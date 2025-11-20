Gulácsi Péter tudja, mi történt a harmadik ír gól előtt – nem az, amire sokan gondolnak

Dibusz Dénes megmagyarázta, mi történt a harmadik ír gólnál
Az RB Leipzig magyar kapusa nem ért egyet sok szurkoló véleményével. Gulácsi Péter szerint Dibusz Dénes nem hibázott az írek győztes találatánál.
A magyar labdarúgó-válogatott korábbi kapusa, Gulácsi Péter sok szurkolóval ellentétben nem gondolja úgy, hogy egykori csapattársa és posztriválisa, Dibusz Dénes hibázott volna az írek hosszabbításban esett harmadik találatánál a mieink elleni világbajnoki selejtezőn. Az RB Leipzig kapuvédője az elmúlt napokban itthon tartózkodott – ez idő alatt részt vett a saját önéletrajzi könyvének a bemutatóján is –, és a Tippmix Teljes Terjedelem című podcast legfrissebb epizódjában elmondta a véleményét arról a gólról, amely megpecsételte a magyar válogatott sorsát.
Nem értek egyet azzal, hogy Dénes hibázott.
Amikor jött a hosszú labda, arra nem tudott kijönni, mert csapatként túl mélyen voltunk, és ott két-három emberen át kellett volna verekednie magát. Ha előrébb lett volna a védelem, húsz méteren állunk meg, és a tizenegyespontra lövik be a labdát, akkor kiérhetett volna, amennyiben az ötösön áll. Ilyen esetben látta volna maga előtt a védelmi vonalat, így a kijövetelnél a kettő találkozása lett volna, és nem kell szlalomozni emberek között – ott mindig blokkolhatnak, eléd állhatnak, és akkor nem érsz ki. A második része a lecsúsztatott labda. Ilyenkor vissza kell lépni a vonalra, ahogy azt Dénes meg is tette, mert ha egy fejes jön a kapura, akkor ott kell állni. Utána kettejük közé jött a labda, és ez már szerencse kérdése is, öt centin múlt, hogy Parrott a kezét találja el, ne a labdát” – elemezte ki a szituációt az RB Leipzig 58-szoros válogatott kapusa.
Nem akart gólt fejelni, csak meg akarta csúsztatni a labdát, ami sikerült is neki.
Gulácsi úgy véli, Szoboszlai Dominikék számára reális célkitűzés volt, hogy legalább a pótselejtezőt érő második helyet megcsípik a csoportban.
„Azt figyelembe kell venni, hogy a lebonyolítás miatt az esélyek alapból megnőttek.
Így, hogy egy négyes csoportból másodikként, ráadásul második kalaposként pótselejtezőbe tudsz jutni, szerintem a mostani helyzetet és az eredményeket nézve teljesen reális kimondani, hogy cél – nem mondom, hogy elvárás –, de cél legalább a pótselejtező elérése, abban pedig lehetett bízni, hogy szerencsés sorsolással ott jó esélyekkel indulhatunk.
Az irreális, hogy a portugálokat meg akarjuk előzni, és azt is tudtuk előre, hogy valószínűleg az írekkel leszünk harcban a második helyért. Hogy a végén a nüanszok így döntöttek, abban benne van a dublini meccs, a portugálok elleni mérkőzés utolsó tíz perce, amikor itthon kettő–kettőnél kiengedtük a döntetlent a kezünkből, vagy most az, hogy az utolsó pillanatokban megfordították a meccset az írek. Ezek olyan pszichés dolgok, melyeknek nem kellene megtörténniük, de valamiért megtörténtek ezeken a találkozókon.”
Magyarország–Írország 2–3 – a mérkőzés összefoglalója
Gulácsi az interjú óta már visszatért Lipcsébe, és vasárnap minden bizonnyal ő áll majd a kapuban a Werder Bremen elleni hazai Bundesliga-mérkőzésen.
Nyitókép: MTI / Illyés Tibor
