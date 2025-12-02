Pokrovszk hamarosan orosz kézbe kerülhet – a háború kimenetele múlik az offenzíván
Pokrovszk bukása veszélybe sodorhatja a közeli városokat és a fontos ellátási útvonalakat, ami tovább rontja Ukrajna helyzetét.
A közlekedési csomópont elfoglalása lehetővé teszi, hogy az orosz hadsereg elérje a donyecki régió nyugati határait, és aktív támadó műveletekbe kezdjen az egész frontvonalon.
Mint kiderült,
az orosz elnök felkereste az Ukrajnában harcoló orosz erők egyik parancsnokságát,
ahol jelentették neki a donyecki régióban található Pokrovszk (orosz nevén: Krasznoarmejszk) és a Harkiv megyei Vovcsanszk (Volcsanszk) elfoglalását – a vasárnap esti látogatást hétfő este jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára.
„Geraszimov tábornok beszámolt a legfőbb parancsnoknak a Donyecki Népköztársasághoz tartozó Krasznoarmejszk és a Harkov megyei Volcsanszk város felszabadításáról, valamint a csapatok más irányokban végrehajtott támadó műveleteinek eredményeiről” – tette hozzá.
A tájékoztatás értelmében Szolodcsuk tábornok
beszámolt az elnöknek a Pokrovszk-Mirnohrad (Krasznoarmejszk-Dimitrov) agglomeráció környékén bekerített ukrán fegyveres erők felszámolásának folyamatáról,
„beleértve Dimitrov város déli részének orosz csapatok általi ellenőrzés alá vonását, valamint a helyzetet Krasznoarmejszkban a város felszabadítása és teljes átvétele után”.
Ivanajev tábornok a Zaporizzsja megyei Huljajpole elfoglalására indított hadműveletről azt mondta, hogy az orosz 5. hadsereg egységei utcai harcokat vívnak a város északkeleti részén.
Az államfő köszönetet mondott a parancsnokoknak és a csapatcsoportosítások személyi állományának sikeres akcióikért, és elrendelte, hogy biztosítsák számukra a megfelelő téli ellátmányt.
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség a Pokrovszk-Mirnohrad agglomerációt az ukrán hadsereg nagy fontosságú közlekedési csomópontjának nevezte a Donyec-medencében.
Elfoglalása a hírügynökség szerint lehetővé teszi, hogy az orosz hadsereg elérje a donyecki régió nyugati határait, és folytassa a támadást Zaporizzsja megyében, valamint hogy később aktív támadó műveletekbe kezdjen az egész frontvonalon.
Vovcsanszk az egyik legfontosabb ukrán védelmi csomópont Harkiv megye keleti részén. Az orosz ellenőrzés alá kerülése jelentősen megnehezíti az ukrán hadsereg logisztikáját ezen a frontszakaszon megteremtve a feltételeit a további előrenyomuláshoz nyugat és délnyugat felé.
(MTI)
