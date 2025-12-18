Ukrajna döntött, és azonnali tilalmat rendelt el; Brüsszelben végre a homlokukra csaptak; így halt meg a valóságban Hunyadi János

Kiderült, melyik ünnepi rendezvényen voltak a legtöbben március 15-én
Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség szombaton 18 óráig országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította.
Nemzeti ünnep, ukrajnai háború és a mindent letaroló Hunyadi-sorozat mögött rejlő igazság – mutatjuk az idei év márciusának legnépszerűbb írásait a Mandineren! Cikkeinkre egyenként több mint 150 ezer ember volt kíváncsi!
Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink egyesével több mint 150 ezres olvasottságot értek el, volt olyan, ami 200 ezer olvasónál is többet érdekelt. Íme a gyűjtésünk március legolvasottabb cikkeiből!
A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy országszerte rendkívüli esemény nélkül, a legnagyobb rendben zajlottak a március 15-i rendezvények – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton a Facebook-oldalán.
Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség szombaton 18 óráig országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. Hozzátette, a kedvezőtlen időjárás ellenére is több tízezren vettek részt a nemzeti ünnep központi programjain.
A legtöbben a Nemzeti Múzeumnál tartott ünnepségen voltak, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet”
– olvasható a bejegyzésben. A Nyitott Parlament program keretében 10 és 18 óra között közel hatezren látogattak el az Országházba, ahol a Szent Korona mellett a Díszlépcsőházat és a Kupolacsarnokot is ingyenesen tekinthették meg az érdeklődők – zárta bejegyzését az államtitkár.
Ezt is ajánljuk a témában
Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség szombaton 18 óráig országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította.
Európának szüksége van egy „kritikus vegyi anyagokról szóló törvényre”, amely azonosítja a stratégiai fontosságú molekulákat és Európában tartja a gyártásukat – sürgette Franciaország és hét szövetséges ország közös dokumentumban.
Az Euractiv cikke alapján a dokumentum megállapítja, hogy a vegyipar masszív versenyképességi válságban van, ennek okai a magas energia- és alapanyagköltségek, valamint a harmadik országokból származó gyártók által gerjesztett kemény és olykor tisztességtelen verseny.
Ezt is ajánljuk a témában
Új törvényre van szüksége az Uniónak.
Miközben a vezetők Párizsban találkoznak, hogy megtervezzék a kontinens védelmét, számos európai ország pénzkötegeket küld a hadviselő Kremlnek a kényelmes olajért és gázért cserébe – írja az Euractiv, amely egy agytrösztre hivatkozva megállapította, hogy az EU 2024-ben 21,9 milliárd eurót tett az orosz kasszába, a gázimport pedig 18 százalékkal nőtt az előző évhez képest.
A magyarellenes brüsszeli lap megjegyezte, Magyarország és Szlovákia a szokásos gyanúsítottak, de Franciaország sem képes elzárni az orosz gázcsapot és Olaszország volt a legnagyobb orosz gázimportőr 2024-ben.
Ukrajna tilalmat rendelt el az állatok és állati eredetű termékek Magyarországról történő behozatalára – közölte az Unian.
Az ukrán lap szerint
a döntést a ragadós száj- és körömfájás terjedésének veszélye indokolta.
Ukrajna Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Állami Szolgálata közölte, hogy a fokozott ellenőrzési és megelőző intézkedések segítenek megvédeni az ukrán állattenyésztési ágazatot a veszélyes vírustól, ezért megtiltotta a következők behozatalát Ukrajnába: ragadós száj- és körömfájás vírusára fogékony állatok; genetikai anyagok; fogékony fajokból származó nyersanyagok és állati termékek.
Ezt is ajánljuk a témában
Félnek a veszélyes vírus miatt.
A Hunyadi című sorozat ismét reflektorfénybe állította a törökverő hadvezért, akit időről időre felfedez magának a világ. Nem véletlen, hogy az 1860-as években keserűvíz márkát neveztek el róla Magyarországon, ráadásul a Hunyadi János gyógyvizet ma is palackozzák. A most debütáló filmben Kádár L. Gellért egy erős, izmos, sármos Hunyadit állít elénk, ám arról nincs feljegyzés, hogy a valóságban is ilyen volt e a törökverő.
A korabeli ábrázolások alapján átlagos testalkatú volt, és semmiképpen sem úgy nézett ki, mint egy hős viking.
Hunyadi János történelmi nagyságához jobban illett volna, ha egy törökökkel vívott csatában veszti életét, ám a valóságban betegség ragadta el.
1456. augusztus 11-én ugyanis pestisjárvány tört ki a nándorfehérvári katonai táborban, amely Hunyadi halálát is okozta. A pestisjárvány nem volt ritka a középkori Magyarországon, 1456-ban és 1457-ben is sok ember halálát okozta.
Ezt is ajánljuk a témában
A törökverő hadvezér nem volt erős testalkatú, de annál nagyobb taktikus.
Nyitókép: Lisi Niesner / POOL / AFP