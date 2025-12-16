Rekordot döntött a zöldkötvénypiac, de még messze a siker 

Ütemes növekedés

A Climate Bonds Initiative pár hónapja közzétett adatai szerint a GSS+-kötvények állománya 15 év alatt 2 milliárdról tehát, mint a bevezetőben említettük, több mint 6 ezermilliárd dollárra emelkedett. Sean Kidney, a szervezet vezérigazgatója és egyik alapítója kiemelte, hogy ezt a mérföldkövet mindössze 14 hónappal az 5 ezermilliárd után érték el, sőt a piac növekedési üteme tovább gyorsul.

A legutóbbi lökést Kína első, a londoni piacon kiadott szuverén zöldkötvénye adta, de a vállalatok is rendkívül aktívak: ebben az évben az új kibocsátások több mint 40 százaléka cégekhez kötődött.

Idén Kína toronymagasan az első

A kibocsátási rangsor élén az ázsiai csendes-óceáni régió áll, azon belül is eddig az idén Kína számított a legnagyobb kötvénykiadónak. Az Energydigital.com elemzése szerint a kínai állami és vállalati szereplők aktivitása döntő szerepet játszott abban, hogy a globális piac átlépje a már említett 6 ezermilliárd dolláros határt.