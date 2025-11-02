Retteghet a Nyugat – átadták Putyin legújabb nukleáris szuperfegyverét (VIDEÓ)

Lángba borult Moszkva környéke: ukrán kommandó robbantotta az orosz hadsereg üzemanyagvezetékét (VIDEÓ)
Az amerikai sajtó értékelése szerint Moszkva ezekkel a fegyverbemutatókkal azt akarja elérni, hogy Washingtont a saját feltételeivel tárgyalóasztalhoz kényszerítse.
Oroszország szombaton bocsátotta vízre legmodernebb atommeghajtású tengeralattjáróját, a Habarovszkot a szeverodvinszkij hajógyárban.
Az esemény újabb fejezete annak a sorozatnak, amellyel Moszkva nukleáris erejét demonstrálja a világ felé
– közölte az Index.
Mint írták, az ünnepélyes átadáson Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter is megjelent. A rendezvényről a legtöbb orosz politikai Telegram-csatorna is beszámolt.
Az Index orosz forrásokat idézve ismertette, hogy
a Habarovszk egyszerre 12 Poszejidon torpedót képes hordozni. Ezek az autonóm nukleáris fegyverek az orosz állítások szerint a világóceán bármely pontján bevethetők.
Az átadóról készült egyik felvételt alább tekintheti meg:
A tudósításokban arra is kitértek, hogy az elmúlt napokban Oroszország tesztelte a Poszejidon torpedót, valamint a Burevestnyik interkontinentális cirkálórakétát is, amely nukleáris meghajtással működik.
Az amerikai sajtó értékelése szerint Moszkva ezekkel a fegyverbemutatókkal azt akarja elérni, hogy Washingtont a saját feltételeivel tárgyalóasztalhoz kényszerítse – írta a lap.
