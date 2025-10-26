Brutális megtorlást ígértek az oroszok Ukrajnának – a Kreml reagált a budapesti békecsúcsra is

Teljesen egyértelműnek nevezte Putyin szavait, és megjegyezte, hogy Ukrajna jelenleg aligha képes maga nagy hatótávolságú rakétákat gyártani, a birtokába került eszközök szerinte brit, német vagy olasz gyártmányúak lehetnek.

Budapesti békecsúcsra is kitért

A Kreml szóvivője ismét elmondta, nem helyes az orosz–amerikai csúcstalálkozó lemondásáról beszélni pusztán amiatt, hogy a találkozó időpontjáról nem volt egyértelmű megállapodás. Oroszország és az Egyesült Államok között szerinte egyetértés van abban, hogy ezt nem lenne jó sokáig halogatni.

„Az elnökök nem találkozhatnak csak a találkozás kedvéért, nem pazarolhatják az idejüket, és ezt nyilvánosan is elmondják” – mondta rámutatva, hogy a felek külügyminisztereiket bízták meg a folyamat előkészítésével.

Peszkov emlékeztetett arra, hogy elsőként Donald Trump amerikai elnök vetette fel: egyelőre nincs értelme a csúcstalálkozót megtartani, és – mint mondta – Putyin egyetértett vele.