Egészen döbbenetes Donald Tusk kijelentése: elárulta, meddig tarthat ki Ukrajna a csatatéren

Zelenszkij elnök arról tájékoztatta Tuskot, hogy reméli, a háború nem tart tíz évig, de Ukrajna készen áll még néhány évnyi harcra.

A lengyel kormányfő szerint Oroszország gazdasága drámai gondokkal küzd, és hosszú távon nem maradhat életképes, de ez Putyint valószínűleg csak agresszívabbá teszi.

Tusk hangsúlyozta, hogy az oroszok nagy bajban vannak, de ez nem jelenti, hogy a Nyugat győz. Egy dologban jobbak nálunk: ők készek harcolni és áldozatot hozni.

A lengyel politikus arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország új hiperszonikus rakétái Fehéroroszországban vagy Kalinyingrádban elhelyezve bármely európai fővárost elérhetnek, beleértve Londont is.

„A fenyegetés globális” – mondta.