Ukrajna liberális dán Magyarország fenyegetés vétójog Orbán Viktor miniszter

„Felszólítom Magyarországot!” – Ukrajna uniós csatlakozása miatt zsarolná hazánkat a dán miniszter

2025. november 01. 12:03

Ukrajnával együtt Európa egyik legfejlettebb hadiipari bázisát hívjuk meg az EU-ba – vélik a dánok.

2025. november 01. 12:03
null

Éles kritikát fogalmazott meg Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere Orbán Viktor és a magyar kormány uniós vétópolitikájával szemben. A politikus a liberális ALDE párt brüsszeli kongresszusán adott interjút az ukrán Telegrafnak, amelyben kijelentette: „Orbán érvelése abszurd”, és 

felszólította Magyarországot, hogy vagy a jelenlegi, vagy egy új kormány vonja vissza a vétót Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban.

Bjerre szerint Ukrajna készen áll a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, hiszen a jogharmonizációs vizsgálat lezárult, és 26 tagállam már támogatja a folyamat megnyitását. 

„A magyar vétó viszont az útban áll” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezzel a döntéssel Budapest „visszaél a vétójogával”. 

A miniszter elismerte, hogy a dán elnökség alatt sem sikerült áttörést elérni, 

de hangsúlyozta, hogy az uniós intézmények továbbra is technikai szinten dolgoznak a dokumentumok előkészítésén, hogy a tárgyalások azonnal elindulhassanak, amint a blokkolás megszűnik.

A dán miniszter külön is reagált arra az érvelésre, miszerint Magyarország a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete miatt vétózik. „Ukrajna már sokat tett ezen a téren – Marta Kos bővítési biztos személyesen is találkozott a magyar közösséggel, akik valójában támogatják az uniós integrációt” – mondta Bjerre. 

A miniszter szerint, ha Budapestnek valóban jogos aggályai vannak, azokat párbeszéd útján is meg lehet oldani.

Bjerre arról is beszélt, hogy a dán kormány támogatja az uniós döntéshozatal reformját, beleértve az egyhangúság elvének részleges megszüntetését.

„Ha Európa erős akar lenni, képesnek kell lennie gyorsan és egységesen reagálni. A minősített többségi szavazás bevezetése elkerülhetetlen” – fogalmazott, hozzátéve: korábban ő maga is óvatos volt ezzel kapcsolatban, de a jelenlegi geopolitikai helyzet új megközelítést igényel. 

Példaként a szankciós döntéseket említette, amelyek szerinte nem igényelnének teljes egyhangúságot.

A legélesebb kijelentése azonban Orbán Viktor nyilatkozataira reagált: 

Amikor azt mondja (Orbán - a szerk.), nem akarja meghívni a háborút az EU-ba, az abszurd. Ukrajnával együtt Európa egyik legfejlettebb hadiipari bázisát hívjuk meg az EU-ba.” 

A dán miniszter szerint Ukrajna technológiai és gazdasági potenciálja nem veszélyt, hanem stratégiai előnyt jelent az Unió számára. Bjerre végül úgy fogalmazott, hogy Magyarországon a kormányváltás lehet az egyetlen módja a vétó visszavonásának, de reméli, hogy a jelenlegi vezetés is belátja: az uniós egység feláldozása nem szolgálja sem Magyarország, sem Európa érdekeit.

Nyitókép: Thomas Traasdahl / AFP

