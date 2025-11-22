Lemarad a vb-ről a magyar válogatott kulcsjátékosa, kinézték Marco Rossi utódját

Sokszor volt már szó arról, hogy Kerkez Milos (illetve a többi nyári szerzemény) szenvedős liverpooli rajtjáért nem kizárólag a játékosok okolhatók, hanem legalább akkora felelőssége van benne Arne Slot vezetőedzőnek is. A Premier League-idény tíz legrosszabb igazolása közé is beválasztott magyar balbekkel, Szoboszlai Dominik klub- és honfitársával kapcsolatban például rendre a holland szakember szemére vetik, hogy nem ott és nem úgy használja Kerkezt, ahogyan kellene, s ahol, amiben ő a legjobb.

Helyette inkább saját honfitársát, az elég egydimenziós játékú Cody Gakpót favorizálja, és erőlteti a baloldali támadásoknál, teljesen visszafojtva ezzel Kerkez Milos offenzív erősségeit és gyorsaságát, amelyeket a Bournemouth-ban folyamatosan megcsillogtatott. A Vörösök drukkerei ennek alátámasztására a magyar válogatott drámai véget ért, Írország elleni mérkőzését hozzák fel újabb példaként, ahol Marco Rossi irányítása alatt a vajdasági játékos egy-egy gólpassz és kulcspassz mellett három szerelést, három labdaszerzést, öt felszabadítást, egy blokkot, valamint nyolcból hét megnyert párharcot produkált a mezőny egyik legjobbjaként. A válogatott meccseken, valamint a tavalyi Bournemouth-bajnokikon látottak alapján a verdikt mostanra nagyjából egyhangúvá vált a liverpooli szurkoló körökben: „El sem hiszem, hogy az emberek már most bukásnak tartják Kerkezt, amikor annyira egyértelmű, hogy minden rossz teljesítménye nagyrészt annak köszönhető, ahogyan Slot használja őt.”