Ft
Ft
19°C
11°C
Ft
Ft
19°C
11°C
11. 02.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 02.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
erő torpedó átadó tengeralattjáró Oroszország Vlagyimir Putyin nukleáris fegyver

Retteghet a Nyugat – átadták Putyin legújabb nukleáris szuperfegyverét (VIDEÓ)

2025. november 02. 07:37

Az amerikai sajtó értékelése szerint Moszkva ezekkel a fegyverbemutatókkal azt akarja elérni, hogy Washingtont a saját feltételeivel tárgyalóasztalhoz kényszerítse.

2025. november 02. 07:37
null

Oroszország szombaton bocsátotta vízre legmodernebb atommeghajtású tengeralattjáróját, a Habarovszkot a szeverodvinszkij hajógyárban. 

Az esemény újabb fejezete annak a sorozatnak, amellyel Moszkva nukleáris erejét demonstrálja a világ felé

 – közölte az Index.

Mint írták, az ünnepélyes átadáson Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is megjelent. A rendezvényről a legtöbb orosz politikai Telegram-csatorna is beszámolt.

Az Index orosz forrásokat idézve ismertette, hogy

a Habarovszk egyszerre 12 Poszejidon torpedót képes hordozni. Ezek az autonóm nukleáris fegyverek az orosz állítások szerint a világóceán bármely pontján bevethetők.

Az átadóról készült egyik felvételt alább tekintheti meg:

Ez Moszkva célja a fegyverbemutatókkal

A tudósításokban arra is kitértek, hogy az elmúlt napokban Oroszország tesztelte a Poszejidon torpedót, valamint a Burevestnyik interkontinentális cirkálórakétát is, amely nukleáris meghajtással működik.

Az amerikai sajtó értékelése szerint Moszkva ezekkel a fegyverbemutatókkal azt akarja elérni, hogy Washingtont a saját feltételeivel tárgyalóasztalhoz kényszerítse – írta a lap.

Nyitókép: AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szantofer
•••
2025. november 02. 08:09 Szerkesztve
vi-ktt 2025. november 02. 07:56 És miután az USA visszavonult mind a 850 bázisáról, az oroszok elfoglalják először Európát, aztán meg az egész világot. Így gondoltad?
Válasz erre
1
0
vi-ktt
2025. november 02. 07:56
Az USA visszavonulását kell elérniük mind a 850 külföldi bázisukról! Németország és Olaszország felszabadítását Európában, Japán és Korea felszabadítását a Távol-Keleten és így tovább!
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!