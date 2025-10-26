Ft
10. 26.
vasárnap
város Putyin Burevesztnyik lakos hadsereg katona

Egyedülálló orosz szuperfegyvert teszteltek – Putyin szerint ilyennel senki más nem rendelkezik

2025. október 26. 12:40

A Burevesztnyik hiperszonikus fegyver teszteléséről tett jelentést az orosz vezérkari főnök.

2025. október 26. 12:40
null

Tesztelték a Burevesztnyik hiperszonikus, pilóta nélküli manőverező repülőgépet október 21-én – jelentette Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Vlagyimir Putyin elnöknek vasárnap egy vezetési ponton. Geraszimov szerint a Burevesztnyik 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, és ez nem a teljesítményének végső határa.

A rakéta repülése során az összes előírt vertikális és horizontális manővert végrehajtották, ezzel demonstrálva a rakéta kiváló képességeit a rakétavédelmi és légvédelmi eszközök kijátszásában"

– mondta a hadseregtábornok az orosz médiában bemutatott videófelvéltel szerint.

Putyin azt hangoztatta, hogy az orosz hadászati támadó erők eheti gyakorlata során perspektivikus fegyverzetmintákat teszteltek. Mint mondta, Oroszország vezető szerepet tölt be világon a nukleáris elrettentés terén.

Közölte, hogy a Burevesztnyik tesztelésének legfontosabb céljai megvalósultak, de még sok a tennivaló a hadrendbe állításáig. Hozzátette, hogy a nukleáris energiával meghajtott „szárnyas rakéták” egyedülálló fegyverek, amilyenek a világon senki másnak nincsnek.

Meg kell határozni a (Burevesztnyik) lehetséges alkalmazási módjait, és el kell kezdeni az infrastruktúra előkészítését ennek a fegyvernek a haderőnkben való elhelyezéséhez

– nyilatkozott,

A Burevesztnyik (Viharmadár) nukleáris meghajtású interkontinentális manőverező repülőgép egyike a hiperszonikus fegyvereknek, amelyek fejlesztéséről az orosz elnök 2018. március 1-jén tett először nyilvános bejelentést.

Geraszimov az ukrajnai háború állásáról azt jelentette, hogy a donyecki régióban Pokrovszk (oroszul: Krasznoarmejszk) és Mirnohrad (Dimitrov) környékén befejeződött az ellenség bekerítése, 5500 ukrán katonát blokkolva. Mint mondta, az orosz erők az Oszkil folyó gázlóját birtokba véve körbevették Kupjanszk várost is, benne mintegy ötezer ukrán katonával. A tábornok szerint az orosz hadsereg emellett 70 százalékban ellenőrzése alá vonta Vovcsanszkot, és befejezésükhöz közelednek a Jampilért vívott harcok is.

Putyin megjegyezte, hogy az ukrán katonáknak nem könnyű megadniuk magukat, mert a sajátjaik hátba lövik őket, ugyanakkor az orosz hadseregre nagy munka vár a bekerített ukrán fegyveres erők felszámolásában. Felhívta a figyelmet arra, hogy a foglyokkal a törvények és a nemzetközi jog szerint kell bánni.

Az orosz hadsereg történelmileg mindig irgalommal bánt a legyőzött ellenséggel. És ebből fogunk kiindulni

– hangsúlyozta.

Az elnök utasítást adott arra, hogy segítsék a helyi lakosokat a biztonságos helyre való evakuálásban, miközben „megtisztítják” a területeket az ukrán fegyveres erőktől.

(MTI)

