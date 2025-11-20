Gulácsi Péter tudja, mi történt a harmadik ír gól előtt – nem az, amire sokan gondolnak

Gulácsi úgy véli, Szoboszlai Dominikék számára reális célkitűzés volt, hogy legalább a pótselejtezőt érő második helyet megcsípik a csoportban.

„Azt figyelembe kell venni, hogy a lebonyolítás miatt az esélyek alapból megnőttek.

Így, hogy egy négyes csoportból másodikként, ráadásul második kalaposként pótselejtezőbe tudsz jutni, szerintem a mostani helyzetet és az eredményeket nézve teljesen reális kimondani, hogy cél – nem mondom, hogy elvárás –, de cél legalább a pótselejtező elérése, abban pedig lehetett bízni, hogy szerencsés sorsolással ott jó esélyekkel indulhatunk.

Az irreális, hogy a portugálokat meg akarjuk előzni, és azt is tudtuk előre, hogy valószínűleg az írekkel leszünk harcban a második helyért. Hogy a végén a nüanszok így döntöttek, abban benne van a dublini meccs, a portugálok elleni mérkőzés utolsó tíz perce, amikor itthon kettő–kettőnél kiengedtük a döntetlent a kezünkből, vagy most az, hogy az utolsó pillanatokban megfordították a meccset az írek. Ezek olyan pszichés dolgok, melyeknek nem kellene megtörténniük, de valamiért megtörténtek ezeken a találkozókon.”

Magyarország–Írország 2–3 – a mérkőzés összefoglalója