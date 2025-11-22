Lemarad a vb-ről a magyar válogatott kulcsjátékosa, kinézték Marco Rossi utódját

Arne Slot szemére vetik, hogy mit művel Kerkez Milos a magyar válogatottban
Gyorsan nyakon csípték a bűnbakot a liverpooli szurkolók.
Az Írország elleni dráma utózöngéi, Fodor Csenge balszerencsés sérülése, valamint Orbán Viktor Bognár Györggyel közösen uralta a sportszekciót a Mandineren. A hét legolvasottabb hírei nem meglepő módon mind a magyar válogatotthoz kapcsolódnak.
Sokszor volt már szó arról, hogy Kerkez Milos (illetve a többi nyári szerzemény) szenvedős liverpooli rajtjáért nem kizárólag a játékosok okolhatók, hanem legalább akkora felelőssége van benne Arne Slot vezetőedzőnek is. A Premier League-idény tíz legrosszabb igazolása közé is beválasztott magyar balbekkel, Szoboszlai Dominik klub- és honfitársával kapcsolatban például rendre a holland szakember szemére vetik, hogy nem ott és nem úgy használja Kerkezt, ahogyan kellene, s ahol, amiben ő a legjobb.
Helyette inkább saját honfitársát, az elég egydimenziós játékú Cody Gakpót favorizálja, és erőlteti a baloldali támadásoknál, teljesen visszafojtva ezzel Kerkez Milos offenzív erősségeit és gyorsaságát, amelyeket a Bournemouth-ban folyamatosan megcsillogtatott. A Vörösök drukkerei ennek alátámasztására a magyar válogatott drámai véget ért, Írország elleni mérkőzését hozzák fel újabb példaként, ahol Marco Rossi irányítása alatt a vajdasági játékos egy-egy gólpassz és kulcspassz mellett három szerelést, három labdaszerzést, öt felszabadítást, egy blokkot, valamint nyolcból hét megnyert párharcot produkált a mezőny egyik legjobbjaként. A válogatott meccseken, valamint a tavalyi Bournemouth-bajnokikon látottak alapján a verdikt mostanra nagyjából egyhangúvá vált a liverpooli szurkoló körökben: „El sem hiszem, hogy az emberek már most bukásnak tartják Kerkezt, amikor annyira egyértelmű, hogy minden rossz teljesítménye nagyrészt annak köszönhető, ahogyan Slot használja őt.”
A magyar válogatottakat érintő rossz hírek sajnos nem fogytak el a hétvégével, egy másik labdasportban is rossz hírt kapott a szövetségi kapitány: a női kézilabdázóinkat irányító Golovin Vlagyimirnek egyik alapembere, a combizomsérülés miatt kieső Fodor Csenge nélkül kellene a legjobb hatba kormányoznia a nemzeti együttest a jövő szerdán rajtoló hollandiai világbajnokságon. A szakember a Győri ETO négyszeres Bajnokok Ligája-győztes balszélsője helyett kényszerűségből a ferencvárosi Hársfalvi Júliát hívta be a keretbe, aki kedden csatlakozott az együtteshez, a felkészülési meccseket immár vele a soraiban játssza le a magyar válogatott.
A magyar labdarúgó-válogatott sokkszerű Írország elleni veresége, s ezzel együtt világbajnoki álmainak szertefoszlása után mindenki csak kereste a szavakat. Így volt ezzel Marco Rossi is, aki csalódott értékelésében úgy fogalmazott, soha nem érezte magát ennyire rosszul, amióta szövetségi kapitány, és egyelőre gondolni sem tud a jövőre. Ebbe sokan máris belelátták az olasz-magyar szakvezető esetleges lemondását, annak ellenére, hogy az MLSZ májusban 2030-ig hosszabbította meg a szerződését. Egykori legendás csatárunk, Kiprich József Rossival kapcsolatban úgy fogalmazott, szerinte végül a kudarc ellenére is maradni fog a válogatott élén, ám ha mégsem így lenne, egyetlenegy nevet tart szóba jöhetőnek a helyére, és az Bognár Györgyé. Érdekesség, a Paks trénere a héten nemcsak ezzel került reflektorfénybe, hanem azzal is, hogy csütörtök este egy afféle mini kerekasztal-beszélgetés keretén belül próbálta megfejteni a focink problémáit Hajdú B. István kommentátorral és Orbán Viktor miniszterelnökkel.
Az írek győzelmét jelentő rémálomszerű, 96. perces találatot boldog-boldogtalan kielemezte a saját szemszögéből és vérmérséklete szerint, legyen az szurkoló, szakértő, jelenlegi vagy egykori játékos. Így tett például a válogatott korábbi kapusa, a Tippmix Teljes Terjedelem című podcastben megszólaló Gulácsi Péter is. A Leipzig klasszisa sokakkal ellentétben úgy véli, Dibusz Dénes nem hibázott a mindent eldöntő Troy Parrott-gólnál.
Amikor jött a hosszú labda, arra nem tudott kijönni, mert csapatként túl mélyen voltunk, és ott két-három emberen át kellett volna verekednie magát. Ha előrébb lett volna a védelem, húsz méteren állunk meg, és a tizenegyespontra lövik be a labdát, akkor kiérhetett volna, amennyiben az ötösön áll. Ilyen esetben látta volna maga előtt a védelmi vonalat, így a kijövetelnél a kettő találkozása lett volna, és nem kell szlalomozni emberek között – ott mindig blokkolhatnak, eléd állhatnak, és akkor nem érsz ki. A második része a lecsúsztatott labda. Ilyenkor vissza kell lépni a vonalra, ahogy azt Dénes meg is tette, mert ha egy fejes jön a kapura, akkor ott kell állni. Utána kettejük közé jött a labda, és ez már szerencse kérdése is, öt centin múlt, hogy Parrott a kezét találja el, ne a labdát.”
Abban viszont Gulácsi is egyetért, hogy az átalakított lebonyolítási szisztéma és a 48-asra növelt vb-létszám miatt igenis reális célkitűzés volt a mieink részéről legalább a pótselejtező elérése, ahol ráadásul jó pozícióból, a második kalapból várhattuk volna a rájátszást. Hát, talán majd legközelebb...
A 95-szörös korábbi magyar válogatott védő, Juhász Roland a Mandinernek úgy fogalmazott: Marco Rossi a második félidőben a cserékkel egy jól működő gépezetet bontott meg az írek ellen.
„Azért azt ne felejtsük el, hogy történtek itt kulcsfontosságú személyi változtatások a második félidőben, a középpálya közepén és a védelemben is – gondolok például Schäfer András korai lecserélésére, vagy a legvégén, a hosszabbításban behozott két emberre. Nem tudom, ezekben a döntésekben mennyire játszott közre esetleges sérülés, de az biztos, hogy
egy jól működő gépezet lett megbontva. Eleve nem szerencsés a hosszabbításban megpiszkálni a védelmet, főleg egy olyan ellenfél ellen, amely akkor már jó ideje az életéért küzdve támad
– ez nemcsak a csapatnak, de a becserélt védőjátékosnak sem ideális. Szegény Mocsi Attilát elő is vette mindenki a döntő gól miatt, holott ilyen óriási nyomásnál beállva szinte lehetetlen egyből felvenni azt a ritmust és hőfokot, amelyen a meccs éppen pörög.”
Nyitókép: MTI/ Hegedüs Róbert