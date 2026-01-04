Trump lecsapott Venezuelában: mit lép Putyin? – Demkó Attila a Stratégában

Szlovák fordulat? Fico nekiment Amerikának, miközben dollármilliárdos üzletre készülnek – és ezzel kényelmetlen helyzetbe hozta Von der Leyenéket is
Váratlanul éles hangnemben üzent Amerikának a szlovák kormányfő.
Donald Trump beavatkozott Venezuelában: egy amerikai akció keretében elfogták Maduro elnököt.
Hosszas politikai üzengetést követően Donald Trump beavatkozott Venezuelában: egy amerikai akció keretében elfogták Maduro elnököt. De miért volt erre szükség? Miért most? Mi következik: gyors lezárás vagy elhúzódó válság? Milyen következtetést vonnak le az oroszok és a kínaiak: Putyin vérszemet kap Ukrajnában, Hszi elnök pedig Tajvanon? Vagy épp ellenkezőleg: senki nem meri megkérdőjelezni többé az amerikai érdekeket? Milyen hatással lesz ez az orosz-ukrán háborúra és a békefolyamatra? A Stratéga különkiadásában ezekről a kérdésekről beszélgettünk Demkó Attilával az NKE John Lukács Intézetének vezetőjével.
Ezt is ajánljuk a témában
Váratlanul éles hangnemben üzent Amerikának a szlovák kormányfő.
A teljes műsor itt tekinthető meg: