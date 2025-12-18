Ft
12. 18.
csütörtök
hunyadi jános magyarország orosz-ukrán háború történelem eu

Ukrajna döntött, és azonnali tilalmat rendelt el; Brüsszelben végre a homlokukra csaptak; így halt meg a valóságban Hunyadi János

2025. december 18. 13:03

Nemzeti ünnep, ukrajnai háború és a mindent letaroló Hunyadi-sorozat mögött rejlő igazság – mutatjuk az idei év márciusának legnépszerűbb írásait a Mandineren! Cikkeinkre egyenként több mint 150 ezer ember volt kíváncsi!

2025. december 18. 13:03
null

Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink egyesével több mint 150 ezres olvasottságot értek el, volt olyan, ami 200 ezer olvasónál is többet érdekelt. Íme a gyűjtésünk március legolvasottabb cikkeiből! 

Kiderült, melyik ünnepi rendezvényen voltak a legtöbben március 15-én

A nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy országszerte rendkívüli esemény nélkül, a legnagyobb rendben zajlottak a március 15-i rendezvények – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szombaton a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán tájékoztatása szerint a rendőrség szombaton 18 óráig országosan csaknem 400 rendezvény békés lebonyolítását biztosította. Hozzátette, a kedvezőtlen időjárás ellenére is több tízezren vettek részt a nemzeti ünnep központi programjain.

A legtöbben a Nemzeti Múzeumnál tartott ünnepségen voltak, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mondott beszédet”

– olvasható a bejegyzésben. A Nyitott Parlament program keretében 10 és 18 óra között közel hatezren látogattak el az Országházba, ahol a Szent Korona mellett a Díszlépcsőházat és a Kupolacsarnokot is ingyenesen tekinthették meg az érdeklődők – zárta bejegyzését az államtitkár.

Ukrajna döntött és azonnali tilalmat rendelt el: megvédi magát a magyaroktól

Ukrajna tilalmat rendelt el az állatok és állati eredetű termékek Magyarországról történő behozatalára – közölte az Unian.

Az ukrán lap szerint 

a döntést a ragadós száj- és körömfájás terjedésének veszélye indokolta.

Ukrajna Élelmiszer-biztonsági és Fogyasztóvédelmi Állami Szolgálata közölte, hogy a fokozott ellenőrzési és megelőző intézkedések segítenek megvédeni az ukrán állattenyésztési ágazatot a veszélyes vírustól, ezért megtiltotta a következők behozatalát Ukrajnába: ragadós száj- és körömfájás vírusára fogékony állatok; genetikai anyagok; fogékony fajokból származó nyersanyagok és állati termékek.

Így halt meg a valóságban Hunyadi János, a nagy sikerű sorozat főszereplője!

A Hunyadi című sorozat ismét reflektorfénybe állította a törökverő hadvezért, akit időről időre felfedez magának a világ. Nem véletlen, hogy az 1860-as években keserűvíz márkát neveztek el róla Magyarországon, ráadásul a Hunyadi János gyógyvizet ma is palackozzák. A most debütáló filmben Kádár L. Gellért egy erős, izmos, sármos Hunyadit állít elénk, ám arról nincs feljegyzés, hogy a valóságban is ilyen volt e a törökverő.

A korabeli ábrázolások alapján átlagos testalkatú volt, és semmiképpen sem úgy nézett ki, mint egy hős viking. 

Hunyadi János történelmi nagyságához jobban illett volna, ha egy törökökkel vívott csatában veszti életét, ám a valóságban betegség ragadta el. 

1456. augusztus 11-én ugyanis pestisjárvány tört ki a nándorfehérvári katonai táborban, amely Hunyadi halálát is okozta. A pestisjárvány nem volt ritka a középkori Magyarországon, 1456-ban és 1457-ben is sok ember halálát okozta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Lisi Niesner / POOL / AFP

 

