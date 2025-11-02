Pokrovszk hamarosan orosz kézbe kerülhet – a háború kimenetele múlik az offenzíván

Nyár közepe óta az orosz hadsereg mindent megtesz, hogy bekerítse Pokrovszk városát. A város keleti és déli peremén az orosz erők előrenyomultak, elfoglalták az utakat, lassan elzárták az utánpótlási vonalakat, és nyomást gyakoroltak az ukrán védelemre.

A Radio Free Europe beszámolója szerint a hónap elején az orosz erőknek sikerült stabilabb támaszpontot kiépíteniük a romokban heverő városban, miközben az ukrán csapatok, akik más északi helyszíneken, például Kupjanszkban is nyomás alatt álltak, nehezen tudták őket visszatartani.

„A pokrovszki helyzet kritikusra fordult, és tovább romlik, amíg már túl késő lesz mindent helyrehozni”

– figyelmeztettek október 29-én a DeepState projekt elemzői, akik kapcsolatban állnak az ukrán hadsereggel.

Az orosz csapatoknak „tavaly nyár elején sikerült behatolniuk Pokrovszkba, de az ukránok visszaverték őket” – mondta az RFE/RL ukrán szolgálatánakPasi Paroinen, a Black Bird Group szervezet finn elemzője.