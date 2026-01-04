Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
robert fico európai unió Venezuela egyesült államok donald trump

Szlovák fordulat? Fico nekiment Amerikának, miközben dollármilliárdos üzletre készülnek – és ezzel kényelmetlen helyzetbe hozta Von der Leyenéket is

2026. január 04. 08:07

Váratlanul éles hangnemben üzent Amerikának a szlovák kormányfő.

2026. január 04. 08:07
null

Robert Fico szombaton közzétett nyilatkozata komoly hullámokat vetett: a szlovák miniszterelnök a venezuelai események kapcsán nyíltan bírálta az Egyesült Államok katonai fellépését, és azt a második világháború utáni világrend felbomlásának újabb bizonyítékaként értékelte. 

Szerinte a nemzetközi jog egyre kevésbé érvényesül, az ENSZ Biztonsági Tanács felhatalmazása nélkül alkalmazott katonai erő pedig azt mutatja, hogy a nagyhatalmak ma már következmények nélkül teszik, amit saját érdekeik diktálnak.

Fico hangsúlyozta: 

egy kis ország miniszterelnökeként kötelessége határozottan elutasítani a nemzetközi jog ilyen jellegű felrúgását. 

Emlékeztetett arra, hogy korábban is hasonló álláspontot képviselt az iraki háború, Koszovó státusza, az ukrajnai orosz katonai fellépés, valamint a gázai konfliktus kapcsán. 

Nyilatkozatában külön kitért arra is, hogy kíváncsian várja az Európai Unió reakcióját a venezuelai támadásra: 

szerinte az EU vagy következetesen elítéli az amerikai katonai erő alkalmazását, vagy ismét „farizeus” módon kettős mércét alkalmaz.

A kijelentések azért is keltettek meglepetést, mert Szlovákia közben éppen történelmi jelentőségű energetikai megállapodásra készül az Egyesült Államokkal. 

A tervek szerint a szlovák kormány még idén aláírhatja azt az atomerőművi beruházásról szóló szerződést, amely az ország valaha volt legnagyobb projektje lehet, és érdemi elmozdulást jelentene a hagyományosan orosz orientációjú nukleáris együttműködéstől.

Mindez különösen érdekes annak fényében, hogy Fico korábban többször is elismerően beszélt Donald Trump politikai stílusáról és az „Amerika az első” megközelítésről. 

A venezuelai események azonban láthatóan átléptek egy határt a szlovák kormányfőnél: 

most először fordult elő, hogy nyílt és kíméletlen kritikát fogalmazott meg Washingtonnal szemben, még akkor is, amikor a két ország kapcsolatai gazdasági szempontból soha nem látott szintre készülnek lépni.

Nyitókép: Martin Bertrand / AFP

