Donbász Pokrovszk Vovcsanszk Donyec-medence orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin győzelem

A háború lényegében eldőlt: bejelentették Putyinnak Pokrovszk és Vovcsanszk elfoglalását, szabad az út az oroszok előtt

2025. december 02. 06:57

A közlekedési csomópont elfoglalása lehetővé teszi, hogy az orosz hadsereg elérje a donyecki régió nyugati határait, és aktív támadó műveletekbe kezdjen az egész frontvonalon.

2025. december 02. 06:57
null

Mint kiderült, 

az orosz elnök felkereste az Ukrajnában harcoló orosz erők egyik parancsnokságát, 

ahol jelentették neki a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és a Harkiv megyei Vovcsanszk (Volcsanszk) elfoglalását – a vasárnap esti látogatást hétfő este jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.

„Geraszimov tábornok beszámolt a legfőbb parancsnoknak a Donyecki Népköztársasághoz tartozó Krasznoarmejszk és a Harkov megyei Volcsanszk város felszabadításáról, valamint a csapatok más irányokban végrehajtott támadó műveleteinek eredményeiről” – tette hozzá.

A tájékoztatás értelmében Szolodcsuk tábornok 

beszámolt az elnöknek a Pokrovszk-Mirnohrad (Krasznoarmejszk-Dimitrov) agglomeráció környékén bekerített ukrán fegyveres erők felszámolásának folyamatáról,

 „beleértve Dimitrov város déli részének orosz csapatok általi ellenőrzés alá vonását, valamint a helyzetet Krasznoarmejszkban a város felszabadítása és teljes átvétele után”.

Ivanajev tábornok a Zaporizzsja megyei Huljajpole elfoglalására indított hadműveletről azt mondta, hogy az orosz 5. hadsereg egységei utcai harcokat vívnak a város északkeleti részén.

Az államfő köszönetet mondott a parancsnokoknak és a csapatcsoportosítások személyi állományának sikeres akcióikért, és elrendelte, hogy biztosítsák számukra a megfelelő téli ellátmányt.

A RIA Novosztyi orosz hírügynökség a Pokrovszk-Mirnohrad agglomerációt az ukrán hadsereg nagy fontosságú közlekedési csomópontjának nevezte a Donyec-medencében. 

Elfoglalása a hírügynökség szerint lehetővé teszi, hogy az orosz hadsereg elérje a donyecki régió nyugati határait, és folytassa a támadást Zaporizzsja megyében, valamint hogy később aktív támadó műveletekbe kezdjen az egész frontvonalon.

Vovcsanszk az egyik legfontosabb ukrán védelmi csomópont Harkiv megye keleti részén. Az orosz ellenőrzés alá kerülése jelentősen megnehezíti az ukrán hadsereg logisztikáját ezen a frontszakaszon megteremtve a feltételeit a további előrenyomuláshoz nyugat és délnyugat felé.

(MTI)

Csomorkany
2025. december 02. 08:02
Azért furcsa alternatív valóságban élnek az oroszok. Valahogy azt képzelem, Pokrovszk lakói jól meglettek volna az orosz felszabadítás nélkül.
Chekke-Faint
2025. december 02. 08:02
Nem ért oda a millárod eurót szállító harcikedv egység?
optimista-2
2025. december 02. 07:54
Merz, Macron Starmer Vanmég Lejjebb adott engedélyt a városok elfoglalására ?
gyzoltan-2
2025. december 02. 07:53
Bár nehéz elképzelni, de az orosz katonai sikerek elvezethetnek akár addig is, hogy az USA, a NATO valós béketervet tesz le a tárgyaló asztalra, amely az oroszok részéről is elfogadható... Ez-ideig olyan "béketerveket" szellőztettek, melyek nyilvánvalóan elfogadhatatlanok voltak az oroszok számára... Gyűjtik az alapot, hogy ledobják a Jákob-báránybőrt, az ukrán zászlót, és már nyíltan is, felvállalják háborújukat..! Elképzelhetetlennek tartom, hogy erre Kína is rábólintott volna..! -márpedig... -már többször írtam, hogy bár éppen nem fiatal lévén, egyre reményteljesebb, hogy megérhetem a Messiás eljövetelét, a világ végét... Jó lenne, ha az egyesek, befejeznék a szórakozásukat az emberiséggel.., de nem úgy amint ők akarják, tervezték...
