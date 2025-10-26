Egészen döbbenetes Donald Tusk kijelentése: elárulta, meddig tarthat ki Ukrajna a csatatéren

Brutális megtorlást ígértek az oroszok Ukrajnának – a Kreml reagált a budapesti békecsúcsra is
A Kreml szerint téves az orosz–amerikai csúcs lemondásáról beszélni, mivel az időpontot még nem véglegesítették.
A lengyel miniszterelnök „keserű elégtételt” érez amiatt, hogy az Oroszországról és a „rendkívül hétköznapi” Putyinról szóló, éveken át hangoztatott figyelmeztetései beigazolódtak.
Lengyelország miniszterelnöke, Donald Tusk a The Sunday Timesnak adott interjúban kijelentette, hogy Ukrajna készen áll még két-három évig harcolni Oroszországgal, de attól tart, hogy a háború akár egy évtizedig is elhúzódhat.
Tusk figyelmeztetett, hogy ha a Kreml megtámadna egy NATO-országot, Nagy-Britannia is célpont lehetne,
miközben szerinte aggasztó, mennyire közömbös a brit közvélemény az orosz fenyegetéssel szemben.
Az Európai Tanács korábbi elnöke elmondta, hogy a lengyel titkosszolgálatok hetente lepleznek le orosz szabotázsakciókat, az illegális migráció súlyos biztonsági kockázatot jelent, az Európai Emberi Jogi Egyezmény reformra szorul, a Brexit történelmi hiba volt, és Lengyelország néhány éven belül megelőzheti az Egyesült Királyságot életszínvonalban.
Zelenszkij elnök arról tájékoztatta Tuskot, hogy reméli, a háború nem tart tíz évig, de Ukrajna készen áll még néhány évnyi harcra.
A lengyel kormányfő szerint Oroszország gazdasága drámai gondokkal küzd, és hosszú távon nem maradhat életképes, de ez Putyint valószínűleg csak agresszívabbá teszi.
Tusk hangsúlyozta, hogy az oroszok nagy bajban vannak, de ez nem jelenti, hogy a Nyugat győz. Egy dologban jobbak nálunk: ők készek harcolni és áldozatot hozni.
A lengyel politikus arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország új hiperszonikus rakétái Fehéroroszországban vagy Kalinyingrádban elhelyezve bármely európai fővárost elérhetnek, beleértve Londont is.
„A fenyegetés globális” – mondta.
Végül Tusk úgy fogalmazott: véget ért az illúziók kora Európában – a kontinensnek szembe kell néznie az erőpolitikával, a határokért és érdekekért vívott küzdelemmel, ha túl akar élni.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP