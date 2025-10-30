Igaz-e hogy az Orbán-kormány nem Magyarországot és az EU-t, hanem Putyint és Trumpot képviseli?

Techet Péter, a bécsi Duna régió és Közép-európai Intézet kutatója a KlikkTV Tíz című műsorában Bolgár Györgynek elmondta, hogy a szuverenitást az Európai Unió szintjén kellene építeni, és nem nemzetállami alapon. Úgy véli, hogy a szuverenisták, így elsősorban Orbán Viktor, az Uniót gyengítik, ezzel pedig Kína, Oroszország és az Egyesült Államok érdekeit szolgálják – olvasható a Faktum új elemzésében.

Szerinte a közép-európai nemzeti identitásokat ideje meghaladni, és a szuverenisták valójában külső érdekeket képviselnek. Ezzel a markánsan föderalista felfogással szemben áll az az érvelés, amely szerint az EU nem lehet önálló szuverén állam, hanem a tagállamok által átruházott hatásköröket gyakorló együttműködés.

Az integráció legsikeresebb időszakai éppen azok voltak, amikor a tagállamok vitathatatlan szuverenitással az egységes piac elmélyítésére koncentráltak, nem pedig ideológiai elvárások kikényszerítésére.

Techet kiindulópontja a Habsburg-térség történelmi tapasztalatain alapul, és arra figyelmeztet, hogy Európa ne süllyedjen identitásháborúkba. Ebből azonban nem feltétlenül következik, hogy a nemzeti identitásokat meg kell haladni, és az EU szintjén kell szuverenitást növelni. Az alapító szerződések világosan meghatározzák a hatáskör-átruházás elvét, és kimondják, hogy az EU csak a tagállamok által ráruházott területeken járhat el. A szubszidiaritás és az arányosság elve korlátozza az uniós fellépést, és minden, ami nem tartozik kifejezetten az Unióhoz, a tagállamoknál marad a TEU 5. cikke alapján.