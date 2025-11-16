Dibusz Dénes megmagyarázta, mi történt a harmadik ír gólnál

„Nehéz leírni, de szerintem ugyanúgy éltem meg a pillanatot, mint bárki más itt a stadionban, vagy a tévéképernyők előtt. Nem is akarta az ember elhinni azt, hogy amikor már úgy nézett ki, kihúzzuk, és tényleg letelik a hosszabbítás, fel tudtunk szabadítani, megúsztunk egy-két meleg szituációt, és mégis jön egy ilyen dráma, és kapunk egy ilyen gólt.

Tudtuk, hogy ezzel fognak próbálkozni, többnyire azért jól hatástalanítottuk ezeket a beívelt, illetve felívelt labdákat, nem nagyon volt ebből helyzetük, lehetőségük. Kivéve ennél a szituációnál…”

Magyarország–Írország: nem érezte, hogy baj lenne

A Ferencváros kapusa hozzátette: nem érezte a mérkőzés utolsó szakaszában, hogy baj lenne.

„Én azt éreztem a végén is, hogy álljuk a sarat, és tényleg mindenki nagy munkát tett bele, mindenki csúszott, mászott. Szerintem látható volt, hogy a hozzáállással, az akarattal, a küzdéssel semmi probléma nem lehetett. Mindenki mindent beletett, odaértünk. Sajnos a végén ennél a szituációnál lemaradtunk, de összességében nagyjából lehetett tudni, hogy ez a forgatókönyv lehet, ha az írek hátrányban lesznek, vagy kell nekik az eredmény után futni. Mondom, kilencvenöt percig igazából jól hatástalanítottuk ezeket, jól le tudtuk védekezni, de sajnos a legutolsó másodpercekben már sikerült betalálniuk, és ezzel egy álommal szegényebbek lettünk a végén.”