„Felszólítom Magyarországot!” – Ukrajna uniós csatlakozása miatt zsarolná hazánkat a dán miniszter

Éles kritikát fogalmazott meg Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere Orbán Viktor és a magyar kormány uniós vétópolitikájával szemben. A politikus a liberális ALDE párt brüsszeli kongresszusán adott interjút az ukrán Telegrafnak, amelyben kijelentette: „Orbán érvelése abszurd”, és

felszólította Magyarországot, hogy vagy a jelenlegi, vagy egy új kormány vonja vissza a vétót Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatban.

Bjerre szerint Ukrajna készen áll a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, hiszen a jogharmonizációs vizsgálat lezárult, és 26 tagállam már támogatja a folyamat megnyitását.

„A magyar vétó viszont az útban áll” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ezzel a döntéssel Budapest „visszaél a vétójogával”.