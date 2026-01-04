Szlovák fordulat? Fico nekiment Amerikának, miközben dollármilliárdos üzletre készülnek – és ezzel kényelmetlen helyzetbe hozta Von der Leyenéket is

egy kis ország miniszterelnökeként kötelessége határozottan elutasítani a nemzetközi jog ilyen jellegű felrúgását.

Emlékeztetett arra, hogy korábban is hasonló álláspontot képviselt az iraki háború, Koszovó státusza, az ukrajnai orosz katonai fellépés, valamint a gázai konfliktus kapcsán.

Nyilatkozatában külön kitért arra is, hogy kíváncsian várja az Európai Unió reakcióját a venezuelai támadásra:

szerinte az EU vagy következetesen elítéli az amerikai katonai erő alkalmazását, vagy ismét „farizeus” módon kettős mércét alkalmaz.

A kijelentések azért is keltettek meglepetést, mert Szlovákia közben éppen történelmi jelentőségű energetikai megállapodásra készül az Egyesült Államokkal.