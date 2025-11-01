Ft
11. 01.
szombat
üzemanyagvezeték Moszkva szabotázs robbantás GUR

Lángba borult Moszkva környéke: ukrán kommandó robbantotta az orosz hadsereg üzemanyagvezetékét (VIDEÓ)

2025. november 01. 13:08

Az ukrán hírszerzés újabb mélyütést vitt be az orosz hadigépezetnek: a robbantásról felvétel is készült.

2025. november 01. 13:08
null

Tűzcsóvák és hatalmas robbanás rázta meg Moszkva környékét október 31-én: az ukrán katonai hírszerzés (GUR) bejelentette, hogy

sikeres műveletet hajtott végre orosz területen, amelynek során súlyos károkat okoztak a Kreml hadseregének egyik kulcsfontosságú infrastruktúrájában.

A célpont a „Kolcevoj” (Gyűrű) névre hallgató kőolajtermék-vezeték volt, amely a Moszkva melletti Ramenszkoje körzetében fut, és három különböző üzemanyagtípust szállított – benzint, gázolajat és repülőgép-üzemanyagot.

A GUR tájékoztatása szerint három szállítóvezetéket sikerült egyszerre megsemmisíteni, annak ellenére, hogy a létesítményt drónelhárító háló és fegyveres őrség védte. 

A detonációról videó is készült, amelyen hatalmas lángok és sűrű fekete füstoszlopok láthatók a moszkvai égbolt felett. A robbantás helyszínére az orosz különszolgálatok és javítóegységek már megérkeztek, ám a kár nagysága miatt a helyreállítás hetekig is eltarthat.

A 400 kilométer hosszú Kolcevoj-vezeték stratégiai fontosságú volt az orosz hadsereg számára, hiszen három nagy olajfinomítóból – a rjazanyi, a nyizsnyij novgorodi és a moszkvai finomítókból – szállított üzemanyagot a központi régió katonai egységeinek. 

A vezeték éves kapacitása:

  • 3 millió tonna repülőgép-üzemanyag, 
  • 2,8 millió tonna gázolaj és 
  • 1,6 millió tonna benzin volt 

– vagyis a mostani csapás komoly ellátási zavart okozhat a fronton és az orosz légierőnél is.

Kirill Budanov altábornagy, a GUR vezetője korábban hangsúlyozta, hogy az ilyen célpontok elleni precíziós csapások nagyobb gazdasági hatást érnek el, mint a nemzetközi szankciók. 

„Valójában csapásaink nagyobb hatást értek el, mint a szankciók működése – ez egyszerű matematikai tény” – mondta Budanov. 

Az ukrán hírszerzés közölte:  folytatják a műveleteket orosz területen, mert „minden, ami az orosz hadigépezetet

Nyitólkép: PHILIPPE SCHPILKA / AFP

A robbanásról készült videó itt nézhető meg:

