Retteghet a Nyugat – átadták Putyin legújabb nukleáris szuperfegyverét (VIDEÓ)

A tudósításokban arra is kitértek, hogy az elmúlt napokban Oroszország tesztelte a Poszejidon torpedót, valamint a Burevestnyik interkontinentális cirkálórakétát is, amely nukleáris meghajtással működik.

Az amerikai sajtó értékelése szerint Moszkva ezekkel a fegyverbemutatókkal azt akarja elérni, hogy Washingtont a saját feltételeivel tárgyalóasztalhoz kényszerítse – írta a lap.

Nyitókép: AFP