy nem ott és nem úgy használja Kerkezt, ahogyan kellene, s ahol, amiben ő a legjobb.

Helyette inkább saját honfitársát, az elég egydimenziós játékú Cody Gakpót favorizálja, és erőlteti a baloldali támadásoknál, teljesen visszafojtva ezzel Kerkez Milos offenzív erősségeit és gyorsaságát, amelyeket a Bournemouth-ban folyamatosan megcsillogtatott. A Vörösök drukkerei ennek alátámasztására a magyar válogatott drámai véget ért, Írország elleni mérkőzését hozzák fel újabb példaként, ahol Marco Rossi irányítása alatt a vajdasági játékos egy-egy gólpassz és kulcspassz mellett három szerelést, három labdaszerzést, öt felszabadítást, egy blokkot, valamint nyolcból hét megnyert párharcot produkált a mezőny egyik legjobbjaként. A válogatott meccseken, valamint a tavalyi Bournemouth-bajnokikon látottak alapján a verdikt mostanra nagyjából egyhangúvá vált a liverpooli szurkoló körökben: „El sem hiszem, hogy az emberek már most bukásnak tartják Kerkezt, amikor annyira egyértelmű, hogy minden rossz teljesítménye nagyrészt annak köszönhető, ahogyan Slot használja őt.”

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
KERKEZ Milos, magyar válogatott
Kerkez Milos az írek elleni dráma egyik legjobbja volt elöl-hátul, de a Liverpool után a magyar válogatottban sem sok öröm jutott neki osztályrészül / Fotó: MTI/ Hegedüs Róbert

Csapás csapás hátán a magyar válogatottak háza táján

A magyar válogatottakat érintő rossz hírek sajnos nem fogytak el a hétvégével, egy másik labdasportban is rossz hírt kapott a szövetségi kapitány: a női kézilabdázóinkat irányító Golovin Vlagyimirnek egyik alapembere, a combizomsérülés miatt kieső Fodor Csenge nélkül kellene a legjobb hatba kormányoznia a nemzeti együttest a jövő szerdán rajtoló hollandiai világbajnokságon. A szakember a Győri ETO négyszeres Bajnokok Ligája-győztes balszélsője helyett kényszerűségből a ferencvárosi Hársfalvi Júliát hívta be a keretbe, aki kedden csatlakozott az együtteshez, a felkészülési meccseket immár vele a soraiban játssza le a magyar válogatott.  

Ha nem Rossi, akkor Bognár!

A magyar labdarúgó-válogatott sokkszerű Írország elleni veresége, s ezzel együtt világbajnoki álmainak szertefoszlása után mindenki csak kereste a szavakat. Így volt ezzel Marco Rossi is, aki csalódott értékelésében úgy fogalmazott, soha nem érezte magát ennyire rosszul, amióta szövetségi kapitány, és egyelőre gondolni sem tud a jövőre. Ebbe sokan máris belelátták az olasz-magyar szakvezető esetleges lemondását, annak ellenére, hogy az MLSZ májusban 2030-ig hosszabbította meg a szerződését. Egykori legendás csatárunk, Kiprich József Rossival kapcsolatban úgy fogalmazott, szerinte végül a kudarc ellenére is maradni fog a válogatott élén, ám ha mégsem így lenne, egyetlenegy nevet tart szóba jöhetőnek a helyére, és az Bognár Györgyé. Érdekesség, a Paks trénere a héten nemcsak ezzel került reflektorfénybe, hanem azzal is, hogy csütörtök este egy afféle mini kerekasztal-beszélgetés keretén belül próbálta megfejteni a focink problémáit Hajdú B. István kommentátorral és Orbán Viktor miniszterelnökkel.

Gulácsi kapusszemmel másként látta Dibusz Dénes szerepét

Az írek győzelmét jelentő rémálomszerű, 96. perces találatot boldog-boldogtalan kielemezte a saját szemszögéből és vérmérséklete szerint, legyen az szurkoló, szakértő, jelenlegi vagy egykori játékos. Így tett például a válogatott korábbi kapusa, a Tippmix Teljes Terjedelem című podcastben megszólaló Gulácsi Péter is. A Leipzig klasszisa sokakkal ellentétben úgy véli, Dibusz Dénes nem hibázott a mindent eldöntő Troy Parrott-gólnál.

Nem értek egyet azzal, hogy Dénes hibázott. 

Amikor jött a hosszú labda, arra nem tudott kijönni, mert csapatként túl mélyen voltunk, és ott két-három emberen át kellett volna verekednie magát. Ha előrébb lett volna a védelem, húsz méteren állunk meg, és a tizenegyespontra lövik be a labdát, akkor kiérhetett volna, amennyiben az ötösön áll. Ilyen esetben látta volna maga előtt a védelmi vonalat, így a kijövetelnél a kettő találkozása lett volna, és nem kell szlalomozni emberek között – ott mindig blokkolhatnak, eléd állhatnak, és akkor nem érsz ki. A második része a lecsúsztatott labda. Ilyenkor vissza kell lépni a vonalra, ahogy azt Dénes meg is tette, mert ha egy fejes jön a kapura, akkor ott kell állni. Utána kettejük közé jött a labda, és ez már szerencse kérdése is, öt centin múlt, hogy Parrott a kezét találja el, ne a labdát.”

Abban viszont Gulácsi is egyetért, hogy az átalakított lebonyolítási szisztéma és a 48-asra növelt vb-létszám miatt igenis reális célkitűzés volt a mieink részéről legalább a pótselejtező elérése, ahol ráadásul jó pozícióból, a második kalapból várhattuk volna a rájátszást. Hát, talán majd legközelebb...

PARROTT, Troy
Erre a Troy Parrott-gólra talán örökre emlékezni fogunk

Juhász Roland nem húzza rá Mocsi Attilára a vizes lepedőt

A 95-szörös korábbi magyar válogatott védő, Juhász Roland a Mandinernek úgy fogalmazott: Marco Rossi a második félidőben a cserékkel egy jól működő gépezetet bontott meg az írek ellen.

„Azért azt ne felejtsük el, hogy történtek itt kulcsfontosságú személyi változtatások a második félidőben, a középpálya közepén és a védelemben is – gondolok például Schäfer András korai lecserélésére, vagy a legvégén, a hosszabbításban behozott két emberre. Nem tudom, ezekben a döntésekben mennyire játszott közre esetleges sérülés, de az biztos, hogy 

egy jól működő gépezet lett megbontva. Eleve nem szerencsés a hosszabbításban megpiszkálni a védelmet, főleg egy olyan ellenfél ellen, amely akkor már jó ideje az életéért küzdve támad

– ez nemcsak a csapatnak, de a becserélt védőjátékosnak sem ideális. Szegény Mocsi Attilát elő is vette mindenki a döntő gól miatt, holott ilyen óriási nyomásnál beállva szinte lehetetlen egyből felvenni azt a ritmust és hőfokot, amelyen a meccs éppen pörög.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/ Hegedüs Róbert

