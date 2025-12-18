Milliárdokat érő javaslat egy Nobel-díjas vezetőtől – megvan az idei év legnagyobb nyertese (X)

A HUN-REN finanszírozását nem csak tervezhetővé tettük ezzel, de a szerződésben azt is rögzítettük, hogy 2027-ig több mint kétszeresére is emeljük a kutatóhálózat éves büdzséjét: a korábbi 41 milliárd forintról 90 milliárd forint fölé nő a finanszírozás. Ez összességben azt jelenti, hogy a következő 6 évben – pályázatok és ipari bevételek nélkül – 523 milliárd forint áll a kutatóhálózat rendelkezésére. Ezt azonban szigorú teljesítményelvárásokhoz kötöttük: fokozódó eredményeket várunk el a tudományos teljesítményben, a nemzetközi együttműködésekben (különösen az USA-val és Kínával), a kutatói utánpótlás nevelésben és nem utolsó sorban az innovációban. Minden második forintot a HUN-REN a jövőben teljesítményhez kapcsolt módon kap meg. A finanszírozásbővítés mellett elindítottunk egy 26 milliárd forintos kutatási infrastruktúra fejlesztési pályázatot is, hogy modernizáljuk a kutatási eszközöket és berendezéseket a kutatóhálózatban.

Van a magyar tudományos ökoszisztémában HUN-REN és vannak egyetemek. Hogyan kapcsolódik ezekhez az ÉLVONAL Alapítvány?

A világban óriási küzdelem zajlik a legtehetségesebb kutatókért, innovátorokért. Az az ország, ami ebben a versenyben lemarad, az hosszútávon szenved nagyon jelentős versenyképességi hátrányt. Elemi érdekünk, hogy ne csak hogy megtartsuk itthon a tehetségeinket, de ide csábítsuk a világ minden tájáról a tehetségeket. Erre a kihívásra reagálva Krausz professzor úr azzal a javaslattal állt a Kormány elé idén tavasszal, hogy

hozzunk létre egy olyan szervezetet, ami a világ minden tájáról képes Magyarországra vonzani a legkiválóbb tudósokat – legyenek külföldön élő magyarok vagy nem magyarok.

Szervezzünk köréjük tudásközpontokat és kapcsoljuk őket össze a magyar egyetemekkel és a HUN-REN-nel, valamint a legtehetségesebb hazai kutatókkal és fiatalokkal. Az ÉLVONAL program tehát nem csak csúcskutatással, de tudományos tehetséggondozással is foglalkozik. Ennek a szervezeti keretére pedig egy alapítványi formát javasolt, hiszen ahhoz, hogy egy kiváló kutatót meg tudjunk nyerni, legalább 10 éves időtávon szükséges számára perspektívát kínálnunk. Ilyen hosszú távú programokat az állami rendszerek – mint hazánkban az NKFIH – óhatatlanul nem tudnak kezelni, mert az éves költségvetési tervezés ezt nem teszi lehetővé. Az ÉLVONAL Alapítvánnyal – a HUN-REN-hez hasonlóan – 25 éves időszakra állapodunk meg, 6 éves finanszírozási ciklusokkal. Rendkívül büszkék vagyunk arra a világon egyedülálló szervezetre, ami létrejött idén, hiszen négy Nobel-díjas és egy Abel-díjas (ezt szokták a matematikai Nobelnek is nevezni) professzor vezetésével kezdte meg működését az ÉLVONAL Alapítvány. Hangsúlyozom, hogy nem új silókat hozunk létre: a tudásközpontok szervesen fognak kapcsolódni a hazai egyetemeken és a HUN-REN-ben működő kutatói műhelyekhez. A következő években közös terveink alapján 75 új, világszinten is vezető tudásközpont épülhet fel, amelyekből számos Deep Tech vállalkozás nőhet ki, erősítve a magyar gazdaság versenyképességét.