Orbán Viktor és Donald Trump másik polcra tette Magyarországot: tíz éve láttuk ilyennek a forintot, és ez csak a jéghegy csúcsa

Az Index arról ír, hogy a magyar fizetőeszköz ezen a héten másfél éves csúcsra erősödött,

az euróval szembeni árfolyam a 385-ös szint alá menetelt

pénteken. Az MBH Elemzési Centrum szakértője szerint a forint reáleffektív árfolyama – az inflációs különbözetet is figyelembe véve – körülbelül tíz éve járt ezeken a szinteken. A magas kamatszint mellett

a pénteki amerikai–magyar tárgyalások pozitív várakozásai, majd a megállapodások záporozása is támogatták a magyar devizát.

A 4iG papírjai is kilőttek, mivel a cégcsoport vezére, Jászai Gellért is együttműködésekről tárgyalt Washingtonban. A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) pedig együttműködési megállapodást írt alá az egyik leghíresebb amerikai egyetemmel, az MIT-val. A sikeres tárgyalásokat követően hétfőn a forint további erősödésére számíthatunk – foglalják össze.