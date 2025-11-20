Ft
11. 21.
péntek
kapus magyar válogatott Magyarország Dibusz Dénes Gulácsi Péter Írország

Gulácsi Péter tudja, mi történt a harmadik ír gól előtt – nem az, amire sokan gondolnak

2025. november 20. 10:48

Az RB Leipzig magyar kapusa nem ért egyet sok szurkoló véleményével. Gulácsi Péter szerint Dibusz Dénes nem hibázott az írek győztes találatánál.

2025. november 20. 10:48
null

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusa, Gulácsi Péter sok szurkolóval ellentétben nem gondolja úgy, hogy egykori csapattársa és posztriválisa, Dibusz Dénes hibázott volna az írek hosszabbításban esett harmadik találatánál a mieink elleni világbajnoki selejtezőn. Az RB Leipzig kapuvédője az elmúlt napokban itthon tartózkodott – ez idő alatt részt vett a saját önéletrajzi könyvének a bemutatóján is –, és a Tippmix Teljes Terjedelem című podcast legfrissebb epizódjában elmondta a véleményét arról a gólról, amely megpecsételte a magyar válogatott sorsát.

Nem értek egyet azzal, hogy Dénes hibázott. 

Amikor jött a hosszú labda, arra nem tudott kijönni, mert csapatként túl mélyen voltunk, és ott két-három emberen át kellett volna verekednie magát. Ha előrébb lett volna a védelem, húsz méteren állunk meg, és a tizenegyespontra lövik be a labdát, akkor kiérhetett volna, amennyiben az ötösön áll. Ilyen esetben látta volna maga előtt a védelmi vonalat, így a kijövetelnél a kettő találkozása lett volna, és nem kell szlalomozni emberek között – ott mindig blokkolhatnak, eléd állhatnak, és akkor nem érsz ki. A második része a lecsúsztatott labda. Ilyenkor vissza kell lépni a vonalra, ahogy azt Dénes meg is tette, mert ha egy fejes jön a kapura, akkor ott kell állni. Utána kettejük közé jött a labda, és ez már szerencse kérdése is, öt centin múlt, hogy Parrott a kezét találja el, ne a labdát” – elemezte ki a szituációt az RB Leipzig 58-szoros válogatott kapusa.

Gulácsi úgy véli, Szoboszlai Dominikék számára reális célkitűzés volt, hogy legalább a pótselejtezőt érő második helyet megcsípik a csoportban.

„Azt figyelembe kell venni, hogy a lebonyolítás miatt az esélyek alapból megnőttek. 

Így, hogy egy négyes csoportból másodikként, ráadásul második kalaposként pótselejtezőbe tudsz jutni, szerintem a mostani helyzetet és az eredményeket nézve teljesen reális kimondani, hogy cél – nem mondom, hogy elvárás –, de cél legalább a pótselejtező elérése, abban pedig lehetett bízni, hogy szerencsés sorsolással ott jó esélyekkel indulhatunk.

Az irreális, hogy a portugálokat meg akarjuk előzni, és azt is tudtuk előre, hogy valószínűleg az írekkel leszünk harcban a második helyért. Hogy a végén a nüanszok így döntöttek, abban benne van a dublini meccs, a portugálok elleni mérkőzés utolsó tíz perce, amikor itthon kettő–kettőnél kiengedtük a döntetlent a kezünkből, vagy most az, hogy az utolsó pillanatokban megfordították a meccset az írek. Ezek olyan pszichés dolgok, melyeknek nem kellene megtörténniük, de valamiért megtörténtek ezeken a találkozókon.”

Magyarország–Írország 2–3 – a mérkőzés összefoglalója

Gulácsi az interjú óta már visszatért Lipcsébe, és vasárnap minden bizonnyal ő áll majd a kapuban a Werder Bremen elleni hazai Bundesliga-mérkőzésen.

Nyitókép: MTI / Illyés Tibor

A beszélgetést teljes egészében a lejátszóra kattintva tekintheti meg

Reszelő Aladár
2025. november 20. 20:26
Ez is egy olyan beívelés volt, amiből kb 5% megy be. A baj akkor van és volt, amikor ugyanazon a meccsen már jött 19 és megoldottuk gond nélkül. Itt most nem és Dublinban sem. Mindkét meccs azon múlt, hogy nem tudtuk megrúgni a 3. gólt idejekorán és akkor az ellenfél sem lelkesedik be ennyire. Amúgy ha már a centik, akkor Szancho 11-esénél kb 5 centin múlt, hogy nem éri el a labdát. Akkor persze a meccs is más lett volna. Amúgy meg ha a gólt az írek csodának tartják, akkor ezzel egyet tudok érteni. Lehet, hogy a tavaly a skótoknak a 100. percben rúgott rólt verik le rajtunk a futball istenek. Akkor szart sem értünk vele. Most is megvan az esély, hogy az írek is kiesnek.
Vesus8244
2025. november 20. 14:55
Bern Marseille, Iraputó, Rotterdam, Andorra! Sajnos ennek a nemzedéknek is meg lett. Különösen fájó, hogy Budapest! Nem érdemelték meg, de megkapták! Nézzük a következő nemzedék jön-e Szoboszlai mellé! Hajrá Magyarok ! És nézzék meg és elemezzék amiről meg van a felvétel a teljes meccsekről, mit kéne jobban csinálni! Egy bíztos, hogy a focit gólra játsszák és lehet győzni veszíteni, de hogy egy csapat nem végig a gólra játszik a meccsen az mindíg ide vezet! És tényleg nem egy meccsen múlt, hanem 4 meccsen amelyből egyet sem nyertünk meg!
Palinkasji
2025. november 20. 12:53
Gulácsi már kiiratkozott a válogatottból...
nemecsek-3
•••
2025. november 20. 11:55 Szerkesztve
A foci csapatjáték, undorító Dibusszal vitetni a balhé, ha meg győzelem van a csatár a hős. Nem kell ide elemzés atomtudósoktól, Csernustól különösen nem. A történet egyszerű, ez egész csapat le volt blokkolva, mindegyik bénán várta mikor fúj a bíró, mintha 5:0-ra vezettek volna. A védő kényelmesen várta a lepottyanó labdát illetve nem is azt várta csak az meg odament az ír meg elvitte. TV-n láttam, egyértelműen lejött minden, benne volt a levegőben, hogy baj lesz.
