Az amerikai sajtó értékelése szerint Moszkva ezekkel a fegyverbemutatókkal azt akarja elérni, hogy Washingtont a saját feltételeivel tárgyalóasztalhoz kényszerítse.
Pokrovszk bukása veszélybe sodorhatja a közeli városokat és a fontos ellátási útvonalakat, ami tovább rontja Ukrajna helyzetét.
Nyár közepe óta az orosz hadsereg mindent megtesz, hogy bekerítse Pokrovszk városát. A város keleti és déli peremén az orosz erők előrenyomultak, elfoglalták az utakat, lassan elzárták az utánpótlási vonalakat, és nyomást gyakoroltak az ukrán védelemre.
A Radio Free Europe beszámolója szerint a hónap elején az orosz erőknek sikerült stabilabb támaszpontot kiépíteniük a romokban heverő városban, miközben az ukrán csapatok, akik más északi helyszíneken, például Kupjanszkban is nyomás alatt álltak, nehezen tudták őket visszatartani.
„A pokrovszki helyzet kritikusra fordult, és tovább romlik, amíg már túl késő lesz mindent helyrehozni”
– figyelmeztettek október 29-én a DeepState projekt elemzői, akik kapcsolatban állnak az ukrán hadsereggel.
Az orosz csapatoknak „tavaly nyár elején sikerült behatolniuk Pokrovszkba, de az ukránok visszaverték őket” – mondta az RFE/RL ukrán szolgálatánakPasi Paroinen, a Black Bird Group szervezet finn elemzője.
„Ezúttal szerintem nem valószínű, hogy az ukránok teljesen vissza tudják szorítani őket Pokrovszkból.”
Ukrajna bizonytalan helyzetét hangsúlyozva az ország legfőbb katonai parancsnoka, Olekszandr Sztanyiszlavovics Szirszkij tábornok október 30-án bejelentette, hogy a térségbe utazott.
Pokrovszk Ukrajna keleti Donyeck régiójának közúti és vasúti csomópontja, amelynek háború előtti lakossága mintegy 60 ezer fő volt. A lakosság nagy része mára elmenekült, az összes gyermeket evakuálták, és Szerhij Dobriak, a város katonai közigazgatásának vezetője szerint kevesebb mint 1500 lakos maradt – számolt be a Reuters.
A város egy fontos út mentén fekszik, amelyet az ukrán hadsereg használ más ostromlott keleti előőrsök ellátására, többek között a régóta heves harcok színterévé vált Csasziv Jar városra és a Donyeck régióban fekvő Kostiantynivkára.
Moszkva Ukrajna keleti Donyeck régiójának több mint 70 százalékát ellenőrzi.
Pokrovszk elfoglalása, amelyet az orosz média „Donyeck kapujának” nevez, és a keleti részén fekvő Kostiantynivka, amelyet az orosz erők szintén megpróbálnak bekeríteni, Moszkvának lehetőséget adna arra, hogy észak felé haladjon a Donyeckben fennmaradt két legnagyobb ukrán ellenőrzés alatt álló város, Kramatorszk és Szlovjanszk felé.
Pokrovszk ellenőrzése lehetővé tenné Moszkva számára, hogy tovább zavarja az ukrán ellátási vonalakat a keleti fronton, és fokozza a Csasziv Jar elfoglalására irányuló, régóta folyó hadjáratát, amely magasabban fekvő területen fekszik, és így potenciálisan nagyobb terület ellenőrzését teszi lehetővé.
Az ukrán hadsereg a város fontossága miatt mindent megtesz, hogy megállítsa az orosz offenzívát.
Korábbi jelentések szerint az ukrán katonai hírszerző ügynökség (HUR) különleges műveletet indított légideszant egységek bevonásával Pokrovszkban.
A Reuters október 31-én jelentette, hogy a rajtaütés a hét elején kezdődött, amikor ukrán különleges erők Black Hawk helikopterről szálltak le az orosz drónok által veszélyeztetett területeken. Később, november 1-jén az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy a rajtaütést megakadályozták. „A helikopterről leszálló 11 személy mindegyike meghalt” – állt a Telegramon közzétett bejegyzésben. Ukrajna tagadta ezt.
Az ukrán hadsereg szerint 11 ezer orosz katona koncentrálódott Pokrovsk környékén, hogy bekerítsék a várost – írja a Kyiv Independent. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 27-én újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy az orosz erők számbeli fölényben vannak az ukrán védőkkel szemben, arányuk 8:1.
Moszkvai katonai kórházban tett látogatása során Vlagyimir Putyin orosz elnök azt állította, hogy Pokrovszkt és a Harkiv megyei Kupjanszk várost is körbe zárták az orosz csapatok.
Ahogy Ukrajna védelme Pokrovszkban gyengül, a frusztráció kezd elhatalmasodni az ukrán katonák között a Radio Free Europe beszámolója szerint.
„Szomorú, hogy a teljes körű háború negyedik évének végére még mindig nincs szervezett rendszer a városi területek védelmére – ez már eddig is sokba került nekünk, és továbbra is így van”
– írta egy „Oleks” fedőnevű ukrán tiszt a Telegramon múlt héten.
„Ismételten felvetettem a csoportosítás és a második védelmi vonal hiánya kérdését, ami egységeink bekerítéséhez vezet, de nem hallgatnak ránk” – mondta egy névtelen dandártábornok az Ukrayinska Pravda-nak.
„Nem látom, hogy győzni tudnánk a pokrovszki fronton. Nagyon szomorú”
– mondta egy a fronton harcoló ukrán katona a Current Time-nak, aki szerint az ukrán hadsereg nem rendelkezik megfelelő eszközökkel a harchoz. Elmondta: nincs megfelelő tüzérség, és nincs megfelelő hírszerzés sem.
