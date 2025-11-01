Lángba borult Moszkva környéke: ukrán kommandó robbantotta az orosz hadsereg üzemanyagvezetékét (VIDEÓ)

Tűzcsóvák és hatalmas robbanás rázta meg Moszkva környékét október 31-én: az ukrán katonai hírszerzés (GUR) bejelentette, hogy

sikeres műveletet hajtott végre orosz területen, amelynek során súlyos károkat okoztak a Kreml hadseregének egyik kulcsfontosságú infrastruktúrájában.

A célpont a „Kolcevoj” (Gyűrű) névre hallgató kőolajtermék-vezeték volt, amely a Moszkva melletti Ramenszkoje körzetében fut, és három különböző üzemanyagtípust szállított – benzint, gázolajat és repülőgép-üzemanyagot.

A GUR tájékoztatása szerint három szállítóvezetéket sikerült egyszerre megsemmisíteni, annak ellenére, hogy a létesítményt drónelhárító háló és fegyveres őrség védte.

A detonációról videó is készült, amelyen hatalmas lángok és sűrű fekete füstoszlopok láthatók a moszkvai égbolt felett. A robbantás helyszínére az orosz különszolgálatok és javítóegységek már megérkeztek, ám a kár nagysága miatt a helyreállítás hetekig is eltarthat.