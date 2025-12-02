Ft
12. 02.
kedd
háború dublin orosz vagyon Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Írország

Olyat írt a Guardian, hogy Zelenszkij a falnak megy: szerintük ezért utazott Írországba az ukrán elnök

2025. december 02. 18:10

Amíg a nagyok Moszkvában tárgyalnak, ő is pozitív eredményt próbál felmutatni.

2025. december 02. 18:10
null

Volodimir Zelenszkij dublini útja a Guardian tudósítása alapján sokkal inkább válságkezelő körút, mint diadalmenet: miközben Moszkvában az amerikai–orosz tárgyalásokra szegeződik a figyelem, az ukrán elnöknek azt igyekszik bizonygatni, hogy Nyugat-Európa továbbra is nyíltan mellette áll, és pénzzel is hajlandó támogatni.

Zelenszkij utazhat bárhová, most minden szem Moszkvára tapad
Zelenszkij utazhat bárhová, most minden szem Moszkvára tapad
Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

Moszkvában dőlnek el a nagy kérdések

A látogatás hátterét Donald Trump különmegbízottja, Steve Witkoffnak moszkvai útja adja, aki Vlagyimir Putyinnal egyeztet az amerikai béketervről – emlékeztet a Guardian.

Washington „nagyon optimistának” mondja magát, de az európai szövetségesek attól tartanak, hogy

  • az alku túl sokat engedne az orosz területi követeléseknek, és
  • erős nyomás alá helyezné Kijevet.

Zelenszkij Párizsban már jelezte: az új, átírt béketervezet „jobban néz ki”, de a területi kérdés a legnehezebb pont, és

Ukrajna nem hajlandó olyan megállapodásra, amely jutalmazza az agressziót.

Az elnök abban bízik, hogy Witkoff moszkvai tárgyalásai után személyesen beszélhet majd Trumppal a következő lépésekről, írja a lap.

Romló fronthelyzet, gyengülő tárgyalási pozíció

A diplomáciai offenzíva közben az orosz hadsereg igyekszik a csatatéren is kész helyzetet teremteni. A Kreml Pokrovszk és Vovcsanszk „felszabadításáról” beszél, miközben az ukrán vezérkar szerint a kelet-ukrajnai logisztikai csomópontért még mindig heves városi harc folyik.

Kijev attól tart, hogy

Moszkva a „lassú, de elkerülhetetlen előrenyomulás” narratívájával akarja rákényszeríteni a Nyugatot egy számára kedvező békére.

Ukrán ellenzéki képviselők a Guardiannek azt mondják: nem csak az orosz narratíva veszélyes, hanem az is, hogy a „kollektív Nyugat, főleg az Egyesült Államok” elhiszi, hogy nincs más út, mint az ukrán engedmények kierőszakolása. Szerintük a befagyasztott orosz vagyon felhasználása lenne az EU legerősebb nyomásgyakorló eszköze, ennek ügye azonban lassan halad.

Dublin: pompa, pénz és repedező ír szolidaritás

Ebben a helyzetben érkezett Zelenszkij első hivatalos látogatására Írországba. A Guardian szerint a felszínen minden a protokollról szól:

  • találkozó az új államfővel, Catherine Connollyval,
  • államfői beszéd az ír parlament két háza előtt,
  • gazdasági fórum és
  • találkozás az Írországban élő ukránokkal.

Micheál Martin miniszterelnök a közös sajtótájékoztatón kijelentette:

„Putyin nem győzhet”, és amíg kell, Írország Ukrajna mellett áll.

Dublin konkrét pénzügyi csomagot is bejelentett:

  • 100 millió eurónyi, nem támadó jellegű katonai támogatást (felszerelés, védelmi eszközök), valamint
  • 25 millió eurót az ukrán energiahálózat helyreállítására és védelmére az orosz rakéta- és dróntámadásokkal szemben.

A felek egy „2030-ig szóló partnerségi menetrendet” is aláírnak, amely

  • politikai,
  • biztonsági,
  • újjáépítési és
  • oktatási–kulturális együttműködést rögzít.

Martin egyértelműen kiáll Ukrajna uniós csatlakozása mellett, és burkoltan Magyarországnak is üzent:

Írország, különösen jövő évi EU-elnöksége alatt, „amennyire csak lehet”, siettetni fogja a tárgyalásokat, mert a tagság Ukrajnának is ugyanazt hozhatja, amit Írországnak hozott.

A Guardian ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az írek egyre nagyobb hányadának kezd elfogyni a türelme az orosz agresszió elől menekülő, mintegy 125 ezer ukrán befogadását övező, az ország költségvetését és állami szektorait sújtó pluszterhek miatt. Ehhez az egyébként is fokozódó általános bevándorlásellenes hangulat is hozzájárul.

A brit lap szerint az új elnök ráadásul NATO-szkeptikus, a „nyugati militarizmus” bírálója, ami várhatóan feszültséget okoz majd a kormány európai biztonságpolitikai ambícióival.

Zelenszkij üzent

Az ukrán elnök dublini beszédében azt mondja:

most, minden eddiginél nagyobb esély mutatkozik a háború befejezésére”, de a béketerv 20 pontja közül „néhányat még ki kell dolgozni”.

Megköszönte az ír segítséget, és külön hangsúlyozta:

elérkezett az idő, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna védelmére és újjáépítésére fordítsák.

Ezt az álláspontot az ír államfő is egyértelműen osztotta. Zelenszkij azt is hozzátette, hogy szerinte ez a partnereknek is jó üzlet,

hiszen ukrán megrendeléseket hozna azoknak az országoknak, amelyek ma támogatják Kijevet.

Az ukrán elnök részletes tájékoztatást kapott tárgyalóitól a floridai és genfi egyeztetésekről, és azt állítja: Oroszország már most dezinformációs kampányt indított a fronthelyzet, például Pokrovszk elfoglalása kapcsán – az ukránok következetesen tagadják, hogy az erődváros elesett volna -, hogy jobb pozícióból ülhessen tárgyalóasztalhoz az amerikaiakkal. Kijev ígérete szerint a szövetséges hírszerzést minden rendelkezésre álló adattal ellátja az orosz szándékokról.

Zelenszkij nyíltan kimondta: figyelni fogják, milyen üzenetek jönnek Witkoff moszkvai tárgyalásairól, és „ezek alapján” döntik el a következő ukrán lépéseket, beleértve az újabb találkozót az amerikai delegációval.

Az ukrán elnök hangsúlyozta:

Ukrajnáról nem dönthetnek Ukrajna nélkül.”

***

Fotó: Micheál Martin és Volodimir Zelenszkij / Paul Faith / AFP

