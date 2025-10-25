Ft
koordináció társadalom innováció történelem

A digitális korszak az evolúció legújabb szelekciós kísérlete lehet – állítja egy orosz származású gondolkodó

2025. október 25. 18:49

A történelem matematikai alapon modellezhető, az ideológiák egy-egy okra vezetik vissza a változásokat, ám a valóságban minden fordulat több tényező együttállására vezethető vissza. Peter Turchin új könyvéről.

2025. október 25. 18:49
null
Böszörményi-Nagy Gergely
Böszörményi-Nagy Gergely

A különc tudós Peter Turchin munkásságáról már több alkalommal írtam. A Bécsben élő orosz–amerikai koponya – biológus létére – a történelemtudomány fenegyereke. Édesapja, Valentin Turchin a mesterséges intelligencia korai teoretikusaként, az emberiséget a gépekkel közös hálózatba szervező „globális agy” kiötlőjeként vált ismertté, fia pedig azzal foglalkozik, hogy a számadatokból (big data) kinyert mintázatok alapján elemezze a Homo sapiens történetét. A 2024-es Brain Baron vendégeskedő Turchin idén publikálta legújabb kötetét The Great Holocene Transformation (a nagy holocén átalakulás) címmel. 

Szerzőnk most átfogó elméletet állít fel arról, hogy miért léteznek a nagy, komplex társadalmak, miért alakultak ki a holocén korszakban (az utolsó jégkorszak óta eltelt mintegy tízezer évben), és mit sejthetünk a fennmaradásukról. A kérdést így is feltehetjük: szükségszerű volt-e a léptékváltás, ami a törzsi világból a metropoliszok világába repítette az embert, s fenntarthatók-e a mai léptékeink? 

Turchin hatalmas, összehasonlító célú adatbázist hozott létre régészeti, demográfiai és intézményi változókból. Arra vállalkozik, hogy különféle adatokat (mezőgazdasági termelékenység, technológiai fejlődés, versengésintenzitás) kombinálva modellezze, mely tényezők okozzák, s hogyan a társadalmi komplexitás növekedését. A divatos ideológiák egy-egy okra, például az osztályharcra vezetik vissza a történelem nagy folyamatait, Turchin viszont azt vizsgálja, hogy a különféle tényezők hogyan hatnak egymásra, milyen körülmények – például háborús fenyegetettség, a természeti erőforrások elapadása, a katonai innovációk terjedése – indítják el a változásokat. Szerinte az emberiség történetének központi kérdése nem az, hogy mikor fedeztük fel a tüzet vagy a kereket, hanem az, hogyan váltunk képessé együttműködni idegenek millióival. 

