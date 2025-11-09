Orbán Viktor és Donald Trump másik polcra tette Magyarországot: tíz éve láttuk ilyennek a forintot, és ez csak a jéghegy csúcsa

Új korszakot nyitott az Orbán-Trump találkozó: Magyarország úttörő lehet az atomerőművek terén is
Trumpnak a nyugat-európai országokkal van problémája, amelyek továbbra is orosz energiát vásárolnak, noha szankciókat vezettek be.
Óriásit lépett előre hazánk az Orbán-Trump találkozó után.
Az Index arról ír, hogy a magyar fizetőeszköz ezen a héten másfél éves csúcsra erősödött,
az euróval szembeni árfolyam a 385-ös szint alá menetelt
pénteken. Az MBH Elemzési Centrum szakértője szerint a forint reáleffektív árfolyama – az inflációs különbözetet is figyelembe véve – körülbelül tíz éve járt ezeken a szinteken. A magas kamatszint mellett
a pénteki amerikai–magyar tárgyalások pozitív várakozásai, majd a megállapodások záporozása is támogatták a magyar devizát.
A 4iG papírjai is kilőttek, mivel a cégcsoport vezére, Jászai Gellért is együttműködésekről tárgyalt Washingtonban. A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) pedig együttműködési megállapodást írt alá az egyik leghíresebb amerikai egyetemmel, az MIT-val. A sikeres tárgyalásokat követően hétfőn a forint további erősödésére számíthatunk – foglalják össze.
Hangsúlyozzák: a befektetők kiemelten figyelték a délutáni amerikai–magyar tárgyalások eredményét és a bejelentéseket, a megállapodásokról pedig összefoglalót küldött a budapesti Amerikai Nagykövetség. Az Index rávilágít a magyar-amerikai megállapodás főbb pontjaira:
1. Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok nukleáris energiáról szóló szándéknyilatkozatot írt alá: a megállapodás kifejezi azon szándékunkat, hogy tárgyalásokat kezdeményezzünk a polgári nukleáris energiaiparban történő együttműködés előmozdítása érdekében, beleértve a kis moduláris reaktorokat (SMR) és a kiégett fűtőelemek tárolását.
Az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország együttműködnek annak érdekében, hogy Budapest egy kialakulóban lévő közép-európai SMR-piac központjává váljon,
új transzatlanti iparágat indítva útjára piacvezető amerikai nukleáris innovatív megoldások felhasználásával. Magyarország jelezte, hogy legfeljebb 10 SMR építését kívánja támogatni, amelynek értéke elérheti a 20 milliárd dollárt is.
2. Megállapodás született az amerikai Westinghouse vállalattal
amerikai nukleáris üzemanyag szállításáról a magyarországi Paks I atomerőmű számára.
A megállapodás értéke megközelítőleg 114 millió dollár.
3. LNG-vásárlások:
Magyarország vállalta, hogy amerikai cseppfolyósított földgázt (LNG) vásárol, tovább diverzifikálva ezzel energiaforrásait.
A szerződések értéke várhatóan megközelítőleg 600 millió dollár.
4. Magyarország vízummentességi programban való részvételének teljes körű helyreállítása, a legális utazás megkönnyítése a szigorú ellenőrzés fenntartása és a határbiztonság fokozása mellett.
Az American Airlines bejelentette, hogy 2026 májusától újraindítja a közvetlen, szezonális járatait Philadelphia és Budapest között,
tovább erősítve ezzel a gazdasági és kulturális kapcsolatokat.
Szijjártó Péter a „washingtoni munkát” mutatta be egy rövid videóban.
5. A Katonai Információk Általános Biztonsága egyezmény (GSOMIA) megújítására irányuló tárgyalások megkezdése, amely
jelzi a kétoldalú védelmi kapcsolatok szorosabbra fűzését,
és Magyarország elkötelezettségét a nemzetbiztonsági infrastruktúra védelme iránt a rosszindulatú szereplőkkel szemben.
Katonai beszerzések: A magyar kormány bejelentette, hogy
700 millió dollár értékben kíván védelmi eszközöket vásárolni
külföldi katonai értékesítés útján.
6. Magyarország október 22-én aláírta az Artemis-megállapodást. Ez
tükrözi Magyarország űrkutatási törekvéseit,
és kijelöli helyét a békés és átlátható űrhasznosítás mellett elkötelezett nemzetek egyre növekvő hálózatában. Érdekesség, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnöke is a magyar küldöttség részeként Washingtonban tárgyal, derült ki a vállalatvezér LinkedIn-posztjából. Jászai Kam Ghaffariannal, az Axiom Space, Quantum Space, Intuitive Machines és X-energy társalapítójával egyeztetett. A cégcsoport részvényei napon belül hozzávetőleg 10 százalékot erősödtek.
7. Az amerikai függetlenség 250. évfordulójának 2026-os megemlékezése alkalmából a magyarországi Fulbright Bizottság a Pannónia Ösztöndíjprogrammal együttműködve kibővíti a John von Neumann Distinguished Award in STEM programot, hogy
új képzési lehetőségeket biztosítson amerikai és magyar tudósok, valamint magyar diákok számára.
A magyar kormány az Amerikai Egyesült Államok által biztosított finanszírozáshoz igazodva növeli a program éves támogatását.
8. A magyar kormány 1 millió dollárt biztosít az Amerikai Katolikus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem közötti közös kutatási konzorcium létrehozására, amelynek célja a mesterséges intelligencia etikus használatának vizsgálata.
A Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN) együttműködési megállapodást írt alá az MIT Nemzetközi Tanulmányok Központjával (CIS)
a tudomány és az innováció Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon történő előmozdítása érdekében. Az MIT–Magyarország HUNREN Seed Fund a CIS MIT Global Seed Funds programjának részeként támogatást nyújt kétoldalú utazások, workshopok és együttműködési találkozók finanszírozásához.
Nem mindennapos, hanem korszakos eredmények születtek.
