Egyedülálló orosz szuperfegyvert teszteltek – Putyin szerint ilyennel senki más nem rendelkezik

Tesztelték a Burevesztnyik hiperszonikus, pilóta nélküli manőverező repülőgépet október 21-én – jelentette Valerij Geraszimov, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöke Vlagyimir Putyin elnöknek vasárnap egy vezetési ponton. Geraszimov szerint a Burevesztnyik 15 óra alatt 14 ezer kilométert tett meg, és ez nem a teljesítményének végső határa.

A rakéta repülése során az összes előírt vertikális és horizontális manővert végrehajtották, ezzel demonstrálva a rakéta kiváló képességeit a rakétavédelmi és légvédelmi eszközök kijátszásában"

– mondta a hadseregtábornok az orosz médiában bemutatott videófelvéltel szerint.

Putyin azt hangoztatta, hogy az orosz hadászati támadó erők eheti gyakorlata során perspektivikus fegyverzetmintákat teszteltek. Mint mondta, Oroszország vezető szerepet tölt be világon a nukleáris elrettentés terén.

Közölte, hogy a Burevesztnyik tesztelésének legfontosabb céljai megvalósultak, de még sok a tennivaló a hadrendbe állításáig. Hozzátette, hogy a nukleáris energiával meghajtott „szárnyas rakéták” egyedülálló fegyverek, amilyenek a világon senki másnak nincsnek.