Olyat írt a Guardian, hogy Zelenszkij a falnak megy: szerintük ezért utazott Írországba az ukrán elnök

A brit lap szerint az új elnök ráadásul NATO-szkeptikus, a „nyugati militarizmus” bírálója, ami várhatóan feszültséget okoz majd a kormány európai biztonságpolitikai ambícióival.

Zelenszkij üzent

Az ukrán elnök dublini beszédében azt mondja:

most, minden eddiginél nagyobb esély mutatkozik a háború befejezésére”, de a béketerv 20 pontja közül „néhányat még ki kell dolgozni”.

Megköszönte az ír segítséget, és külön hangsúlyozta:

elérkezett az idő, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna védelmére és újjáépítésére fordítsák.

Ezt az álláspontot az ír államfő is egyértelműen osztotta. Zelenszkij azt is hozzátette, hogy szerinte ez a partnereknek is jó üzlet,

hiszen ukrán megrendeléseket hozna azoknak az országoknak, amelyek ma támogatják Kijevet.

Az ukrán elnök részletes tájékoztatást kapott tárgyalóitól a floridai és genfi egyeztetésekről, és azt állítja: Oroszország már most dezinformációs kampányt indított a fronthelyzet, például Pokrovszk elfoglalása kapcsán – az ukránok következetesen tagadják, hogy az erődváros elesett volna -, hogy jobb pozícióból ülhessen tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal. Kijev ígérete szerint a szövetséges hírszerzést minden rendelkezésre álló adattal ellátja az orosz szándékokról.

Zelenszkij nyíltan kimondta: figyelni fogják, milyen üzenetek jönnek Witkoff moszkvai tárgyalásairól, és „ezek alapján” döntik el a következő ukrán lépéseket, beleértve az újabb találkozót az amerikai delegációval.

Az ukrán elnök hangsúlyozta: