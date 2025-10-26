Magánaudiencián fogadja Orbán Viktort XIV. Leó pápa

„Ez egy SÁTÁNI figura! Az a terve, hogy Orbán Viktor akar lenni" – Bencsik András a Hotel Lentulaiban
Bencsik András őszintén beszélt a Hotel Lentulaiban Orbán Viktor gesztusáról, a Békemenet jelentőségéről és a jobboldal lelkiállapotáról.
A katolikus egyházfő hétfőn fogadja majd a magyar miniszterelnököt.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.
A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra' John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.
Nyitókép: Tiziana FABI / AFP
