nicolás maduro Kínai Népköztársaság egyesült államok washington szuverenitás

Kína felszólította az USA-t: „Azonnal engedjék szabadon Madurót!”

2026. január 04. 13:42

A kínai külügyminisztérium nyilatkozata szerint a nemzetközi közösségnek az ENSZ alapelveivel összhangban kell fellépnie, és el kell utasítania az egyoldalú erőalkalmazást, amely precedenst teremthet más államok szuverenitásának megsértésére.

2026. január 04. 13:42
null

Kína felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest, valamint szüntessen meg minden, a venezuelai kormány megbuktatására irányuló lépést.

A pekingi külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fellépés súlyosan sérti a nemzetközi jogot, az államok közötti kapcsolatok alapelveit és az ENSZ Alapokmányát. Kína egyúttal követeli, hogy Washington garantálja Maduro és felesége személyes biztonságát, és párbeszéd és tárgyalás útján rendezze a konfliktust.

A kínai külügyminisztérium nyilatkozata szerint a nemzetközi közösségnek az ENSZ alapelveivel összhangban kell fellépnie, és el kell utasítania az egyoldalú erőalkalmazást, amely precedenst teremthet más államok szuverenitásának megsértésére.

Az észak-koreai kormány „erőteljesen elítélte” és „a szuverenitás megsértése legsúlyosabb formájának” nevezte a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető amerikai katonai csapást – jelentette vasárnap a KCNA észak-koreai hírügynökség szöuli ismertetések szerint.

A phenjani külügyminisztérium nyilatkozata szerint az eset „újból világosan megerősíti az Egyesült Államok gaz és brutális természetét, amelynek hosszú ideje oly gyakran tanúja a nemzetközi közösség”. A nyilatkozat felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy ismerje el a venezuelai helyzet „súlyosságát”, és tiltakozzon „más országok szuverenitásának az Egyesült Államoktól megszokott megsértése” ellen.

(MTI)

Fotó: Juan BARRETO / AFP

