Ukrajna döntött, és azonnali tilalmat rendelt el; Brüsszelben végre a homlokukra csaptak; így halt meg a valóságban Hunyadi János

Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink egyesével több mint 150 ezres olvasottságot értek el, volt olyan, ami 200 ezer olvasónál is többet érdekelt. Íme a gyűjtésünk március legolvasottabb cikkeiből!

Kiderült, melyik ünnepi rendezvényen voltak a legtöbben március 15-én

A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy országszerte rendkívüli esemény nélkül, a legnagyobb rendben zajlottak a március 15-i rendezvények – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton a Facebook-oldalán.